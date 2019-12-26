Атомный офшор. Украинские АЭС выставлены на продажу? • 173 • Аналитика

В Киеве под окнами Верховной рады снова проходил азартный мордобой за право именоваться «щирым патриотом». «Внезапно и неожиданно» взбудораженная толпа проклинает номинально новую власть в предательстве интересов Украины и в распродаже земли. В том, что это мероприятие носило исключительно заказной характер, нет сомнений даже у клинических оптимистов. Это ясно хотя бы по той причине, что, кроме земельных участков, с молотка уйдут сотни и сотни предприятий, в том числе приносящих прибыль. Однако данный факт находится в тени медийного бурления.



При этом продажа некоторых предприятий, готовящихся к приватизации, грозит погрузить украинцев во тьму средневековья. И это отнюдь не преувеличение. Ведь в пакете на продажу «Тернопольоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Турбоатом» и даже «Энергоатом», управляющий всем атомным советским наследством. И, что особо интересно, звон колоколов о распродаже с той стороны доносился давно.







Порошенко и первые шаги

2014-й год. Украина находится в наркотической эйфории от торжественного «майдана» и одновременно агонизирует от ушедшего навечно Крыма и взявшего оборону Донбасса. В общем, обыватель крайне занят картинкой на телеэкране и периодическими патриотическими кричалками, раздающимися за окном.



Пользуясь крайне удобной ситуацией, новая компрадорская власть во главе с Петром Порошенко приступила к новому витку приватизации. «Новому» по той причине, что залихватская коса приватизации ещё до «майдана» хорошо прошлась по государственным активам. Начали лихо, впрочем, в этом они были не одиноки. Продолжили в том же духе.



22 августа 2014-го кабинет министров Украины внёс в ВР законопроект №4541а. Данный документ предусматривал частичную приватизацию тысяч государственных предприятий Украины. В число данных предприятий входил «Турбоатом» (производство турбин для АЭС, ТЭС, ГЭС и т.д.), «Львовский бронетанковый завод», «Харьковский бронетанковый завод» и даже украинский «Энергоатом», т.е. оператор всех АЭС страны, кроме Чернобыльской. Впрочем, последняя трагическая АЭС, как это ни странно, тоже была выставлена на торги, так сказать, отдельным лотом. Приватизация предусматривала выкуп частными лицами не более 40% акций минус одна акция.



Пикантность ситуации состояла в том, что кабинет министров Порошенко, готовый открыть продажу столь знаковых и некогда передовых предприятий, грудью стоял за сохранение в орбите государства таких компаний, как «Нафтогаз», «Укртрансгаз», «Укргазвыдобування» и «Укрспецтрансгаз». Видимо, газ для новых властей что-то вроде тотемного фетиша…



Но это был первый шар, пробный. В 2015-м году часть предприятий, подлежавших приватизации, всё же была вычеркнута из списка, в том числе «Энергоатом». Но так просто лидеры «майдана» отступать не хотели. Не для того же они делали «революцию».





Уже в 2016-м году начали обсуждать вопрос корпоратизации «Энергоатома», т.е. превращения его в акционерное общество. При этом не последнюю роль в лоббировании первого шага к приватизации атомной отрасли Украины сыграл глава «Энергоатома» Юрий Недашковский. Он утверждал, что отрасль, разваливающуюся на глазах, мигом захлестнёт волна инвестиций. Юрий оставил свой пост только в ноябре сего года, т.е. уже при Зеленском.



Накануне пришествия «команды Зе»

В конце 2018-го года, когда рейтинг Порошенко катастрофически пикировал на дно, неугомонный кабинет министров вновь опубликовал перечень предприятий, которые нужно было немедленно выставить на рынок. Список был внушительным: «Запорожьеоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго», Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Объединенная горнотехническая компания «Минэнергоуголь» и т.д.



И опять-таки в список на продажу попал «Турбоатом». При этом многострадальный «Турбоатом», бывший Харьковский турбогенераторный завод, не висит гирей на шее у государства, а приносит доход даже в состоянии экономического и промышленного кризиса на Украине. Откуда такое маниакальное желание украинских чиновников избавиться от «Турбоатома»? Вопрос, верно, риторический.



