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АТОшник топит АТОшника
10 сентября 2020, 00:20 • 84 • Украина
Противостояние объединившихся АТОшников нацбатальона «Азов» с радикалами «Национального корпуса» и бывшими участниками АТО, которые вошли в организацию депутата от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Ильи Кивы «Патриоты — за жизнь» продолжается.
Так, экс-командир «Азов» Максим Жорин сегодня, 9 сентября, на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в Киеве заявил, что крупный тайник с боеприпасами, обнаруженный полицией в Люботине Харьковской области в конце августа, принадлежит одному из лидеров организации «Патриоты — за жизнь», экс-командиру роты особого назначения МВД «Схидный корпус» Олегу Ширяеву.
«Недавно на Харьковщине были найдены тайники с боеприпасами, которые, по нашей информации, принадлежат одному из руководителей этой пророссийской организации Олегу Ширяеву... Олег Ширяев эти тайники делал, еще когда работал в полиции. Полиции на сегодняшний день известно, что он причастен к этим незаконным складам боеприпасов, тем не менее, он до сих пор свободно гуляет по стране», — утверждает Жорин.
По его информации, эти боеприпасы предназначались для дестабилизации ситуации в стране.
Также Жорин рассказал, что сейчас группа адвокатов работает над освобождением из-под стражи 16 человек, задержанных после нападения со стрельбой на автобус с представителями «Патриоты — за жизнь», которое произошло вблизи Люботина вечером 27 августа. Жорин охарактеризовал всех задержанных, как «настоящих патриотов», которые участвовали в АТО, некоторые сейчас поддерживают «Национальный корпус».
«Мы поддерживаем и одобряем то, что сделали эти 16 героев», — заявил Жорин.
Присутствующий на пресс-конференции юрист, участник боевых действий Виктор Шендыбило, добавил, что при задержании радикалов были допущены процессуальные нарушения. Также, он считает ошибочной квалификацию их действий по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
По мнению Шендыбило, своими действиями задержанные стремились не допустить повторения сценария «русской весны» 2014 года.
«Они находились в состоянии крайней необходимости, которое исключает уголовную ответственность в целом, потому что... противодействуя таким организациям, как "Патриоты за жизнь", они сохраняют стабильность, мир и порядок в мирных городах и не позволяют дестабилизировать ситуацию и повторить сценарий 14 года», — высказал свое мнение Шендыбило.
Адвокат добавил, что рассмотрение апелляций на меры пресечения задержанным назначено на 1 октября.
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