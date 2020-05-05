«Аттестация пройдёт по текущим оценкам»: Минпросвещения не исключило возможности отмены ОГЭ и переноса ЕГЭ

Основной государственный экзамен в текущем учебном году может быть полностью отменён в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, добавив, что в этом случае для аттестации учащихся девятых классов будут использованы текущие оценки. Он также не исключил переноса сроков проведения кампании по сдаче ЕГЭ, начало которой пока запланировано на 8 июня.

В этом учебном году Минпросвещения может отказаться от проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ) в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

«В отношении девятых классов принято решение пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдёт по текущим оценкам», — сказал Кравцов.

Касательно ЕГЭ министр отметил, что на данный момент принято решение, согласно которому экзамены будут проводиться с 8 июня. Впрочем, он не исключил, что позднее дата может измениться.

«Я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано в зависимости от той ситуации, которая будет. Потому что, как я уже сказал, во главу угла мы ставим здоровье наших школьников», — добавил Кравцов.

Ранее аналогичное мнение высказывал временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Он также подчёркивал, что сроки проведения ЕГЭ могут быть скорректированы после майских праздников.

В конце апреля Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания, согласно которому кампания по сдаче ОГЭ пройдёт с 1 июня по 31 июля. В рамках этого периода регионы сами вправе установить основные и резервные даты проведения экзаменов по русскому языку и математике. При этом экзамены по предметам по выбору отменили.

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«Нет возможностей для нормальной подготовки к ОГЭ»

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT выразила мнение, что отмена ОГЭ станет верным решением в сложившейся обстановке. Он подчеркнула, что такой шаг позволит снизить нервное напряжение учителей, родителей и школьников, а также избежать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«В этом году в режиме непредвиденной ситуации для нашего образования отмена ОГЭ видится как правильное и оптимальное решение, которое поддержат и родители, и учителя, и, конечно, сами дети», — считает председатель Национального родительского комитета.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что отмена ОГЭ может повлиять на процесс поступления школьников в колледжи и техникумы, где при зачислении учитываются результаты этих экзаменов.

«Здесь (при поступлении в колледжи. — RT) нужно ориентироваться на итоговые оценки, которые выставляются по окончании девятого класса... Дети с наилучшими оценками смогут конкурировать за зачисление на бюджетные места», — объяснила Волынец.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает, что отмена ОГЭ — правильный шаг, поскольку у детей нет возможности нормально подготовиться.

«Сегодня мы видим, что возможностей для нормальной подготовки к такому важному экзамену, к такой важной итоговой аттестации, у детей нет. Есть два варианта: либо уходить от дистанционного обучения, облегчая задания, либо, исходя из тех возможностей, которые сегодня есть, отменять. Второй выход выглядит наиболее правильным и разумным. При этом набор в средние специальные учебные заведения, в случае с ОГЭ, или в вузы, в случае с ЕГЭ, нужно осуществлять в том числе и по мотивационным письмам, чтобы те люди, которые принимают решения, приёмная комиссия, увидели заинтересованность абитуриента в обучении в определённом учебном заведении на определённой специальности», — заявил собеседник RT.

Согласно последним данным, в России выявлено 155 370 случаев коронавируса, выздоровели 19 865 человек, умер 1451 человек. На протяжении последних трёх дней суточный прирост числа зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 превышает 10 тыс.

В то же время России удаётся удерживать показатель летальности от коронавируса на низком уровне благодаря ранней диагностике заболевания, отметили в Роспотребнадзоре.

«Использование высокоэффективных и высокоспецифичных тест-систем позволяет своевременно выявлять и изолировать пациентов с лёгкими клиническими формами заболевания, а также бессимптомных носителей, что существенно снижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска», — подчеркнул директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.

В среду, 6 мая, президент Владимир Путин проведёт совещание, в ходе которого ему, в частности, доложат о рекомендациях по поэтапному выходу России из режима ограничительных мер.