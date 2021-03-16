Атомная корпорация заморозила на Чукотке 121 миллиард рублей

На далёкой Чукотке набирает обороты «проект века»: готовится к запуску Баимское золото – медное месторождение. Этот ларь с сокровищами экс-начальник Чукотки Роман Абрамович продал казахстанской компании KAZ Minerals ещё в 2018 году. Видимо, Роман Абрамович знал некий нехороший секрет, потому-то и избавился от золотого месторождения. И ведь не прогадал: со схемой энергоснабжения Чукотки вырисовываются гигантские проблемы.

Ещё осенью 2018 года полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявил о приоритетных задачах развития Арктической зоны. Инвестиционный проект по освоению месторождений Баимской рудной зоны был назван тогда одним из ключевых. Тогда же, в сентябре 2018 года, соглашение о реализации инвестпроекта «Освоение месторождений Баимской рудной зоны» подписали правительство Чукотского автономного округа, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, а также компания KAZ Minerals PLS и ООО «ГДК Баимская».

Заметим, что в тот момент никакого беспокойства относительно будущего проекта не было ни у правительства Чукотки, ни в Минвостокразвития. Ведь со дня на день ожидалось окончание строительства плавучей АЭС «Академик Ломоносов». Именно она должна была закрыть все энергетические проблемы Чукотки.

Но с надеждами явно поторопились. Сначала запуск ГОКа мощностью 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота планировался на 2024 год. Сегодня уже говорят о 2026-м.

Что же пошло не так?

На «мёртвом якоре»

С большим трудом дождавшись окончания строительства, в сентябре 2019 года «Академик Ломоносов» пришёл в Певек и встал на «мёртвый якорь». А спустя три месяца «Росатом» объявил о продлении срока эксплуатации второго блока Билибинской АЭС до декабря 2025 года. Следом было объявлено о продлении срока работы третьего, а также четвёртого блоков.

Сегодня именно Билибинская АЭС обеспечивает деятельность горнорудных и золотодобывающих предприятий Чукотки. Станция работает в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме, вырабатывая 80% потребляемой электроэнергии. Однако все эти годы звучали обещания, что мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ заменит плавучая АЭС «Академик Ломоносов» – именно для этого её и строили, потратив баснословные деньги. Получается зря?

Выходит, что так. Судя по всему, атомная «баржа» не может полноценно работать из-за проблем с линиями электропередачи. Причём о наличии этой проблемы атомщики-профессионалы талдычат уже не первый год. Начать строительство ЛЭП собирались в 2019 году, закончить первую очередь обещали в 2021-м, вторую – в 2024 году. Но всё никак – желающих построить в тундре две высоковольтные ЛЭП длиной более 550 километров что-то не находится.

По всей видимости, с плавучей АЭС «Академик Ломоносов» действительно есть некие неразрешимые проблемы, раз ещё в январе 2020 года «Росатом» выдвинул новую идею по энергоснабжению Баимского ГОКа. В ведомстве сообщили, что на Чукотке будет установлено четыре модернизированных плавучих блока с ядерными реакторами РИТМ-200. Но зачем же создавать такие гигантские энергетические мощности в регионе, где проживают менее 50 тыс. человек? Или всё дело в том, чтобы завысить бюджет и «освоить» деньги? Тогда кто ответит за средства, потраченные на строительство «Академика Ломоносова»?

За тремя зайцами

Похоже, что так и есть. Не так давно в правительстве РФ рассматривали различные варианты энергообеспечения Чукотки. Первый вариант лоббировала компания «Новатэк»: она предлагала размещение у мыса Наглёйнгын в акватории порта Певек плавучей электростанции на сжиженном газе. Также «Новатэк» предлагала проложить ЛЭП Наглёйнгын – Песчанка. Весь проект оценивался в 88 млрд рублей.

Второй вариант выдвинула компания «РусГидро». Эта контора предложила расконсервировать Аркагалинскую ГРЭС, а также соорудить в Магаданской области резервную ТЭС и проложить ЛЭП. Цена проекта – 96 млрд рублей.

Третий вариант отстаивал «Росатом» – в данном случае предполагалось строительство новой атомной станции, а также прокладка ЛЭП до Баимского ГОКа. Стоимость – примерно 200 млрд рублей.

Вот только, как уже говорилось выше, плавучая АЭС «Академик Ломоносов» и создавалась именно для замены старой Билибинской АЭС. И её мощностей – в «Рос-

атоме» это обещали твёрдо – должно хватить и для Баимского ГОКа. А теперь, выходит, вынь да положь ещё 200 млрд рублей?

Кстати, тогда правительство РФ остановило выбор на плавучей электростанции на СПГ. «Новатэк» ликовала. Но недолго – выяснилось, что главной причиной критики проекта «Новатэка» стала низкая доля отечественного оборудования: на СПГ-станции планировалось поставить турбины Siemens. В итоге, если верить инсайдерам, именно по этой причине проект отдали «Росатому». Однако сроки реализации его проекта, во-первых, более долгие, а во-вторых, закончить стройку планируется позже официального запуска Баимского ГОКа: первые две станции малой мощности обещали установить в январе 2027 года, ещё две – в декабре 2028 года.

А ведь не стоит забывать, что плавучая АЭС «Академик Ломоносов» строилась более 13 лет и обошлась казне в 121 млрд рублей! Почему теперь её задвигают в тень?

Перенос терминала и просчёты Минэнерго

А вот ещё одна новость-пощёчина в адрес плавучей АЭС «Академик Ломоносов»: похоже, что проект терминала для отгрузки продукции Баимского ГОКа планируется перенести из порта Певек, где стоит сейчас атомная «баржа», на мыс Наглёйнгын. С точки зрения логистики строительство на мысе Наглёйнгын выглядит целесообразнее. Если это произойдёт, то АЭС придётся переводить на новое место. А ведь для её работы требуется около 5 гектаров прибрежной акватории и 2 гектара береговой площадки для вспомогательных сооружений. Кто в итоге будет отвечать за многомиллиардную «пустышку»?

Из последних новостей по энергоснабжению Чукотки интересна вот такая – портовую инфраструктуру для пяти (уже пяти!) малых плавучих АЭС могут начать строить в 2023 году. Заниматься этим будет ФГУП «Гидрографическое предприятие». Инвестиции – как обещают – составят 20 млрд рублей.

Не жирновато ли будет, если учесть уже понесённые затраты на строительство «Академика Ломоносова»? За 13 лет плавучая АЭС «переварила» космическую сумму. А можно ещё вспомнить перевод строительства из Северодвинска в Петербург, а также пожары во время постройки «баржи», и прочие «сюрпризы».

А вот ещё любопытная новость: не так давно телеграм-каналы сообщили о возможных кадровых перестановках в руководстве нескольких регионов Сибирского федерального округа. Говорят, в скором времени может уйти в отставку губернатор Красноярского края Александр Усс. На смену г-ну Уссу «сватают» вице-премьера правительства РФ, экс-министра энергетики Александра Новака. Он якобы не сработался с новым премьером. Действительно ли не сработался? Или дело в ином? Именно г-н Новак допустил строительство нерентабельного ядерного объекта для Чукотки, хотя был неоднократно предупреждён о будущих проблемах. Но, похоже, сработало известное русское авось...

Удивительно и другое – «крёстный отец» плавучего атомного монстра Сергей Кириенко, который возглавлял «Росатом» с 2005 по 2016 год, остался, как всегда, в стороне.