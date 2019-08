«Атомный» бизнес: от туризма до ядерного самогона • 58 • Аналитика





«Атомный» бизнес по-американски

Несмотря на то, что Хиросима и Нагасаки к тому времени уже погрузились в огненный радиационный ад, никого из желающих насладиться специфической красотой поднимающихся над землёй ядерных грибов вопросы морали не изводили. Более того, военное командование после первых серий взрывов начало активно освещать испытания в прессе. На страницах СМИ анонсировались всё новые взрывы, на сам полигон приглашали прессу, а после взрывов приглашённые могли посетить кратеры. Но и этого казалось неугомонным янки мало. Таким образом, чтобы гости Невады не пропустили важнейшие моменты испытаний, Торгово-промышленная палата начала выпускать календари с графиком испытаний и гидом по лучшим смотровым площадкам города.







К этому времени местные бизнесмены начали стихийно возводить смотровые площадки для зрителей. Владельцы отелей завлекали туристов возможностью стать свидетелем ядерного взрыва, даже не выходя из бассейна и не выпуская коктейльной трубочки из губ. В самом деле, многие ядерные грибы невадского полигона вздымались на чудовищную высоту и были видны из столицы Невады – Лас-Вегаса. В 60-х взрывы наблюдали на 160 км в любую сторону.







Появилась «ядерная» мода – красотки в купальниках позировали на фоне очередного облака, дабы наскрести хоть сиюминутной славы. Проходили конкурсы красоты «Мисс Атомная бомба» и «Мисс Атомный взрыв». Для местных дельцов это было воистину золотое время. Так, знаменитый в США бизнесмен и владелец казино Бенни Бинион даже заявил, что «лучшее, что могло случиться с Вегасом, — это атомная бомба». В барах Вегаса продавали «атомные» коктейли – смесь шампанского, водки, шерри и бренди.







К ядерным испытаниям были приурочены пикники, вечеринки и целые шоу, в рамках которых зачастую и проводились конкурсы красоты. В 1955-м году в центре внимания оказалось стриптиз-шоу отеля The Sands. Завсегдатаями заведения были военные в увольнении, а одной из местных «звёзд» была некая певичка Маргерит Пиаззе. Её-то и «короновали» подвыпившие янки титулом «Мисс Радиация» и короной в виде атомного взрыва, сделанной из ваты в форме ядерного гриба. Последней атомной «мисс» стала танцовщица из всё того же отеля The Sands Ли Мерлин. К её купальнику приклеили вату, сфотографировали, пронесли разок-другой на руках и отправили на покой.







Естественно, никто тогда о радиации особо и не задумывался. Официальные власти признавали лишь незначительное превышение радиации. Только спустя много лет США признали, что прилегающие к району полигона территории значительно пострадали, однако и при этом никто не посыпал голову пеплом и не требовал «платить и каяться» — это исключительно прерогатива наших доморощенных деятелей.



Литва и Украина: жёсткая конкуренция на «атомном» поприще

С тех пор утекло много воды. Но «атомный» бизнес только нарастил респектабельные мускулы. Теперь на невадский полигон водят организованные группы туристов. Для них отстроили необходимую инфраструктуру – дороги, смотровые площадки, стилизованные кафе и магазины сувениров.







Смотровая площадка у кратера невадского полигона



Развал Союза был, кроме всего прочего, охарактеризован взрывом предпринимательской деятельности на постсоветском пространстве. Коснулось это и «атомного» бизнеса. Передовые позиции на этой ниве сразу же заняли украинцы. «Тяжкое наследие совка» для сотен бывших «братьев» оказалось настоящей золотой жилой. Наперебой украинские компании, как вполне легитимные, так и сомнительные, предлагали окунуться в атмосферу СССР и постапокалипсиса. А с появлением игр серии «Сталкер» специфические туроператоры заматерели и расширили ассортимент предлагаемых услуг. Теперь турист мог почувствовать себя настоящим сталкером, только без стрелкового оружия, водки и игровой нечисти.



