Атомные бомбы сбросить на русские города: Рассекреченный план США "по косточкам" разобрал Кнутов

В разговоре с Царьградом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал статью в американском издании о том, что в 1950-е годы правительство США совместно с учёными разрабатывало некое ядерное оружие - "царь-бомбу" - и планировало нанести с помощью неё удар по Советскому Союзу.

"В общем-то, Соединённые Штаты Америки изначально проводили политику, которая преследовала чисто американские интересы. То есть та помощь, которая оказывалась по лендлизу, да, она была важна, особенно первые два годы войны, для нас. Но это помощь за деньги. И мы только в 2000-е годы последние долги вернули. Единственная страна в мире, которая выплатила, что называется, всё до копеечки американцам, всем остальным они списали", - напомнил Кнутов.

Что касается послевоенного периода, он напомнил, что ещё в 1945 году были столкновения русских истребителей с американскими.

"Американцы якобы перепутали, если я не ошибаюсь. Помните, Покрышкин сбил два американских самолёта? Не помню, Покрышкин или Кожедуб. Соответственно, в последующий период разрабатываются планы. После того как была проведена бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, ведь Трумэн тогда сказал: "У меня теперь есть хорошая дубинка против русских парней". То есть имелось в виду, что атомная бомбардировка была не столько против Японии, сколько демонстрация ядерного оружия Советскому Союзу", - пояснил Кнутов.

По его словам, начиная с 1947 года американцы стали разрабатывать планы по атомной бомбардировке СССР.

"Более того, вспомните 1953 год, война в Корее. Почему корейцы так помешаны на атомном оружии? Потому что тогда американцы, тот же Трумэн, или Маккартер, генерал, командующий американской группировкой, потребовал чуть ли не 15 атомных бомб и хотел сбросить их, но ему просто не дали. Но они сбросили болванки, которые имитировали атомные бомбы. Несколько болванок на территорию Кореи было сброшено. Там, где китайские войска располагались и северокорейские. В том числе, по-моему, в район Пхеньяна. У Северной Кореи крыша поехала. А что касается Советского Союза – там планы каждый год разрабатывались по атомным ударам по территории нашей страны", - сказал Кнутов.

Он отметил, что наиболее известный план назывался "Дропшот". В соответствии с ним в 1950-х годах должна была быть проведена бомбардировка СССР - мишенями были около 200 крупных городов, американцы планировали их полностью уничтожить.

"Там расписан был наряд сил, столько-то атомных бомб, условно, по Москве, столько по Ленинграду, столько по таким-то городам. Даже вот по этой несчастной Заре, в которой я живу. Сюда сбрасывалась атомная бомба. Эти документы рассекречены сейчас, и, в принципе, я видел эти документы. Так что тут ничего удивительного нет, что они готовились к мощной атомной бомбардировке в отношении нашей страны. И это просто очередной, скажем, такой пакет рассекреченных документов с целью оказать давление психологическое на нас. Вот, мол, смотрите, мы тогда вот готовились, мы и сейчас вам можем то же самое сделать", - считает Кнутов.

Американцы, по его словам, даже провели компьютерное моделирование атаки мощностью на 1000 мегатонн. В итоге в США пришли к выводу, что если сбросить такую атомную бомбу на Москву, то столица и большая часть Ярославской области исчезнут, но при этом очень сильно пострадает территория других, в том числе и европейских государств, да и самим американцам достанется, поясняет эксперт.

"Когда мы испытывали свою атомную бомбу на Новой Земле, тогда ведь ударная волна – она несколько раз вокруг Земли прошла. А радиация – она достигла и Соединённых Штатов Америки. Хотя там, собственно говоря, проводили мы вроде в таком месте, где это, в общем, как бы она не должна была бы дойти. Дошла. То есть они проанализировали, и мы проанализировали. Мы поняли, что 50-мегатонная - это много, а если 100-мегатонную взорвать – просто Земля не выдержит. Может образоваться, ну, я не знаю, трещина в земной коре. И чем это закончится, неизвестно, и какие будут последствия", - заметил Кнутов, напомнив, что об этом в своё время говорил Хрущёв.

Если же взорвать 1000-мегатонную американскую, то это может привести к прекращению всей жизни на Земле, отметил эксперт. И в этом случае даже не так страшна так называемая "ядерная зима", как то, что земная кора может просто не выдержать настолько мощного удара.

"Поэтому они, в общем-то, отказались. Но на всякий случай вот сейчас они как бы вытащили эту историю. В канун 75-летия Победы, понимаете. Победители. Мы победители. Не вы победители, а мы… Они ж везде об этом говорят, везде сейчас врут без стыда и совести. Соответственно, и заодно и запугивают нас, как тогда в августе этой бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки запугали, вот точно такой же идёт сейчас процесс, та же кампания. Единственное, они, правда, потом написали, что они сделали ставку на маломощные ядерные боеприпасы. Но это тоже опасная вещь", - предупредил Кнутов.