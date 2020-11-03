Атошник-галичанин хотел взорвать столичную вареничную «Катюша» • 247 • Украина

В центре Киева атошник попытался взорвать вареничную «Катюша», которая навевала ему ассоциации о «российских (советских) оккупантах». По словам свидетелей теракта, подвыпивший герой «устроил дебош и сказал, что захватывает помещение».



На место оперативно прибыла полиция, всех посетителей эвакуировали, а неизвестного задержали.



По данным обслуживающего персонала, во время полицейского штурма захватчик сидел над бокалом вина и постоянно крестился.



Взрывотехники проверили помещение на наличие бомб, гранат и прочих опасных предметов. По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, взрывоопасных предметов у «террориста» не оказалось, он просто блефовал.



Возможно, кто–то из высших чинов МВД или депутатов возьмет его на поруки: так уже было с террористом-атошником, который в прошлом году угрожал подорвать мост Метро. У бывшего воина случился нервный срыв на почве личных взаимоотношений с любимой девушкой, поэтому он побежал с гранатой на мост в центре Киева. Причины, которые побудили его побратима захватить вареничную на Печерске (центральный район Киева) пока устанавливается. Но уже известно, что захватчик - бывший участник АТО, уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения.



Напомним, что отличительным знаком сети вареничных «Катюша» является антураж в стиле советского ретро. Грампластинки, дисковые телефоны, бабушкин хрусталь, клетчатые скатерти, макраме и старые книги.



«Интересно этого болезненного на агрессивные действия спровоцировали плакаты с Аллой Пугачевой, официантки в советской школьной форме или детская травма от маминого винегрета?», - интересуются киевляне.



Явно, на атошника произвела впечатление риторика последних дней: ведь власть вновь начала открыто обвинять Россию и Путина в дестабилизации ситуации в Украине - инспирировании конституционного кризиса. Вот он и ринулся в бой с «катюшиными варениками». Впрочем, это далеко не первая атака на данную сеть общепита. Так, в 2017-м году националисты устроили митинг возле кафе «Катюша» на Крещатике, требуя снять вывеску. К травле общепита присоединились атошники, волонтеры и журналисты. В частности, военный корреспондент Роман Бочкала. Он опубликовал пост о том, как его литовские друзья приехали в Украину, чтобы воевать на Донбассе. По дороге на фронт решили отобедать:



«Приехали братья литовцы. Киевский вокзал. Парни голодные. Зашли в первое попавшееся кафе. Вареничная Катюша. Изучив меню, ребята стали осматриваться. Лицо Жилвинаса Пастарнокаса застыло в удивлении. «Это что Молодая гвардия?», - оторвал он взгляд от книжной полки и перевел на георгиевскую ленту на фотографии. И открыл рот. Рядом красовался серп и молот - запрещённый в балтийских странах», - негодовал Бочкала.



Правда, несмотря на поддержку «патриотической общественности» и многочисленные петиции на сайте киевской горадминистрации сеть «Катюша» по-прежнему работает в столице и пользуется популярностью у киевлян и гостей города. Правда, далеко не все из них адекватные, как показал инцидент с галичанским захватчиком – приехавшие с западной Украины патриоты пытаются навязать жителям столицы не только свои взгляды на декоммунизацию и борьбу с «катюшами», но и превращают город в криминальную клоаку.

В центре Киева атошник попытался взорвать вареничную «Катюша», которая навевала ему ассоциации о «российских (советских) оккупантах». По словам свидетелей теракта, подвыпивший герой «устроил дебош и сказал, что захватывает помещение».На место оперативно прибыла полиция, всех посетителей эвакуировали, а неизвестного задержали.По данным обслуживающего персонала, во время полицейского штурма захватчик сидел над бокалом вина и постоянно крестился.Взрывотехники проверили помещение на наличие бомб, гранат и прочих опасных предметов. По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, взрывоопасных предметов у «террориста» не оказалось, он просто блефовал.Возможно, кто–то из высших чинов МВД или депутатов возьмет его на поруки: так уже было с террористом-атошником, который в прошлом году угрожал подорвать мост Метро. У бывшего воина случился нервный срыв на почве личных взаимоотношений с любимой девушкой, поэтому он побежал с гранатой на мост в центре Киева. Причины, которые побудили его побратима захватить вареничную на Печерске (центральный район Киева) пока устанавливается. Но уже известно, что захватчик - бывший участник АТО, уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения.Напомним, что отличительным знаком сети вареничных «Катюша» является антураж в стиле советского ретро. Грампластинки, дисковые телефоны, бабушкин хрусталь, клетчатые скатерти, макраме и старые книги.«Интересно этого болезненного на агрессивные действия спровоцировали плакаты с Аллой Пугачевой, официантки в советской школьной форме или детская травма от маминого винегрета?», - интересуются киевляне.Явно, на атошника произвела впечатление риторика последних дней: ведь власть вновь начала открыто обвинять Россию и Путина в дестабилизации ситуации в Украине - инспирировании конституционного кризиса. Вот он и ринулся в бой с «катюшиными варениками». Впрочем, это далеко не первая атака на данную сеть общепита. Так, в 2017-м году националисты устроили митинг возле кафе «Катюша» на Крещатике, требуя снять вывеску. К травле общепита присоединились атошники, волонтеры и журналисты. В частности, военный корреспондент Роман Бочкала. Он опубликовал пост о том, как его литовские друзья приехали в Украину, чтобы воевать на Донбассе. По дороге на фронт решили отобедать:«Приехали братья литовцы. Киевский вокзал. Парни голодные. Зашли в первое попавшееся кафе. Вареничная Катюша. Изучив меню, ребята стали осматриваться. Лицо Жилвинаса Пастарнокаса застыло в удивлении. «Это что Молодая гвардия?», - оторвал он взгляд от книжной полки и перевел на георгиевскую ленту на фотографии. И открыл рот. Рядом красовался серп и молот - запрещённый в балтийских странах», - негодовал Бочкала.Правда, несмотря на поддержку «патриотической общественности» и многочисленные петиции на сайте киевской горадминистрации сеть «Катюша» по-прежнему работает в столице и пользуется популярностью у киевлян и гостей города. Правда, далеко не все из них адекватные, как показал инцидент с галичанским захватчиком – приехавшие с западной Украины патриоты пытаются навязать жителям столицы не только свои взгляды на декоммунизацию и борьбу с «катюшами», но и превращают город в криминальную клоаку. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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