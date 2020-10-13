АТОшник сжёг себя на майдане в знак протеста против миротворческой политики Зеленского • 10 • Украина

Украинский АТОшник Николай Микитенко устроил персональное «аутодафе» в центре Киева. «Герой АТО» поджёг себя на Майдане Независимости в знак несогласия с политикой президента Украины Владимира Зеленского по отношению к участникам боевых действий на Донбассе. Прохожие пытались потушить пламя, но обгоревшего мужчину госпитализировали с ожогами почти 100% тела и сейчас врачи борются за жизнь самоубийцы.



В ожоговый центр его доставила 55 бригада киевской городской клинической больницы №2. Перед самосожжением атошник надел камуфляжную форму и малиновый берет. На груди у него было более десятка медалей. Дочь Юлия, тоже военнослужащая, заявила, что ее отец - инвалид войны (пострадал во время эвакуации сбитого вертолета в Карачуне, нигде не работает. После лечения служил в различных боевых частях в зоне ООС, видимо, там получил не только физические, но и психические травмы. А учитывая, что медреформа Супрун «обнулила» психиатрические больницы, пациенты выходят на площади.



«Я все думаю – как буду гореть? Как Василий Стус? Хватит ли сил доказать, что Украина – понад усе? Достало!!!! Выйдите все, побратимы, как 24 числа. Возьмите в руки оружие, и защитите нашу родную Украину!!!», - написал в соцсетях герой АТО за сутки до самосожжения.



Полиции Микитенко объяснил, что его не пустили в кабинет президента Украины, а сам Зеленский демонстрирует пренебрежительное отношение к ветеранам АТО.



Суицидник участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Нацгвардии им. Сергея Кульчицкого. Напомним, это один из первых добробатов, сформированных из представителей Самообороны майдана. Они первыми поехали устанавливать «новый порядок» на Донбассе. В состав парамилитарного образования вошли, в основном, представители Западной Украины и Волыни.



«В нашем военном подразделении представлена вся Украина. Это люди которые стояли на майдане. Много волынян, из сотни «Волынская сечь», с нами наши капелланы. В частности, отец Макарий из Луцка. Мы все поехали воевать, ибо это – наш звездный час», - писала о добровольцах-патриотах Майя Москвич из «Национального Альянса» в 2014 году.



Из последних постов Николая Микитенко в Facebook можно понять, что он недоволен политикой президента Украины Владимира Зеленского в отношении бойцов, которые защищают Украину от агрессора. Родные Николая также это подтверждают. Видимо, политика партии войны, которую возглавлял Петр Порошенко, атошника полностью устраивала.



Кстати, как уже пишут инсайдерские источники, самосожжение героя АТО будет использовано партией экс-президента как пиар, и как повод для атак на действующего главу государства. Мол, до чего довел героев президент-миротворец. Неудивительно, если из сгоревшего атошника сделают символ по типу майданной активистки Русланы Лыжечко, которая грозилась сжечь себя – если Янукович «задавит революцию достоинства», правда, до дела так и не дошло. А вот из Микитенко будут «лепить» символ реванша. К слову, некоторые ТГ-каналы пишут о том, что суицид Микитенко совершил из-за несчастной любви, но побратимы и члены семьи опровергают этот «поклеп». Это логично – ведь из отчаявшегося героя-любовника не сделаешь политический жупел. Тем более, что в трагедии уже нашли «руку Москвы»: дескать, опорочить ветерана АТО взялись российские медиа-ресурсы, которые рассказывают о самосожжении по причине несчастной любви, мешая творить из атошника символ сопротивления политике Зеленского.



«Мы не имеем права молчать об этом и не имеем права разрешать российским ресурсам размывать и тиражировать проблему, подтолкнувшую военных на этот отчаянный поступок», - написали знакомые Микитенко из общественной организации «Отпор».



Побратимы призвали финансово помочь семье самоубийцы и заявили, что никогда не простят власти гибели ветерана АТО. Так что у этой трагедии, наверняка, будет продолжение – тем более, что «живой факел» вспыхнул на пике местных выборов, которые могут стать началом конца для команды действующего главы государства.

