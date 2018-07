Атомная защита: к чему может привести введение США заградительных пошлин на поставки урана

Белый дом может ввести ограничения на поставки в США урана для атомных электростанций. Сейчас американские производители обеспечивают всего 7% от внутреннего потребления. В основном топливо импортируется из Канады, России, Австралии и Казахстана. Руководство Соединённых Штатов обеспокоено сложившейся ситуацией и считает, что подобное положение дел может угрожать национальной безопасности страны. Однако эксперты не исключают, что введение заградительных пошлин негативно скажется на атомной энергетике США и подорвёт её конкурентоспособность.

Белый дом рассматривает возможность введения заградительных пошлин на импортные поставки урана. Такое решение может быть принято по итогам специального расследования, которое инициирует администрация Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Ограничения наложат в том случае, если установят, что импорт урана угрожает национальной безопасности США.

Ранее о необходимости расследовать влияние импортных поставок на внутренний рынок в начале года заявляли американские компании — производители уранового топлива Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. В своём обращении к Министерству торговли США компании попросили применить к урановой отрасли раздел 232 закона о расширении торговли от 1962 года, согласно которому глава государства может без согласования с конгрессом ограничить ввоз любых товаров в страну, если эти поставки противоречат национальным интересам США. Так, в марте Дональд Трамп уже подписал распоряжение о введении заградительных пошлин на поставки стали и алюминия.

Урановая зависимость

Сейчас американские производители топлива для АЭС обеспечивают лишь около 7% внутреннего потребления. Всё остальное приходится на зарубежных поставщиков, среди которых лидируют Канада с 25-процентной долей импорта, 40% уранового сырья обеспечивают совместно Россия, Казахстан и Узбекистан. Ещё один ключевой поставщик — Австралия. Такую статистику ранее представило Управление энергетической информации США.

Американские производители урана заявляют, что не могут конкурировать с иностранными поставщиками, так как последние получают от своих правительств субсидии. В руководстве компаний Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc считают, что искусственное ограничение импорта в этой сфере позволило бы американским компаниям обеспечивать до 25% сырьевых нужд АЭС страны.

Также добывающие уран предприятия предлагают обязать федеральные энергетические предприятия закупать именно местное сырьё, применив к ним положения президентского указа «Покупай американское, нанимай американцев».

Сейчас доля атомной энергетики в общем энергопотреблении США составляет порядка 20%. Этот показатель сопоставим с российской статистикой — в нашей стране АЭС вырабатывают около 19% электроэнергии.

При этом США занимают четвёртое место в мире по разведанным запасам урана, на их долю приходится около 7% от общемировых ресурсов этого элемента. Россия в этом рейтинге находится на девятой позиции с 4% от общего объёма разведанной урановой руды. Но наиболее крупные месторождения урана расположены в Казахстане и Австралии — 17 и 24% от глобальных запасов соответственно.

О зависимости американской атомной энергетики от импорта говорят давно. Ещё в июне 2016 года Министерство энергетики США обратило внимание на угрожающе низкие объёмы собственной добычи уранового сырья. Однако в 2017 году темпы локального производства только замедлились — за 12 месяцев производство закиси-окиси урана (основного компонента уранового концентрата, сырья для производства топливных блоков АЭС. — RT) в США снизилось на 38% — до 816 т. При этом потребности американской атомной энергетики оцениваются в 25 тыс. т урана в год. Неуклонно сокращается и уровень собственной добычи — в 2013 году в США было произведено 2177 т урана, а в 2015 году — уже 1678 т, тогда как в 1970-х годах в Соединённых Штатах добывали по 20 тыс. т урана в год.

Министр торговли США Уилбур Росс © Kevin Lamarque

Reuters

Белый дом откликнулся на жалобы американских уранодобывающих компаний. Выступая в июне на слушаниях в финансовом комитете сената, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что правительство скоро примет окончательное решение по ограничению уранового импорта.

«Ситуация осложнена некоторыми боле ранними соглашениями, которые всё ещё действуют, мы с этим разбираемся», — заявил министр.

К примеру, только в октябре прошлого года американская «дочка» германской компании Nukem подписала семилетний контракт на поставку уранового концентрата из Узбекистана. Однако эксперты уточняют, что решение расширить поставки из Узбекистана могло быть принято не в последнюю очередь с целью сокращения российского импорта.

Мегаватты и мегаконтракты

Впервые Москва договорилась о поставках урановой продукции в США ещё в 1986 году. Особую роль в импорте сыграла знаменитая сделка «Мегатонны в мегаватты», подписанная сторонами в 1993 году. По её условиям не менее 500 т высокообогащённого российского оружейного урана было переработано в низкообогащённое ядерное топливо, поставленное затем по невысокой цене для нужд американских АЭС.

Программа, в рамках которой было уничтожено 20 тыс. советских ядерных боеголовок, завершилась в 2013 году, и, по образному выражению старшего вице- президента американской корпорации USEC Филиппа Сьюэлла, благодаря этим поставкам на протяжении 20 лет в США горела каждая десятая электрическая лампочка.

