Атомная подлодка "Нерпа" возвращается в Россию: Субмарина почти 10 лет была в Индии

Индия вернёт России атомную подводную лодку, которую взяла в аренду до 2022 года. Субмарина с индийским экипажем сейчас следует во Владивосток.

Атомная подводная лодка проекта 971 "Нерпа", арендованная Индией у России, возвращается на Родину. Такая информация появилась в субботу 5 июня газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Субмарина была арендована в 2012 году сроком на 10 лет. В составе военно-морских сил Индии подлодка служила под именем Чакра". Сейчас арендованная субмарина с индийским экипажем на борту следует курсом во Владивосток. Подлодку сопровождают военные корабли России и Индии. По последним данным, субмарина находится в районе Сингапура.

Возвращение подлодки связывают с истечением срока её аренды, пишет Nation News. При этом индийский телеканал NDTV спекулирует, что субмарину возвращают якобы из-за "проблемами ее содержания, в том числе силовой установки".