Но неужели забыли об «Энергоатоме»? Отнюдь нет. Темпы корпоратизации были только увеличены. Выросло количество лоббистов этой идеи. При этом на самом высоком уровне. Всеми руками за приватизацию «Энергоатома» выступил сам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. Его преемник, Игорь Насалик, продолжил курс на корпоратизацию. Более того, уже был проведён полный аудит активов «Энергоатома». А старую риторику о неприкосновенности государственного пакета акций в 60% быстро изменили. И сейчас речь идёт о пакете в лучшем случае в 50% плюс одна акция.



Познакомьтесь с новым боссом, таким же, как старый

И вот Зеленский пришёл к власти. Используя безосновательные надежды обывателя, Владимир Александрович перешёл в «турборежим» реализации всё тех же программных установок Петра Алексеевича. И, конечно же, в «турборежиме» начал решаться вопрос не просто о корпоратизации «Энергоатома», но и о создании оптимальной обстановки для привлечения «инвесторов», а точнее, потенциальных покупателей.





Зеленский в Припяти на фоне печально известного колеса обозрения

Уже в ноябре сего года президент Украины Зеленский подписал указ № 837/2019. Он предусматривает провести корпоратизацию до 31 декабря 2020-го года, т.е. вопрос решён. Более того, особую пикантность ситуации придают попытки привлечения «инвесторов». Как известно, атомная промышленность Украины находится в пугающем состоянии. Количество аварийных ситуаций год от года множится, ряды профессиональных кадров редеют, а в процесс деструктивно вмешивается политика.







Так кто же рискнёт вкладывать сотни миллионов долларов в такое хозяйство? Да ещё на фоне того, что долги энергопотребителей, теряющих платёжеспособность, растут как на дрожжах.



Учитывая ситуацию, благодушный инвестор превращается в прожжённого дельца, который всеми силами будет обогащаться, а заодно и банкротить атомную промышленность страны, чтобы перевести евроориентированную Украину на закупку электроэнергии на Западе. Главное же, что корпоратизация атома открывает такое широкое окно возможностей, что в украинских реалиях и представить страшно. Есть ли хоть малейшая гарантия того, что Украина, являясь оружейным оффшором, не превратится в оффшор атомный со всеми вытекающими последствиями?



