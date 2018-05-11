Атомный развод. Почему «союзники» не пошли за Трампом • 9 • Аналитика



Не было никаких сомнений, что, если Трамп всё же решится на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атомной программе Ирана, это будет воспринято негативно как в самом Иране, так и в России, а также, скорее всего, в Китае. Однако твёрдое «нет» от европейских партнёров, в том числе и от такой боевитой ещё вчера Франции, стало похоже, полной неожиданностью для Белого дома.









Характерно, что при этом отповедь от своего предшественника на президентском посту, демократа Барака Обамы, республиканец Трамп не только воспринял как должное, но и в присущем ему стиле лихо парировал на собственной страничке в Twitter. Он в очередной раз обвинил Обаму и партию демократов в том, что у США сейчас не складываются отношения с тем же Ираном, а также с Россией и некоторыми другими странами, и в который раз назвал сделку с Ираном "стратегической ошибкой".







Между тем аргументы экс-президента выглядят ничуть не менее убедительно, чем пафосная риторика Трампа. По словам Барака Обамы "есть несколько вопросов, более важных для безопасности Соединенных Штатов, чем потенциальное распространение ядерного оружия или потенциал для ещё более разрушительной войны на Ближнем Востоке. Именно поэтому США в свое время в первую очередь договорились о совместном всеобъемлющем плане действий". По мнению 44-го президента США, само соглашение не только стало образцом работы дипломатов, разведчиков и учёных, но и "работает", и это мнение "разделяют наши европейские союзники, независимые эксперты, а также нынешний министр обороны США" (речь о Джеймсе Мэттисе).



В унисон с бывшим американским лидером решение Трампа раскритиковали все другие участники соглашения, выразив справедливые опасения по поводу новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Оперативно пообщавшись со своими европейскими коллегами Эммануэль Макрон, столь же приверженный к виртуальному общению, как и Трамп, поспешил высказаться в Twitter. Он написал, что "Франция, Германия и Соединённое Королевство сожалеют о решении США".







Президент Франции вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Терезой Май выступили с совместным официальным заявлением, где отмечено, что они "полны решимости обеспечить реализацию соглашения путем "сохранения экономических выгод" на благо иранского народа.



Тем не менее, тут же ответив своему предшественнику, президент Трамп по поводу демарша европейских союзников пока не высказывается. Как и почти всё его окружение: в отличие от Дж. Мэттиса, они в основном отмалчиваются или ограничиваются общими фразами.



Введение Соединённым Штатами санкций самого высокого уровня президент Трамп подкрепляет крайне жёсткими обещаниями: "Если режим не откажется от своих ядерных амбиций, его ждут более серьёзные проблемы, чем когда-либо прежде". По свидетельству нынешнего хозяина Белого дома, «у нас есть доказательства… что отказ иранского режима от программы создания ядерного оружия был ложным".



Меньше месяца назад, комментируя "страшные" обещания Трампа в адрес России по поводу ракет, нацеленных на Сирию, один из евродепутатов, латыш Артис Пабрикс, сравнил его стиль с манерами игрока в покер. Тот в основном блефует, стремясь показать, что у него на руках сильная карта. Но в ответ блефуют и другие игроки, что позволило Пабриксу сразу спрогнозировать чисто дипломатический выход из ситуации. Так и случилось, хотя выход этот, разумеется, оказался отнюдь не окончательным. Майский "суперуказ" без восторженных придыханий



Нельзя исключать, что и сегодня в действиях американского президента присутствуют элементы блефа, хотя европейцы, как и Китай с Россией, в ситуации с Ираном и его ядерной программой точно не блефуют. Но в том, что после заявления Трампа ещё рано ставить точки над «i», убеждают сроки, которые Америка готова предоставить Ирану на приведение его атомной программы в соответствие с требованиями СВДП – от 90 до 180 дней.



Подход, надо признать, несколько странный, поскольку на днях Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже успело ответить на соответствующий запрос из Тегерана вполне однозначно: "Соглашение выполняется". Напомним в связи с этим, что и в руках Ирана блеф действительно был когда-то едва ли не основным оружием при ведении переговоров по атомной программе с "пятёркой", а затем и с "шестёркой" (плюс Германия). Когда же стало ясно, что реальное соглашение возможно только на условиях полной открытости, в Тегеране о блефе тут же забыли.