Чернобыльские турфирмы предлагали экскурсии на каноэ, авиационные экскурсии, экскурсии в Славутич (город, возведённый для семей эвакуированных после аварии на ЧАЭС энергетиков), туры на радар ДУГА и внутрь самой АЭС. В общем, бизнес процветал, даже разгоревшаяся гражданская война отнюдь не подкосила его и не снизила желание скучающего обывателя пощекотать себе нервы.







Следующий импульс «атомный» бизнес получил после премьеры одиозного сериала «Чернобыль». Этот агитационный кинематографический плакат превратил «атомных» бизнесменов в деятелей околополитических, весьма полезных граждан для режимов в постсоветских лимитрофах. Украинцы наперебой начали предлагать тур по мотивам вышеозначенного сериала.



Вскоре конкуренцию им составили «братья по разуму» из Литвы. Как известно, часть сериала американцы снимали на распиливаемой на металл Игналинской АЭС, что недалеко от литовского городка Висагинаса. Предприимчивые литовцы мигом организовали для западного обывателя весьма обширный тур. Так, сначала туриста доставляют на окраину Вильнюса в царство серых давно не видевших ремонта панельных зданий, где авторы сериала снимали сцены Припяти.





Игналинская АЭС



После этого туриста везут… нет, не на АЭС. Чтобы расставить максимально правильно все идеологические акценты в черепной коробке западного гостя, его отвозят в музей КГБ. А уже после всех ужасов «кровавого Мордора», нежно воспроизведённых новыми властями стремительно вымирающей страны, туриста везут на Игналинскую АЭС. Последняя также предстаёт перед зрителем далеко не в самом лучшем виде, т.к. распиливается на протяжении 9 лет.



Украина просто так чернобыльский кусок не отдаст

Конечно же, украинские деятели отнюдь не готовы отдать свой законный кусок «жертвы кровавого Мордора» каким-то там прибалтам. Не успел вышеозначенный сериал собрать необходимый информационный «хайп», как принято говорить в интернете, как на улицах Киева появился товарищ в костюме ОЗК, предлагающий фото на память. И будьте уверены, такой товарищ далеко не одинок.



Полигон в Архангельской области. Что могло взорваться в Неноксе?



Но чтобы окончательно похоронить конкурентов «атомного» бизнеса, украинцы пустили в ход «тяжёлую артиллерию». Скооперировавшись с американскими друзьями, украинские граждане создали компанию Chernobyl Spirit Company. Эта контра не собирается продавать туры в зону отчуждения, она уже начала продавать… самогон, созданный из ржи, выращенной в заражённой зоне, и воды из тех же мест. Дистилляция, по словам создателей компании, делает конечный продукт абсолютно чистым и безопасным в употреблении.







Не остался в стороне и недавно избранный президент Зеленский, который не мог не воспользоваться моментом столь удачно вышедшего сериала и такого оживления среди его граждан. Владимир Александрович мигом подписал указ о снятии ряда запретов в зоне отчуждения, заявив, что Чернобыль «станет символом свободы новой Украины». Разумеется, можно представить себе, какие сермяжные идейно правильные гиды пойдут в авангарде новой волны экскурсий. Остаётся ждать новой «Мисс Припять». Первая предпринимательская ласточка «атомного» туризма, естественно, вылетела из оплота международной демократии, безапелляционно святого «града на холме» — США. Невадский испытательный полигон, на котором было проведено свыше 900 ядерных взрывов, вскоре после начала активной эксплуатации привлёк внимание американского обывателя, жаждущего хлеба и зрелищ, щекочущих его тонкую душевную организацию. Владимир Александрович мигом подписал указ о снятии ряда запретов в зоне отчуждения, заявив, что Чернобыль «станет символом свободы новой Украины». Разумеется, можно представить себе, какие сермяжные идейно правильные гиды пойдут в авангарде новой волны экскурсий. Остаётся ждать новой «Мисс Припять».





