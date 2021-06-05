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Атомная подлодка "Нерпа" возвращается в Россию: Субмарина почти 10 лет была в Индии
05 июня 2021, 18:15 • 76 • Политика
Индия вернёт России атомную подводную лодку, которую взяла в аренду до 2022 года. Субмарина с индийским экипажем сейчас следует во Владивосток.
Атомная подводная лодка проекта 971 "Нерпа", арендованная Индией у России, возвращается на Родину. Такая информация появилась в субботу 5 июня газета Hindustan Times со ссылкой на источники.
Субмарина была арендована в 2012 году сроком на 10 лет. В составе военно-морских сил Индии подлодка служила под именем Чакра". Сейчас арендованная субмарина с индийским экипажем на борту следует курсом во Владивосток. Подлодку сопровождают военные корабли России и Индии. По последним данным, субмарина находится в районе Сингапура.
Возвращение подлодки связывают с истечением срока её аренды, пишет Nation News. При этом индийский телеканал NDTV спекулирует, что субмарину возвращают якобы из-за "проблемами ее содержания, в том числе силовой установки".
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