Говоря о выходе США из СВДП, Дональд Трамп не стал делать ссылок на небезызвестное «секретное досье», якобы добытое израильским спецслужбами. Зарубежные СМИ, кстати, уже успели высказать предположение, что тему этого досье вполне могли закрыть премьер Израиля Б. Нетаньяху и российский президент В. Путин в ходе короткой встречи в Москве 9 мая. Пока же практически невозможно понять, на основе каких данных американскому лидеру "стало ясно, что мы [США] не сможем предотвратить создание ядерной бомбы в рамках этого разваливающегося, прогнившего соглашения... Если бы я [Трамп] позволил этой сделке продолжиться, мы скоро имели бы дело с ядерной гонкой вооружений на Ближнем Востоке".



По сути, американский президент, пугая мир иранской бомбой, как когда-то корейской, толкает европейцев на новую войну на Востоке. При этом, похоже, Трампу совершенно неважно, насколько "горячей" или же "гибридной" будет эта война, но ведь европейцы в ответ сопротивляются. Буквально только что Эммануэль Макрон и Тереза Мэй с упоением докладывали об успехе ракетного удара по Сирии, и вдруг – жёсткое и единодушное «нет» в ответ на попытку сделать из Ирана врага №1. Послепарадные впечатления



Нынешним европейским лидерам явно не нужна новая «Буря в пустыне» и тем более не нужна голова президента Асада. И не в последнюю очередь потому, что для кого-то уже наступает время ответить за головы Саддама Хуссейна и Муаммара Каддафи.



Нельзя забывать, что Евросоюзу, причём вместе с вяло уходящей из него Великобританией, президентом Трампом уже объявлена война – торговая. И это очень серьёзно осложняет союзнические отношения во всех их форматах, и прежде всего в формате НАТО. К тому же ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что жёсткая конфронтация США и европейских стран практически с любой из стран региона ведёт не к снижению, а к росту террористической угрозы. А параллельно с этим и к росту потока нелегальных мигрантов в Европу, до сих пор ещё относительно благополучную.



