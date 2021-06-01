Аудитор Счетной палаты Мень подал заявление об отставке

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина об освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты в связи с его заявлением. Об этом во вторник, 1 июня, сообщил полномочный представитель главы государства в СФ Артур Муравьев.

«В Совет Федерации внесено представление президента об освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением», — сказал он на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента.

Также в ходе заседания сенаторы приняли решение выдвинуть на должность аудитора Счетной палаты Наталью Трунову, первого вице-президента Центра стратегических разработок. Комитет единогласно поддержал данную кандидатуру.

«Наталья Александровна Трунова написала заявление об отсутствии у нее ограничений, препятствующих назначению на указанную должность. Предлагаю внести на совет палаты предложение о внесении президенту РФ указанной кандидатуры»,— указал первый зампред комитета Сергей Иванов.

Совет Федерации предложит Путину назначить Трунову на должность аудитора СП, добавил глава комитета Анатолий Артамонов.

Мень был задержан в ноябре 2020 года. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата группой лиц в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денег, выделенных в качестве кредита из Минфина для поддержки региона. Его заподозрили в хищении 700 млн рублей.

17 мая следствие прекратило уголовное дело в отношении Меня. Его адвокат Мурад Мусаев сообщил, что дело прекращено в связи с истечением срока давности. Подписка о невыезде с экс-фигуранта снята.

Михаил Мень был назначен на должность аудитора Счетной палаты Советом Федерации по представлению президента России Владимира Путина в 2018 году.