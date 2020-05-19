Аты-баты, шли дебаты, раздавали яйца кандидаты

Автор:

Перла Андрей

Единороссы не вставая с дивана

На прошлой неделе появились сообщения о том, что для участия в праймериз "Единой России" уже успели зарегистрироваться более полумиллиона избирателей. Приём заявок от участников завершился 15 мая. На выборах всех уровней хотят попробовать свои силы почти шесть тысяч кандидатов "партии власти". Конкурс – примерно пять человек на место в партийном списке и в одномандатном избирательном округе. Все эти цифры в партии называют рекордно высокими и готовятся отчитываться о суперуспешном мероприятии. Очередное предварительное голосование пройдёт "только в формате онлайн", сообщает сайт партии. Каждый желающий сможет в течение 7 дней (с 25 по 31 мая) зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за своего кандидата.

В большинстве российских регионов не сняты карантинные ограничения, массовые мероприятия нельзя проводить практически нигде. Фото: er.ru

Онлайн пройдёт не только голосование – все дебаты кандидатов пройдут на сайтах партии в формате видеопрезентаций. Представленные видео должны быть длительностью от 30 секунд до одной минуты. Каждый ролик получит пользовательские оценки – либо лайк, если высказана поддержка, либо дизлайк, то есть отказ в ней. Регистрацию для голосования можно будет пройти либо через свою учётную запись на сайте "Госуслуги", либо через цифровые платформы партии.

За весь этот праздник новых технологий благодарить, конечно, надо коронавирус: праймериз проводят, когда в большинстве российских регионов ещё не сняты карантинные ограничения, массовые мероприятия нельзя проводить практически нигде, интернет – единственная возможность вести предвыборные кампании, а праймериз для главной партии страны – самая важная часть партийной стратегии.

Злые языки, правда, говорят, что дело в другом: если бы единороссы, как в прошлом году, собирали бы залы в ДК, кандидатам смеялись бы в лицо, а кое-кого могли бы и побить.

Потому что в "открытость и прозрачность" предварительного голосования поверить с каждым новым туром этого голосования всё сложнее.

Скандалы, интриги, расследования

Праймериз были заимствованы "Единой Россией" из американской политической системы и должны были решить сразу несколько задач. Сама процедура была вписана в устав партии в 2009 году. По словам инициаторов, это делалось для того, чтобы помочь продвинуться в партии политикам, которые не умели вести аппаратную игру в рамках региональных партийных отделений, зато могли собрать голоса избирателей. Немного ранее, в 2008 году, "куратор" партийной системы Владислав Сурков публично потребовал от единороссов "выйти из административного заповедника". Видимо, ему стало ясно, что превращение реготделений (обкомов) ЕР в аппаратно-бюрократические придатки исполнительной власти перестало работать на рейтинг и избирательные перспективы партии. Праймериз казались выходом, тем более что широкое голосование решало и другую задачу – обеспечивало возможность агитации без ограничений в период, когда собственно избирательная кампания по закону ещё не началась. Кандидаты "Единой России" получали фору по отношению к кандидатам других партий – те могли только завидовать. Им ещё ничего нельзя, а единороссам можно и нужно: и плакаты, и буклеты, и встречи с избирателями, и всё с партийной символикой (да, и это не нарушение закона, а просто такой формат внутрипартийной деятельности). Наконец, проведение предварительного голосования возносило до небес "рейтинг победы" кандидатов ЕР. Они побеждали на как бы настоящих выборах, даже на настоящих избирательных участках, и у населения откладывалось в памяти – этих уже выбрали.

Так было задумано и так даже некоторое время было, но увы – за десять лет все выгоды предварительного голосования утрачены, остались только убытки. Проблема в том, что в наше время избиратели убеждены: праймериз – это не настоящее голосование. Это профанация или имитация, устроенная для того, чтобы спрятать простой и привычный факт: на выборы идут те, кто нужен начальству. Победа на праймериз несогласованного народного кандидата практически невозможна.

То, что праймериз – не более чем номенклатурная игра, причём сопряжённая со скандалами, стало ясно "не только лишь всем" почти с самого начала. Массовое внедрение процедуры предварительного голосования связывают с 2011 годом – тогда при подготовке к выборам депутатов ГД был развёрнут проект "Народная программа" (сопровождаемая, как тогда было принято говорить, "народными праймериз"). Решались вопросы, в основном, просто: голосование было чисто партийным (с участием представителей союзных партии общественных организаций) и, как правило, результаты лидеров списка обеспечивались предварительным инструктажем. Но были и другие технологии.

Вот пара примеров, свидетелем которых был скромный автор этих строк: в Самаре в 2010 году (то есть на самом первом предварительном голосовании) на праймериз перед выборами мэра города председатель губернской думы Виктор Сазонов победил нынешнего губернатора Дмитрия Азарова – после чего под давлением федерального центра снял свою кандидатуру в его пользу. В Нижнем Тагиле в 2016 году праймериз для участия в выборах депутатов Государственной Думы выиграл полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров. Это не устроило областное и федеральное начальство, и результаты праймериз были отменены.

Те праймериз (перед выборами в Госдуму в 2016 году) вообще выглядели невероятно скандально. В Санкт-Петербурге на избирательных участках находили урны с заранее заложенными пачками бюллетеней, на другие врывались вооружённые травматическим оружием сторонники одного из кандидатов, в Приморье проголосовавшим не скрываясь выдавали продуктовые наборы, множество кандидатов (в том числе известных в партии и популярных на месте) обивало пороги в Госдуме и в руководстве ЕР с безответными жалобами.

