Аудит Пентагона: 79 МБР "Минитмен-3" находились неизвестно где

Пока все внимание интересующейся политикой общественности приковано к таким животрепещущим вопросам, как "кто украл унитазы с бесславно сданных в плен катеров страны, которая ворует чужой газ", в США на сайте агентства "Блумберг" вышла заметка под названием "Air Force’s Inventory Listed Wrong Sites for 79 Nuclear Missile" ("Инвентаризация ВВС показала неправильное местонахождение 79 ядерных ракет"). Что же случилось?



Аудит Пентагона

Всемирно известная аудиторская компания "Эрнст энд Янг" ("Ernst & Young LLP") выполняет в настоящее время заказ по полному финансовому аудиту американских вооруженных сил, точнее, МО США (Пентагона). Такой аудит проводится второй год подряд.





Как и в прошлом году, аудит Пентагона обошелся почти в 1 млрд. долл., в том числе 500 млн. долл. на устранение существующих недостатков, 250 млн. долл. на создание инфраструктуры для проведения аудитов и 195 млн. долл. на оплату услуг аудиторов. Более 1400 аудиторов были развернуты в рамках проекта для отслеживания расходов на все, начиная от авиачастей до объектов недвижимости ВМС и армейских платежных операций.



Пентагон уже заявил, что "в ходе проверки не было обнаружено никаких доказательств мошенничества или злоупотреблений, и во многих случаях документально подтверждалось, что серьезные недостатки, обнаруженные в прошлом году, были устранены".



”Мы добились хорошего серьезного прогресса", — заявила исполняющая обязанности главного контролера МО Элейн Мак-Каскер журналистам в прошлый четверг.



Однако все не совсем так. Например, если в прошлом году было рассмотрено почти 550 докладов о проблемах, которые было необходимо исправить, то в этом году было перевыпущено около 1800 докладов о недостатках, подготовленных в прошлом году, и было создано еще 1300 докладов о новых проблемах. То есть ситуация как минимум не улучшилась, а бардака стало даже больше.



Генеральный аудитор компании Гленн Файн заявил, что по-прежнему “отсутствуют достаточные политические меры, процедуры и механизмы внутреннего контроля для осуществления процессов приобретения, отчуждения и инвентаризации государственного имущества, находящегося во владении подрядчиков”.



“Несмотря на достигнутый прогресс, необходимо проделать гораздо больше работы для улучшения финансового управления и получения четкого аудиторского заключения, — говорится в заявлении генерального инспектора. — Ясно, что путь к чистому заключению о финансовой отчетности для МО США — это долгосрочные усилия”.



Второй год подряд “оборотные средства” и “общие фонды” Армии США (СВ), ВМС, ВВС, КМП, Агентства оборонной логистики, Командования специальных операций (СОКОМ) и программы здравоохранения МО получали "отказы от заключения" от аудиторов. Заявления об отказе от ответственности выдаются в тех случаях, когда аудиторы не могут сформировать мнение об адекватности финансовой отчетности на основании недостаточности достоверных данных. Мак-Каскер сказала, что это не означает злоупотребления или плохое использование средств. “Мы знаем, где мы тратим наши деньги, но иногда наша документация“ — это просто не там, где она должна быть", — сказала она.



В принципе, она может быть частично права: в практике нашего МО и ОПК также бывает достаточно много нарушений, выявленных аудиторами Счетной палаты, которые, в общем, не являются растратой или воровством или чем-то подобным, но являются документами, оформленными с нарушениями законодательства. Но проблема у нас часто бывает в том, что из-за ряда узких мест в законодательстве МО и предприятия ОПК часто стоят перед выбором: или сделать все по бумагам четко, но сорвать все сроки, или получить заказанное вовремя, но с нарушениями. Возможно, что в США нечто подобное тоже есть. Но, если знаешь проблемы и совершенно дикие расценки на закупаемое вооружение, оборудование и прочее для Пентагона, то на ум приходит совсем иное объяснение.



