Атомный проект Украины и США обречён: Специалист назвал пять причин

Эксперт в области энергетики Марунич предсказал судьбу сотрудничества Украины и США в сфере атомной энергетики. Он назвал пять причин, почему проект двух стран так и останется на бумаге.

Проект строительства на Украине атомных энергоблоков американской компанией Westinghouse может остаться только на бумаге. С таким заявлением выступил украинский эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич.

Речь идёт о совместном проекте Украины и США, договорённость о котором была заключена в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. По мнению специалиста, реализация проекта на практике крайне сомнительна, так как на Украине нет опыта строительства по проектам несоветского дизайна. Кроме того, американская фирма, отвечающая за строительство атомных энергоблоков, находится на грани банкротства.

Есть уже доказанные факты коррупции в США в отношении данной компании, топ-менеджмент находится под следствием,

- отметил Дмитрий Марунич в интервью YouTube-каналу "Перший Козацький".

Специалист добавил, что вдобавок к этому Westinghouse уже долгое время не может построить два энергоблока в самих США. За это время смета выросла примерно в три раза и достигла 20 миллиардов долларов.

Поэтому что они будут строить на Украине, остается великой загадкой,

- подчеркнул Дмитрий Марунич.

Также эксперт указал на то, что у Украины вряд ли хватит денег на строительство даже одного атомного энергоблока. А если под это дело Киеву дадут кредит, то неясно, как этот кредит потом отдавать.

И даже если ядерный энергоблок каким-то чудом построят, остаётся вопрос о том, кто будет его обслуживать. Соответствующих специалистов на Украине нет, напомнил Дмитрий Марунич.

Это чужая техника, и всё необходимое для её работы придётся заказывать у иностранных подрядчиков,

- цитирует Nation News слова специалиста.