Украинский АТОшник Николай Микитенко устроил персональное «аутодафе» в центре Киева. «Герой АТО» поджёг себя на Майдане Независимости в знак несогласия с политикой президента Украины Владимира Зеленского по отношению к участникам боевых действий на Донбассе. Прохожие пытались потушить пламя, но обгоревшего мужчину госпитализировали с ожогами почти 100% тела и сейчас врачи борются за жизнь самоубийцы.В ожоговый центр его доставила 55 бригада киевской городской клинической больницы №2. Перед самосожжением атошник надел камуфляжную форму и малиновый берет. На груди у него было более десятка медалей. Дочь Юлия, тоже военнослужащая, заявила, что ее отец - инвалид войны (пострадал во время эвакуации сбитого вертолета в Карачуне, нигде не работает. После лечения служил в различных боевых частях в зоне ООС, видимо, там получил не только физические, но и психические травмы. А учитывая, что медреформа Супрун «обнулила» психиатрические больницы, пациенты выходят на площади.«Я все думаю – как буду гореть? Как Василий Стус? Хватит ли сил доказать, что Украина – понад усе? Достало!!!! Выйдите все, побратимы, как 24 числа. Возьмите в руки оружие, и защитите нашу родную Украину!!!», - написал в соцсетях герой АТО за сутки до самосожжения.Полиции Микитенко объяснил, что его не пустили в кабинет президента Украины, а сам Зеленский демонстрирует пренебрежительное отношение к ветеранам АТО.Суицидник участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Нацгвардии им. Сергея Кульчицкого. Напомним, это один из первых добробатов, сформированных из представителей Самообороны майдана. Они первыми поехали устанавливать «новый порядок» на Донбассе. В состав парамилитарного образования вошли, в основном, представители Западной Украины и Волыни.«В нашем военном подразделении представлена вся Украина. Это люди которые стояли на майдане. Много волынян, из сотни «Волынская сечь», с нами наши капелланы. В частности, отец Макарий из Луцка. Мы все поехали воевать, ибо это – наш звездный час», - писала о добровольцах-патриотах Майя Москвич из «Национального Альянса» в 2014 году.Из последних постов Николая Микитенко в Facebook можно понять, что он недоволен политикой президента Украины Владимира Зеленского в отношении бойцов, которые защищают Украину от агрессора. Родные Николая также это подтверждают. Видимо, политика партии войны, которую возглавлял Петр Порошенко, атошника полностью устраивала.Кстати, как уже пишут инсайдерские источники, самосожжение героя АТО будет использовано партией экс-президента как пиар, и как повод для атак на действующего главу государства. Мол, до чего довел героев президент-миротворец. Неудивительно, если из сгоревшего атошника сделают символ по типу майданной активистки Русланы Лыжечко, которая грозилась сжечь себя – если Янукович «задавит революцию достоинства», правда, до дела так и не дошло. А вот из Микитенко будут «лепить» символ реванша. К слову, некоторые ТГ-каналы пишут о том, что суицид Микитенко совершил из-за несчастной любви, но побратимы и члены семьи опровергают этот «поклеп». Это логично – ведь из отчаявшегося героя-любовника не сделаешь политический жупел. Тем более, что в трагедии уже нашли «руку Москвы»: дескать, опорочить ветерана АТО взялись российские медиа-ресурсы, которые рассказывают о самосожжении по причине несчастной любви, мешая творить из атошника символ сопротивления политике Зеленского.«Мы не имеем права молчать об этом и не имеем права разрешать российским ресурсам размывать и тиражировать проблему, подтолкнувшую военных на этот отчаянный поступок», - написали знакомые Микитенко из общественной организации «Отпор».Побратимы призвали финансово помочь семье самоубийцы и заявили, что никогда не простят власти гибели ветерана АТО. Так что у этой трагедии, наверняка, будет продолжение – тем более, что «живой факел» вспыхнул на пике местных выборов, которые могут стать началом конца для команды действующего главы государства. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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