Сейчас поставками урана в США занимается АО «Техснабэкспорт» — внешнеторговое подразделение «Росатома». По состоянию на май прошлого года в активе компании было 25 контрактов с 19 американскими контрагентами сроком до 2028 года. Общая сумма контрактов составляет $6,5 млрд, уточнили в российской компании. В начале этого года «Техснабэкспорту» были переданы полномочия по экспорту за рубеж урановой продукции холдинга «Росатома» Uranium One. Именно Uranium One добывает тот уран, который затем экспортируется в США.

Приобретение «Росатомом» 100% акций Uranium One в 2013 году — предмет особого недовольства действующей администрации. В активе компании — права на разработку урановых месторождений в Казахстане, Танзании и самих США. Например, ей принадлежит расположенный в штате Вайоминг рудник «Уиллоу Крик», проектная мощность которого составляет 500 тонн урана в год.

В 2015 году на страницах The New York Times появилось расследование, посвящённое сделке по продаже Uranium One российской госкорпорации. Утверждалось, будто Хиллари Клинтон, занимавшая в то время пост госсекретаря, одобрила невыгодную для США сделку в обмен на крупные пожертвования, поступившие на счета Фонда Клинтонов. Правда, никаких доказательств издание не представило.

«Росатом» получил контроль над 20% от общего объёма добычи урана в США. Об этом заявил в 2013 году Сергей Кириенко, возглавлявший тогда российскую корпорацию.

«Если нам этот уран потребуется, мы в состоянии им воспользоваться в любой момент времени», — добавил он.

Переработанное ядерное топливо загружается на судно © MEHDI FEDOUACH

AFP

На фоне охлаждения американо-российских отношений в 2014 году многие западные СМИ опасались, что Москва ограничит поставки урана в США. Однако российская сторона не стала прибегать к ограничительным мерам.

В сентябре прошлого года Федеральная комиссия США по торговле в своём обзоре сообщила, что Вашингтон устраивает действующий порядок поставок урана из России. Следует отметить, что антидемпинговое расследование в отношении Москвы началось в США ещё в 1991 году, но уже в 1992-м оно было приостановлено. В 2008 году власти США установили для российского урана квоту в размере 20% от общего объёма потребностей американских АЭС. Она действует до 2020 года.

Удар по своим

Впрочем, если Вашингтон введёт заградительные пошлины на поставки урана, они могут затронуть всех экспортёров, а не только Россию или Казахстан. Столь радикальный протекционизм может произвести обратный эффект, предупреждают эксперты.

Компании, обслуживающие АЭС, уже сейчас опасаются роста цен на уран: получив монопольное преимущество, американские уранодобывающие компании могут вступить в картельный сговор. По мнению аналитиков, в этом случае внутренние цены на уран значительно превысят среднемировые. Дело в том, что себестоимость добычи урана в США выше, чем в ряде других стран-производителей. Например, заметно осложняет работу компаний жёсткое экологическое законодательство.

«В США запасы урана большие, но добывается его мало, — отметил в интервью RT главный редактор Nuclear.ru Илья Платонов. — Мировые цены на уран находятся на низком уровне достаточно давно, рынок перенасыщен продукцией, а себестоимость добычи в США высокая. Государство под давлением экологов тоже вносит свой вклад — например, не так давно были введены ограничения на разработку урановых месторождений в районе Большого каньона, а именно здесь сосредоточены многие месторождения урана».

По мнению старшего научного сотрудника Института Хадсона Томаса Дьюстерберга, американская урановая отрасль начала испытывать трудности ещё в 1980-х годах, после атомной аварии на АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании. Катастрофа усилила панические настроения в обществе по отношению к атомной энергетике и привела к ужесточению экологических стандартов.

Атомная электростанция в Пенсильвании © STAN HONDA

AFP

Сделка «Мегатонны в мегаватты» стала ещё одним ударом для местной уранодобывающей отрасли, считают эксперты. Американский рынок заполнился большими объёмами урановой продукции, что в итоге затормозило развитие собственного производства и технологий. Производителям Соединённых Штатов было сложно выдерживать конкуренцию в таких условиях. Причём в импортных поставках преобладал обогащённый уран, а собственные мощности по обогащению сырья развивались в стране весьма слабо. Сейчас обогащением урана для американских АЭС занимается подразделение европейской компании URENCO Group.

По мнению экспертов, если Белый дом всё-таки решится ввести заградительные пошлины, это пагубно скажется на американской атомной энергетике в целом и создаст проблемы коммерческим компаниям.

«Коммерческий сектор рассуждает так: если уран можно купить на мировом рынке по низким ценам, то зачем его добывать у себя? Но власти сразу же поднимают вопрос национальной безопасности, так как уран — стратегическое сырьё. Однако это не компенсирует убытки компаний», — считает Илья Платонов.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. По словам эксперта, сегодняатомная энергетика во всём мире ищет способы сократить издержки, чтобы повысить свою конкурентоспособность.

«И в первую очередь рассматриваются возможности удешевления поставок ядерного топлива, другого выхода просто нет. Введение в таких условиях заградительных барьеров, которые повысят стоимость топлива для АЭС, может убить атомную энергетику страны, особенно если речь идёт о США. Это ещё больше подорвёт конкурентоспособность всей отрасли», — подвёл итог эксперт.