Однако есть и улучшения. Например, военный пенсионный фонд в размере 9 млрд. долл. получил "чистое" заключение (нарушений не нашли). Еще одно значительное улучшение по сравнению с выводами прошлого года связано с устранением недостатков в области информационной безопасности Пентагона: якобы 94% проблем с прошлогоднего отчета были устранены, по словам и. о. главного контролера Мак-Каскер. Но аудиторы отметили все же, что среди примеров “существенных недостатков”, которые остаются с прошлого года, являются те, которые относятся к сфере IT, включая “неадекватный контроль за доступом, системными изменениями и управлением безопасностью IT-систем”. Существенными недостатками являются недостатки или сочетание недостатков в системе внутреннего контроля за финансовой отчетностью, “которые приводят к разумной вероятности того, что руководство своевременно не предотвратит или не обнаружит и не исправит существенное искажение в своей финансовой отчетности либо же растрату”. Об этом говорится в сообщении аудиторов.



Ракеты неизвестного местонахождения

Среди наиболее странных и вопиющих нарушений есть одно, которое точно нереально в нашей практике, зато (если знать ситуацию со стратегическими силами США и особенно с ракетными крыльями ВВС) вполне привычно для США. Во время проведения аудита эксперты "Эрнст энд Янг" обнаружили ряд крупных нарушений, одно из которых звучит совсем уж странно.



В отчете, выпущенном "Эрнст энд Янг" в прошлую пятницу, сказано, что при проверке широко используемой в ВВС США системы сбора и хранения данных о самолетах, спутниках, ракетных системах и авиационных боеприпасах выявлен ”ряд ошибок“, таких, как "79 МБР "Минитмен-3", местонахождение которых твердо не установлено, согласно документации".





Если что, то 79 "Минитменов" — это, в общем, почти 20% имеющегося запаса этих МБР, включая 400 в шахтах и несколько десятков единиц обменного и ремонтного фонда и запаса для учебно-боевых пусков и пусков по различным программам (типа продления сроков эксплуатации, у нас это сокращается как ПСЭ, у них как LEP). И согласно документам, нельзя точно установить, где они находятся! Точнее, их местонахождение неправильно установлено. То ли они есть, то ли их нет… то ли сломали, то ли в Израиль продали. Шутка, конечно.



На деле, конечно, ракеты вряд ли находятся где-то еще, кроме ШПУ в своих трех позиционных районах или же на складе или ремонтной базе. Просто при составлении по ним отчетности документы составлялись, видимо, "от балды", не глядя и с нарушениями. Хотя возможен вариант, что реальный уровень исправности МБР ниже заявленного, несмотря на то, что эти "Минитмены" в значительной мере представляют собой "римейк" старой ракеты заново, да еще и с частью узлов от намного более современной МБР МХ, давно "упокоенной". И ракеты вместо шахт зависли на ремонтных базах, но об этом "забыли" сообщить.



Однако официальный представитель ВВС США, капитан Джейкоб Бейли, уже отреагировал на конфуз заявлением (правда, присланным по e-mail) о том, что "ВВС имеют и сохраняют полный контроль над своими МБР", а ситуацию объяснил тем, что документация заполнялась "вручную" и "исправить ее не успели".



Да хоть ногой писали — разве можно в отношении одной из основных ветвей ядерной триады вести себя так безответственно? Но, видно, в ракетных крыльях это в порядке вещей. Если вспомнить о бесконечных нарушениях на ракетных базах ВВС, где бравые ракетчики считают себя "лузерами по жизни", попавшими служить в дыру, из которой нет выхода, и поэтому нарушают и технический регламент, в том числе в работе с совершенно с секретной информацией, оказываются на боевом дежурстве нетрезвыми или под воздействием наркотиков, а их командиров регулярно снимают за низкую дисциплину и неустраненные нарушения и их собственные грешки…



Слепые кроты и крылатые ракеты

Что до ВВС вообще, то можно припомнить историю с крылатыми ракетами AGM-129A, ныне также утилизированными. Эти объявленные "невидимыми" и вообще очень совершенными КР почему-то очень недолго прослужили и были утилизированы, а "старушки" AGM-86 продолжают нести свою службу, хотя ряды их сильно поредели. История эта из 2007 г. и очень известна.



