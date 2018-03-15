Аттракцион нацунижения, или Зачем Тереза Мэй пытается поймать "антироссийский хайп"

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Политолог Александр Асафов считает, что правительство Великобритании сейчас раздувает "дело Скрипаля" в основном для того, чтобы отвлечь своих сограждан от текущих внешних и внутренних проблем страны.

Независимый политолог Александр Асафов прокомментировал для телеканала Царьград позицию британских властей в так называемом деле Скрипаля и предположил, каким бы мог быть ответ России на огульную критику и обвинения в применении химического оружия, звучащие из Лондона.

"Обвиняя Россию в прямом нападении на Великобританию с помощью химического оружия, Тереза Мэй пытается уйти от внутренней повестки, которая для нее проблематична. Дело в том, что к ней существуют очень серьезные вопросы по делу так называемых стэнфордских педофилов. Там, в Стэнфорде, напомню, недавно была раскрыта преступная группа, которая на протяжении многих лет занималась противоправной деятельностью по отношению к детям. Это очень серьезная претензия по отношению к Терезе Мэй и ее правительству", - заявил Александр Асафов в беседе с корреспондентом телеканала Царьград.

Внешнеполитическая повестка также сейчас складывается для Великобритании не лучшим образом. На этом фоне распространение в обществе антироссийской истерии способно отвлечь внимание британцев от оплошностей действующих властей на международной арене.

"Brexit стал для британцев аттракционом национального унижения. В ближайшее время, уже в конце месяца, Великобритании опять предстоит вернуться к переговорам в прежнем формате и обсуждать размер "отступных" ЕС. Британское общество очень недовольно этим процессом, а значит, это также требует ответа. Разжиганием безапелляционного скандала по обвинению России и лично Путина во всех возможных грехах может стать таким ответом, как и создание в обществе некоего "русофобского антироссийского хайпа", - продолжает Асафов.

Для того чтобы эффективно ответить на обвинения Великобритании, России, считает политолог, нужно выждать определенное время, когда накал страстей и истерия улягутся. Сейчас любой ответ из Москвы будет воспринят Лондоном лишь как предложение к продолжению конфликта.

"Безусловно, ответ должен быть. Но сейчас этот ответ не поймут и не услышат - он будет воспринят как точка для продолжения эскалации. (...) Я думаю, что время исправит эту ситуацию. Но отвечать конечно будем", - подводит итог политический эксперт.