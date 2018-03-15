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Аттракцион нацунижения, или Зачем Тереза Мэй пытается поймать "антироссийский хайп"
15 марта 2018, 20:24 • 219 • Политика
Политолог Александр Асафов считает, что правительство Великобритании сейчас раздувает "дело Скрипаля" в основном для того, чтобы отвлечь своих сограждан от текущих внешних и внутренних проблем страны.
Независимый политолог Александр Асафов прокомментировал для телеканала Царьград позицию британских властей в так называемом деле Скрипаля и предположил, каким бы мог быть ответ России на огульную критику и обвинения в применении химического оружия, звучащие из Лондона.
Внешнеполитическая повестка также сейчас складывается для Великобритании не лучшим образом. На этом фоне распространение в обществе антироссийской истерии способно отвлечь внимание британцев от оплошностей действующих властей на международной арене.
Для того чтобы эффективно ответить на обвинения Великобритании, России, считает политолог, нужно выждать определенное время, когда накал страстей и истерия улягутся. Сейчас любой ответ из Москвы будет воспринят Лондоном лишь как предложение к продолжению конфликта.
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