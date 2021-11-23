Атомный альянс: что стоит за подписанием первого соглашения в рамках партнёрства АUKUS

Австралия, Великобритания и США подписали первое соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS, по которому Канберра получит доступ к технологиям строительства атомных подлодок. Об этом сообщил глава Минобороны Австралии Питер Даттон. Ранее это соглашение одобрил президент США Джо Байден. В МИД КНР выразили беспокойство по поводу подписания документа, отметив, что он нарушает дух Договора о нераспространении ядерного оружия. Эксперты отмечают, что, снабжая Австралию ядерными технологиями, США хотят усилить давление на Китай.

Австралия, Великобритания и США подписали первое соглашение в рамках трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности AUKUS. Документ предусматривает передачу Австралии информации по военно-морским ядерным силовым установкам. Об этом в своём Twitter сообщил министр обороны Австралии Питер Даттон.

This morning I met with UK High Commissioner Victoria Treadell and US Chargé d’Affaires Michael Goldman to sign the AUKUS Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement. This Agreement formalises Australian access to highly sensitive nuclear submarine technology. pic.twitter.com/UtKYRl6PwS — Peter Dutton (@PeterDutton_MP) November 22, 2021

«Сегодня утром я встретился с Верховным комиссаром Великобритании Викторией Триделл и временным поверенным в делах США Майклом Голдманом для подписания соглашения об обмене информацией о подлодках с ядерным приводом в рамках AUKUS. Это соглашение обеспечивает Австралии доступ к строго секретным технологиям атомных подлодок», — говорится в сообщении.

Позднее Даттон прокомментировал подписание соглашения в СМИ, подчеркнув его важность.

«Соглашение впервые в истории позволит Австралии участвовать в обмене информацией, касающейся систем, оснащённых ядерной энергетической установкой. Это заметное достижение и следующий шаг в реализации сделки о подводных лодках и других сделок в рамках AUKUS, что очень важно», — приводит слова Даттона газета Daily Mail.

Соглашение также поддержал и австралийский премьер Скотт Моррисон.

«Многие не хотят, чтобы это произошло, и именно поэтому, я думаю, так важно совершить этот шаг», — приводит его слова Daily Mail.

Ранее, 19 ноября, соглашение было одобрено президентом США Джо Байденом. В заявлении, опубликованном Белым домом, отмечалось, что выполнение договорённостей не будет представлять необоснованного риска для коллективной обороны и безопасности трёх стран.

«Соглашение позволит осуществлять сотрудничество, которое улучшит нашу позицию по вопросу взаимной обороны и поддержит наши интересы в рамках Североатлантического договора; Тихоокеанского пакта безопасности; и расширенного трёхстороннего партнёрства в области безопасности между тремя сторонами, известного как AUKUS», — говорится в заявлении Байдена.

Также появление документа прокомментировали в МИД Китая. Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь заявил, что Пенкин весьма обеспокоен его подписанием.

«Китай выражает острую озабоченность сотрудничеством в сфере создания ядерных субмарин между Австралией, Великобританией и США. Это усилит трения в регионе, а также спровоцирует гонку вооружений, создаст угрозу региональному миру и стабильности и подорвёт международные усилия в сфере нераспространения ядерного оружия», — приводит слова дипломата ТАСС.

Он добавил, что, по мнению Китая, страны AUKUS пренебрегли международными правилами, заключив соответствующее соглашение по АПЛ.

Безопасность англосферы

Напомним, лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о создании партнёрства AUKUS (названного по первым буквам в наименованиях этих стран на английском языке) 15 сентября. В рамках этого объединения государства планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, которое отвечает «интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

На фоне создания AUKUS премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что первой инициативой в рамках нового альянса станет создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Новые АПЛ будут строиться на австралийских верфях по технологиям, полученным от Вашингтона и Лондона.

Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон объявляют о создании AUKUS

AP

© Andrew Harnik

При этом Моррисон заявил, что Австралия отказывается от крупного оборонного контракта с французской Naval Group на поставку 12 подводных лодок класса Attack.

Данный шаг привёл к дипломатическому скандалу — Франция отозвала послов из Вашингтона и Канберры, а глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна пересмотрит отношения с Вашингтоном и Канберрой.

Впоследствии французский лидер Эммануэль Макрон обвинил австралийского премьера во лжи. Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо позднее также заявил, что Канберра преднамеренно обманула Париж при одностороннем расторжении контракта на строительство подводных лодок класса Attack.

Власти Австралии отвергают обвинения французской стороны. Так, 12 ноября Скотт Моррисон в очередной раз заявил, что в решении его кабинета отказаться от французских подлодок в пользу строительства АПЛ в рамках AUKUS не было ничего предосудительного.

«Я принимаю правильные решения... Я принимаю решение защитить интересы Австралии в области национальной обороны, чтобы гарантировать, что мы не заключим договор, который не принесёт Австралии пользу. Меня не пугает тот факт, что некоторых это может расстроить и вызвать недовольство», — приводит слова премьера австралийский телеканал ABC News.

Недвусмысленный сигнал

Создание AUKUS и решение передать Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок критиковали не только во Франции.

В октябре президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC заявил, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность.

«Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули: США — Великобритания — Австралия, — безусловно, подрывает региональную стабильность», — отметил российский лидер.

Путин отметил, что дружба «между собой» является позитивным шагом, но «дружить против кого-то — плохо».

«Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся», — добавил президент России.

Крайне негативно на формирование нового альянса отреагировали в Китае. В Пекине также обращали внимание на дестабилизирующее влияние AUKUS на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Схожие опасения высказывали и в МАГАТЭ. Директор агентства Рафаэль Гросси в конце октября отметил, что воплощение этих замыслов может создать прецедент для других неядерных государств.

Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, подписание нынешнего соглашения говорит о том, что США серьёзно настроены на то, чтобы изменить баланс сил в регионе с помощью AUKUS.

Как минимум пять человек погибли и 40 пострадали: что известно о наезде на пешеходов в Висконсине «Подписание первого соглашения в рамках AUKUS говорит о том, что эта организация будет не номинальной на бумаге, а действительно реальным союзом, где будут пытаться использовать всевозможные инструменты для того, чтобы поменять конфигурацию безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул политолог.

США хотят сдержать влияние Китая в АТР, снабдив Австралию ядерными технологиями и усилив её военный потенциал, добавил Никита Данюк.

«При определённых манипуляциях, тем более под руководством американских специалистов, этот мирный атом может очень быстро стать военным», — отметил эксперт.

Этот альянс направлен явно против КНР и в несколько меньшей степени против РФ, которая также является тихоокеанской державой, подчеркнул в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Полодка класса Collins ВМФ Австралии

AFP

© Peter Parks

«Это альянс определённых стран англосферы, туда были допущены не все страны АТР, которые являются союзниками США — в частности Япония и Южная Корея, что говорит о многом. Такого рода иерархия заставляет некоторых союзников Вашингтона не первого сорта задуматься, правильную ли сторону они заняли, пойдя на сближение с США», — пояснил эксперт.

Очевидно, что КНР в ответ будет стремиться укрепить взаимодействие с теми странами, которые не входят в зону влияния США, считает Батюк.

«Китай не останется одинок в случае, если вокруг него будут формироваться подобные альянсы. Аналогично и Россия, которая вынуждена сейчас противостоять приближению инфраструктуры НАТО к западным границам, имеет за собой тыл в лице КНР», — заключил Владимир Батюк.