На все эти вопросы ответа нет. На данный момент нет даже внятного ответа на вопрос, какой именно пакет акций может отойти частным лицам. В Киеве под окнами Верховной рады снова проходил азартный мордобой за право именоваться «щирым патриотом». «Внезапно и неожиданно» взбудораженная толпа проклинает номинально новую власть в предательстве интересов Украины и в распродаже земли. В том, что это мероприятие носило исключительно заказной характер, нет сомнений даже у клинических оптимистов. Это ясно хотя бы по той причине, что, кроме земельных участков, с молотка уйдут сотни и сотни предприятий, в том числе приносящих прибыль. Однако данный факт находится в тени медийного бурления.При этом продажа некоторых предприятий, готовящихся к приватизации, грозит погрузить украинцев во тьму средневековья. И это отнюдь не преувеличение. Ведь в пакете на продажу «Тернопольоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Турбоатом» и даже «Энергоатом», управляющий всем атомным советским наследством. И, что особо интересно, звон колоколов о распродаже с той стороны доносился давно.2014-й год. Украина находится в наркотической эйфории от торжественного «майдана» и одновременно агонизирует от ушедшего навечно Крыма и взявшего оборону Донбасса. В общем, обыватель крайне занят картинкой на телеэкране и периодическими патриотическими кричалками, раздающимися за окном.Пользуясь крайне удобной ситуацией, новая компрадорская власть во главе с Петром Порошенко приступила к новому витку приватизации. «Новому» по той причине, что залихватская коса приватизации ещё до «майдана» хорошо прошлась по государственным активам. Начали лихо, впрочем, в этом они были не одиноки. Продолжили в том же духе.22 августа 2014-го кабинет министров Украины внёс в ВР законопроект №4541а. Данный документ предусматривал частичную приватизацию тысяч государственных предприятий Украины. В число данных предприятий входил «Турбоатом» (производство турбин для АЭС, ТЭС, ГЭС и т.д.), «Львовский бронетанковый завод», «Харьковский бронетанковый завод» и даже украинский «Энергоатом», т.е. оператор всех АЭС страны, кроме Чернобыльской. Впрочем, последняя трагическая АЭС, как это ни странно, тоже была выставлена на торги, так сказать, отдельным лотом. Приватизация предусматривала выкуп частными лицами не более 40% акций минус одна акция.Пикантность ситуации состояла в том, что кабинет министров Порошенко, готовый открыть продажу столь знаковых и некогда передовых предприятий, грудью стоял за сохранение в орбите государства таких компаний, как «Нафтогаз», «Укртрансгаз», «Укргазвыдобування» и «Укрспецтрансгаз». Видимо, газ для новых властей что-то вроде тотемного фетиша…Но это был первый шар, пробный. В 2015-м году часть предприятий, подлежавших приватизации, всё же была вычеркнута из списка, в том числе «Энергоатом». Но так просто лидеры «майдана» отступать не хотели. Не для того же они делали «революцию».Уже в 2016-м году начали обсуждать вопрос корпоратизации «Энергоатома», т.е. превращения его в акционерное общество. При этом не последнюю роль в лоббировании первого шага к приватизации атомной отрасли Украины сыграл глава «Энергоатома» Юрий Недашковский. Он утверждал, что отрасль, разваливающуюся на глазах, мигом захлестнёт волна инвестиций. Юрий оставил свой пост только в ноябре сего года, т.е. уже при Зеленском.В конце 2018-го года, когда рейтинг Порошенко катастрофически пикировал на дно, неугомонный кабинет министров вновь опубликовал перечень предприятий, которые нужно было немедленно выставить на рынок. Список был внушительным: «Запорожьеоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго», Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Объединенная горнотехническая компания «Минэнергоуголь» и т.д.И опять-таки в список на продажу попал «Турбоатом». При этом многострадальный «Турбоатом», бывший Харьковский турбогенераторный завод, не висит гирей на шее у государства, а приносит доход даже в состоянии экономического и промышленного кризиса на Украине. Откуда такое маниакальное желание украинских чиновников избавиться от «Турбоатома»? Вопрос, верно, риторический.Но неужели забыли об «Энергоатоме»? Отнюдь нет. Темпы корпоратизации были только увеличены. Выросло количество лоббистов этой идеи. При этом на самом высоком уровне. Всеми руками за приватизацию «Энергоатома» выступил сам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. Его преемник, Игорь Насалик, продолжил курс на корпоратизацию. Более того, уже был проведён полный аудит активов «Энергоатома». А старую риторику о неприкосновенности государственного пакета акций в 60% быстро изменили. И сейчас речь идёт о пакете в лучшем случае в 50% плюс одна акция.И вот Зеленский пришёл к власти. Используя безосновательные надежды обывателя, Владимир Александрович перешёл в «турборежим» реализации всё тех же программных установок Петра Алексеевича. И, конечно же, в «турборежиме» начал решаться вопрос не просто о корпоратизации «Энергоатома», но и о создании оптимальной обстановки для привлечения «инвесторов», а точнее, потенциальных покупателей.Уже в ноябре сего года президент Украины Зеленский подписал указ № 837/2019. Он предусматривает провести корпоратизацию до 31 декабря 2020-го года, т.е. вопрос решён. Более того, особую пикантность ситуации придают попытки привлечения «инвесторов». Как известно, атомная промышленность Украины находится в пугающем состоянии. Количество аварийных ситуаций год от года множится, ряды профессиональных кадров редеют, а в процесс деструктивно вмешивается политика.Так кто же рискнёт вкладывать сотни миллионов долларов в такое хозяйство? Да ещё на фоне того, что долги энергопотребителей, теряющих платёжеспособность, растут как на дрожжах.Учитывая ситуацию, благодушный инвестор превращается в прожжённого дельца, который всеми силами будет обогащаться, а заодно и банкротить атомную промышленность страны, чтобы перевести евроориентированную Украину на закупку электроэнергии на Западе. Главное же, что корпоратизация атома открывает такое широкое окно возможностей, что в украинских реалиях и представить страшно. Есть ли хоть малейшая гарантия того, что Украина, являясь оружейным оффшором, не превратится в оффшор атомный со всеми вытекающими последствиями?На все эти вопросы ответа нет. На данный момент нет даже внятного ответа на вопрос, какой именно пакет акций может отойти частным лицам. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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