После снятия санкций с Ирана в 2015 году, которое последовало после подписания того самого СВДП, только сами США не проявили там особой бизнес-активности. А вот европейцы тут же стали наращивать свои инвестиции в экономику страны. Причём не было и речи о каком-то исключительно «нефтяном» интересе. Открывшийся новый и быстро растущий, в первую очередь за счёт низкой стартовой базы, рынок ни в коем случае не хотелось отдавать на откуп Китаю, Индии и России… При всём желании США не могут проигнорировать неожиданный демарш участников атомной сделки с Ираном.Не было никаких сомнений, что, если Трамп всё же решится на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атомной программе Ирана, это будет воспринято негативно как в самом Иране, так и в России, а также, скорее всего, в Китае. Однако твёрдое «нет» от европейских партнёров, в том числе и от такой боевитой ещё вчера Франции, стало похоже, полной неожиданностью для Белого дома.Характерно, что при этом отповедь от своего предшественника на президентском посту, демократа Барака Обамы, республиканец Трамп не только воспринял как должное, но и в присущем ему стиле лихо парировал на собственной страничке в Twitter. Он в очередной раз обвинил Обаму и партию демократов в том, что у США сейчас не складываются отношения с тем же Ираном, а также с Россией и некоторыми другими странами, и в который раз назвал сделку с Ираном "стратегической ошибкой".Между тем аргументы экс-президента выглядят ничуть не менее убедительно, чем пафосная риторика Трампа. По словам Барака Обамы "есть несколько вопросов, более важных для безопасности Соединенных Штатов, чем потенциальное распространение ядерного оружия или потенциал для ещё более разрушительной войны на Ближнем Востоке. Именно поэтому США в свое время в первую очередь договорились о совместном всеобъемлющем плане действий". По мнению 44-го президента США, само соглашение не только стало образцом работы дипломатов, разведчиков и учёных, но и "работает", и это мнение "разделяют наши европейские союзники, независимые эксперты, а также нынешний министр обороны США" (речь о Джеймсе Мэттисе).В унисон с бывшим американским лидером решение Трампа раскритиковали все другие участники соглашения, выразив справедливые опасения по поводу новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Оперативно пообщавшись со своими европейскими коллегами Эммануэль Макрон, столь же приверженный к виртуальному общению, как и Трамп, поспешил высказаться в Twitter. Он написал, что "Франция, Германия и Соединённое Королевство сожалеют о решении США".Президент Франции вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Терезой Май выступили с совместным официальным заявлением, где отмечено, что они "полны решимости обеспечить реализацию соглашения путем "сохранения экономических выгод" на благо иранского народа.Тем не менее, тут же ответив своему предшественнику, президент Трамп по поводу демарша европейских союзников пока не высказывается. Как и почти всё его окружение: в отличие от Дж. Мэттиса, они в основном отмалчиваются или ограничиваются общими фразами.Введение Соединённым Штатами санкций самого высокого уровня президент Трамп подкрепляет крайне жёсткими обещаниями: "Если режим не откажется от своих ядерных амбиций, его ждут более серьёзные проблемы, чем когда-либо прежде". По свидетельству нынешнего хозяина Белого дома, «у нас есть доказательства… что отказ иранского режима от программы создания ядерного оружия был ложным".Меньше месяца назад, комментируя "страшные" обещания Трампа в адрес России по поводу ракет, нацеленных на Сирию, один из евродепутатов, латыш Артис Пабрикс, сравнил его стиль с манерами игрока в покер. Тот в основном блефует, стремясь показать, что у него на руках сильная карта. Но в ответ блефуют и другие игроки, что позволило Пабриксу сразу спрогнозировать чисто дипломатический выход из ситуации. Так и случилось, хотя выход этот, разумеется, оказался отнюдь не окончательным.Нельзя исключать, что и сегодня в действиях американского президента присутствуют элементы блефа, хотя европейцы, как и Китай с Россией, в ситуации с Ираном и его ядерной программой точно не блефуют. Но в том, что после заявления Трампа ещё рано ставить точки над «i», убеждают сроки, которые Америка готова предоставить Ирану на приведение его атомной программы в соответствие с требованиями СВДП – от 90 до 180 дней.Подход, надо признать, несколько странный, поскольку на днях Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже успело ответить на соответствующий запрос из Тегерана вполне однозначно: "Соглашение выполняется". Напомним в связи с этим, что и в руках Ирана блеф действительно был когда-то едва ли не основным оружием при ведении переговоров по атомной программе с "пятёркой", а затем и с "шестёркой" (плюс Германия). Когда же стало ясно, что реальное соглашение возможно только на условиях полной открытости, в Тегеране о блефе тут же забыли.Говоря о выходе США из СВДП, Дональд Трамп не стал делать ссылок на небезызвестное «секретное досье», якобы добытое израильским спецслужбами. Зарубежные СМИ, кстати, уже успели высказать предположение, что тему этого досье вполне могли закрыть премьер Израиля Б. Нетаньяху и российский президент В. Путин в ходе короткой встречи в Москве 9 мая. Пока же практически невозможно понять, на основе каких данных американскому лидеру "стало ясно, что мы [США] не сможем предотвратить создание ядерной бомбы в рамках этого разваливающегося, прогнившего соглашения... Если бы я [Трамп] позволил этой сделке продолжиться, мы скоро имели бы дело с ядерной гонкой вооружений на Ближнем Востоке".По сути, американский президент, пугая мир иранской бомбой, как когда-то корейской, толкает европейцев на новую войну на Востоке. При этом, похоже, Трампу совершенно неважно, насколько "горячей" или же "гибридной" будет эта война, но ведь европейцы в ответ сопротивляются. Буквально только что Эммануэль Макрон и Тереза Мэй с упоением докладывали об успехе ракетного удара по Сирии, и вдруг – жёсткое и единодушное «нет» в ответ на попытку сделать из Ирана врага №1.Нынешним европейским лидерам явно не нужна новая «Буря в пустыне» и тем более не нужна голова президента Асада. И не в последнюю очередь потому, что для кого-то уже наступает время ответить за головы Саддама Хуссейна и Муаммара Каддафи.Нельзя забывать, что Евросоюзу, причём вместе с вяло уходящей из него Великобританией, президентом Трампом уже объявлена война – торговая. И это очень серьёзно осложняет союзнические отношения во всех их форматах, и прежде всего в формате НАТО. К тому же ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что жёсткая конфронтация США и европейских стран практически с любой из стран региона ведёт не к снижению, а к росту террористической угрозы. А параллельно с этим и к росту потока нелегальных мигрантов в Европу, до сих пор ещё относительно благополучную.После снятия санкций с Ирана в 2015 году, которое последовало после подписания того самого СВДП, только сами США не проявили там особой бизнес-активности. А вот европейцы тут же стали наращивать свои инвестиции в экономику страны. Причём не было и речи о каком-то исключительно «нефтяном» интересе. Открывшийся новый и быстро растущий, в первую очередь за счёт низкой стартовой базы, рынок ни в коем случае не хотелось отдавать на откуп Китаю, Индии и России… Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 9 Источник Похожие новости Битва за русский Интернет. Проигрываем? Послепарадные впечатления Войны опять не будет

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