В прошлом, 2019 году, было не легче: в Омске партийцам сначала вздумали раздавать бесплатно яйца от имени одного из кандидатов, а потом полиция пресекала подвоз избирателей на участки, в Ленинградской области заявляли о фальсификациях результатов, нарушения на праймериз в маленьком Усть-Лабинске Краснодарского края спровоцировали скандал федерального уровня из-за участия кандидатов, не предоставивших справки об отсутствии судимости...

Выборы – вообще дело нервное, борьба бывает безжалостной, но милая специфика единороссовских внутренних разборок в том, что результаты праймериз по партийным документам с самого начала носили рекомендательный характер. Партийные органы имели полное право – и пользовались им! – назначать кандидатов, не оглядываясь на мнение избирателей.

"Некрасиво подозревать, когда вполне уверен", – говорил великий сатирик Станислав Ежи Лец. Ну, стало быть, поступим некрасиво, сказав: у избирателей в связи со всем происходящим есть некоторые сомнения в честности предварительного внутрипартийного голосования. И некоторые подозрения в том, что праймериз нужны только для того, чтобы выдвинули тех, кого хочет начальство.

На новом уровне

Но прежние праймериз всё-таки были примерами открытой, хотя местами и грязной политической борьбы. Или хотя бы имитацией такой борьбы. На их фоне "цифровое" голосование 2020 года получается чем-то вроде неудачной имитации. Были такие французские философы, подарившие нам термин "симулякр". Очень хороший термин для описания нынешних партийных институтов. Вся штука в доверии. Если при нормальных выборах ещё как-то возможно проконтролировать подсчёт голосов, то при выборах онлайн он полностью находится в руках партийной бюрократии. "Эти голоса у кого надо голоса". Тут, кстати, партии власти можно только посочувствовать: даже если (вдруг!) всё будет честно, доказать свою честность будет невозможно.

Кроме слова "имитация" есть ещё другое слово – "профанация". История о самовыдвижении на праймериз в Татарстане "гражданской жены Путина", о которой поведал Царьград (неадекватная авантюристка представилась таким образом в официальном ролике в YouTube), – это не только яркий и смешной казус, но и символ того, как относятся к процедуре предварительного голосования некоторые её организаторы на местах.

Если при традиционных праймериз популярный и умелый кандидат, несмотря на все препоны, имеет шанс достучаться до избирателей, то просмотр роликов в сети (притом что большая часть электората ЕР – это люди старшего трудоспособного возраста и пенсионеры, аудитория не YouTube, а телевизора), да ещё при возможности манипулировать цифрами "лайков и дизлайков", – это профанация, которую даже невозможно замаскировать. "Злые языки" – то есть эксперты в области политконсалтинга и SMM – в один голос говорят вашему покорному слуге, что реальные цифры просмотров видеопрезентаций на партийных ресурсах будут исчисляться десятками, в лучшем случае сотнями.

Это совершенно естественно хотя бы потому, что кандидатов на выборах различного уровня, как и самих выборов, просто слишком много. В России во второе воскресенье сентября должны избираться депутаты Государственной Думы на довыборах по четырём одномандатным округам, депутаты законодательных собраний в одиннадцати регионах, губернаторы в восемнадцати субъектах Федерации, депутаты парламентов двадцати двух столиц субъектов Федерации. Скорее всего, никакого широкого участия живых избирателей в праймериз на этот раз просто не будет.

Потеря доверия = потеря голосов

А если и будет, то словам функционеров ЕР о том, что система голосования защищена от любого воздействия, внешнего и внутреннего, всё равно многие не поверят. Просто потому, что "Единая Россия" по-прежнему "партия власти", но для неё это означает сегодня не выгоды, а проблемы. Причём почти никакой реальной вины у партии в этом нет: никакого реального участия в решении важнейших для страны вопросов партия не принимает, инициативы не имеет и даже огромная фракция в Государственной Думе – не более чем машина для голосования за предложения, внесенные правительством (и другими органами власти). Не совсем большим успехом увенчалась и очень широко растиражированная волонтёрская программа партии. По некоторым данным, второе место после ОНФ в рейтинге одобрения заняла волонтёрская организация Общества "Двуглавый орёл".

Конечно, то же самое можно сказать обо всех парламентских и большинстве не входящих в парламент партиях. Все они во время эпидемии просто потерялись. Но "Единой России" приходится хуже всех. Недовольство большинства населения карантинными ограничениями, снижением доходов, потерей работы концентрируется на "депутатах", то есть прежде всего на единороссах. Доверие губернаторам в период эпидемии в ряде регионов не снизилось, а возросло. Про представительную власть этого сказать нельзя – а, ещё раз, "депутаты" и "партия "Единая Россия" для рядового избирателя – это практически синонимы.

Актуальный рейтинг "партии власти" в ряде регионов опустился ниже 20%. Общероссийский по самым оптимистическим оценкам не превышает 35%. Большинства нет и не предвидится. В этих условиях праймериз, наверное, по задумке организаторов, должны стать эффективной технологией подъёма партийного рейтинга и раскрутки главных кандидатов партии. А станут молотком, которым забиваются гвозди в гроб доверия "Единой России".

Кстати, в 2016 году рейтинг ЕР в мае (после предварительного голосования) упал по сравнению с февралём на 5 процентов. Но тогда всё было по-другому.