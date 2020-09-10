АТОшник топит АТОшника

Противостояние объединившихся АТОшников нацбатальона «Азов» с радикалами «Национального корпуса» и бывшими участниками АТО, которые вошли в организацию депутата от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Ильи Кивы «Патриоты — за жизнь» продолжается.Так, экс-командир «Азов» Максим Жорин сегодня, 9 сентября, на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в Киеве заявил, что крупный тайник с боеприпасами, обнаруженный полицией в Люботине Харьковской области в конце августа, принадлежит одному из лидеров организации «Патриоты — за жизнь», экс-командиру роты особого назначения МВД «Схидный корпус» Олегу Ширяеву., — утверждает Жорин.По его информации, эти боеприпасы предназначались для дестабилизации ситуации в стране.Также Жорин рассказал, что сейчас группа адвокатов работает над освобождением из-под стражи 16 человек, задержанных после нападения со стрельбой на автобус с представителями «Патриоты — за жизнь», которое произошло вблизи Люботина вечером 27 августа. Жорин охарактеризовал всех задержанных, как «настоящих патриотов», которые участвовали в АТО, некоторые сейчас поддерживают «Национальный корпус».«Мы поддерживаем и одобряем то, что сделали эти 16 героев», — заявил Жорин.Присутствующий на пресс-конференции юрист, участник боевых действий Виктор Шендыбило, добавил, что при задержании радикалов были допущены процессуальные нарушения. Также, он считает ошибочной квалификацию их действий по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.По мнению Шендыбило, своими действиями задержанные стремились не допустить повторения сценария «русской весны» 2014 года., — высказал свое мнение Шендыбило.Адвокат добавил, что рассмотрение апелляций на меры пресечения задержанным назначено на 1 октября.