30 августа 2007 года с авиабазы ВВС США Майнот (Северная Дакота) на авиабазу Барксдейл (Луизиана) должны были быть перевезены на хранение 12 крылатых ракет AGM-129А с инертными БЧ. На тяжелый бомбардировщик B-52H, прилетевший за ними с с Барксдейла, планировалось подвесить по 6 КР на каждый из пилонов под левой и правой консолями. Между 8:00 и 9:00 утра 29 августа в одном из хранилищ на базе Майнот группа военнослужащих ВВС США начала подготовку указанных 12 КР к подвеске на бомбардировщик. Но 6 КР по ошибке оказались не практическими, а боевыми ядерными, со штатной СБЧ W80-1. Личный состав, однако, не выполнил установленные процедуры проверки и ничего не заметил. Не заметили и проверявшие их работу офицеры. Да и не проверяли они ничего реально. Около 9 часов утра в хранилище прибыл расчёт тягача, который без предварительной проверки и без уточнения факта инспектирования ракет начал их доставку к самолёту. Управление военного имущества авиабазы также не выявило факт того, что ракеты не были проверены должным образом, и в 9:25 подписало ракеты к погрузке. Установка ракет на самолёт продолжалась около восьми часов. После её завершения самолёт без специальной положенной ядерному носителю охраны простоял весь вечер и ночь на бетонке.



Утром 30 августа один из членов экипажа B-52H произвёл тщательный визуальный осмотр ракет, установленных на пилон под правой консолью, на которых находились ракеты с инертными БЧ, а на вторую консоль и не пошел смотреть. После чего подписал документ на груз и понес его на подпись командиру корабля, который тоже подмахнул не глядя. Командир корабля даже визуальный осмотр самолета перед вылетом проводить не стал (который обязателен, хоть бы даже полет пустого борта на один-два круга над базой намечается). В 8:40 утра самолёт взлетел с авиабазы Майнот и прилетел на Барксдейл в 11:23. И там самолет тоже 9 часов простоял без охраны. Да не только в охране дело, но и в том, что ВВС США, равно как и России, давно отказались от практики полетов в обычной мирной ситуации с СБЧ на борту — в случае авиакатастрофы могут быть неприятные последствия, и новой истории с Туле или Паломаресом Пентагону не нужно. А тут 6 ракет летают без какого-то контроля над США, и никто про это не знает.



В 20:30 на стоянку для снятия с пилонов КР прибыли несколько офицеров и группа солдат и сержантов, технических специалистов. И то обнаружили они неладное далеко не сразу. Снимать ракеты они начали с той консоли, где висели практические КР. Но через пятеро суток отсидки, как гласит известный анекдот, индеец Орлиный Глаз внезапно увидел, что в его тюремной камере не хватает одной стены и дерзко бежал!



Через полтора часа работы один сержант оказался тем самым индейцем и увидел, что ракеты под консолями отличаются друг от друга. Да там маркировки на ядерных ракетах должны быть весьма заметными, как вообще можно было не заметить? После этого офицер, командовавший на месте, доложил начальству, то переполошилось, вызвало охрану к самолету и доложило на центральные КП ВВС и Пентагона. А там и до министра обороны и президента дошло. Возник крупный скандал, который пытались безуспешно замять. Провели проверки, выявили кучу нарушений, уволили командующего Боевым авиационным командованием ВВС (которому тогда подчинялись стратегические силы), командира авиакрыла, командира группы МТО, еще нескольких офицеров и 4 сержантов. Отобрали допуски на работы с ядерным оружием у всего личного состава группы обеспечения и авиакрыла и лишили их т.н. сертификатов благонадежности. Но никого не судили и не посадили.



Сама история породила кучу конспирологических объяснений и теорий, однако конспирология в данном случае ни при чем. И с тех пор ситуация в ядерной сфере в США никак не улучшалась, порядка становилось все меньше. В последние годы американцы пытаются обуздать дисциплинарные проблемы в триаде, но, как мы видим, получается пока так себе. Сложная ситуация и с вопросами хранения — вспомним недавний скандал с авиабомбой В61, прибывшей на обслуживание и пересборку, оказавшейся неисправной, причем давно, но по документам она числилась в полном порядке и даже проходила все нужные проверки!



