Атом есть, а кнопки нет! Иран отвечает Израилю • 80 • Аналитика







После непродолжительной паузы, которая наступила после «странного» ракетного удара западных союзников по Сирии, на Среднем Востоке снова очень неспокойно. На первый план в качестве некой «всемирной угрозы» из Вашингтона всё более настойчиво и непривычными для современной дипломатии темпами выдвигают Иран. И если несколько месяцев назад в авангарде нападок на политику Тегерана была Саудовская Аравия, то сейчас шейхов фактически отодвинул на второй план израильский премьер Биньямин Нетаньяху.









Вряд ли его последнее заявление о том, что в Тегеране вот-вот появится та самая «атомная кнопка», стало такой уж большой неожиданностью. Никого даже среди широкой публики не удивил и момент, который выбрал Нетаньяху для такого заявления. Надо же как-то поддержать «старшего брата» — президента Трампа, который продолжает твердить о готовности расторгнуть широкомасштабное ядерное соглашение с Ираном, в котором США, между прочим – лишь один из участников.



О так называемых "секретных атомных архивах Ирана" Нетаньяху решил заявить сразу с экранов телевизоров, явно рассчитывая на мощную волну в прессе. Характерно, что израильский премьер напирал в основном не на факты, а на «объёмы досье», словно десятки тысяч страниц документов уже сами по себе служат доказательством того, что Иран разработал план ядерного оружия. Который, по словам израильского лидера, будто бы может быть активирован в любое время.







С инженерной точки зрения это, разумеется, нонсенс, хотя бы в силу того, что на получение необходимых объёмов ядерных материалов в любом случае понадобится значительное время. К тому же современная техника позволяет сделать выводы о том, что на ядерных объектах ведутся работы военного профиля, даже по косвенным признакам. Но и ими, как можно понять, Нетаньяху не располагает.



Не потому ли досье, добытое для премьера доблестными израильскими разведчиками, так и не поступило по адресу, то есть в Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ? Израиль направил свои «уникальные данные» лишь тем, кто и так готов верить всему, что скажет Нетаньяху. То есть американцам. Есть информация, что для ознакомления с пресловутым досье пригласили также и других, в том числе российских специалистов, но какого уровня и какого профиля, пока одному Богу известно.



Надо сказать, что в Тегеране в ответ ни отсиживаться в окопах, ни отмалчиваться, похоже, вовсе не собирались. И не стали. Весьма своевременной в этом смысле оказалась состоявшаяся в последние дни апреля встреча секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Ирана адмирала Али Шамхани с секретарём Центральной комиссии по политическим и правовым вопросам Компартии Китая Го Шэнкунем. Что называется, подстелили на всякий случай китайской соломки.



А на запрос из Тегерана тем временем вполне оперативно ответило МАГАТЭ, в заявлении пресс-секретаря которого от 1 мая сказано, что агентство не имеет достоверных признаков деятельности, связанной с разработкой ядерного взрывного устройства в Иране после 2009 года. По данным МАГАТЭ, в декабре 2015 года его генеральный директор Юкия Амано представил в Совет управляющих Агентства доклад с окончательной оценкой прошлых и нынешних нерешенных вопросов, касающихся ядерной программы Ирана.



В заявлении пресс-секретаря МАГАТЭ указано, что в этом докладе Агентство оценило, что до конца 2003 года в Иране была создана организационная структура, подходящая для координации ряда мероприятий, имеющих отношение к разработке ядерного взрывного устройства. Хотя некоторые мероприятия проводились после 2003 года, они не были частью скоординированных усилий. Агентство также оценило, что эти мероприятия не продвигались за пределы выполнимости и научных исследований, а также не приобретали определенные соответствующие технические возможности.



Связисты. Путь в бессмертие



Наконец, во вторник, сразу после этого ответа МАГАТЭ официальному Ирану, а заодно и Нетаньяху, прозвучало и оперативное официальное заявление из Тегерана в адрес Тель-Авива. Министр обороны Ирана бригадный генерал Хатами, назвав претензии израильского премьера необоснованными, добавил, что "пропагандистское шоу Нетаньяху" призвано скрыть преступления сионистского режима против палестинцев. Он также отметил, что поведение США в отношении ядерной сделки опасно для международной системы. Министр напомнил о полном соблюдении Ираном всех обязательств по ядерной сделке и охарактеризовал движение нынешней администрации США к разрыву или остановке сделки как доказательство того, что "американцам нельзя доверять".



Генерал Хатами, придерживаясь традиционного жёсткого стиля, не забыв назвать израильский режим оккупационным, напомнил Тель-Авиву и его союзникам, что «они должны прекратить организацию заговоров и прекратить вести себя опасно, потому что ответ Ирана будет удивителен и сделает их печальными». Не будем даже пытаться разгадывать подобные восточные ребусы, отметив лишь, что для реального военного противостояния Ирану и Израилю лучше всего подходит многострадальная сирийская земля.



Понятно, что в Исламской Республике сегодня явно не настроены ни на разрыв ядерной сделки, ни на полномасштабное противостояние с Израилем. Другое дело, что и сворачивать своё «соучастие» в сирийских делах там тоже не настроены и очень не хотят, чтобы им там мешали. Ради такой цели в Иране вполне могут попытаться использовать «шоу Нетаньяху» в таком же стиле, как когда-то блефовали как раз по поводу собственных успехов на пути к обладанию той самой ядерной кнопкой. Впрочем, в Тегеране тоже должны понимать, что разбираться в той же Сирии «на троих», вместе с Россией и Турцией, им ещё очень долго не удастся. Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США



Судя по всему, именно в Сирии опять и зарыта та самая собака, которую сегодня в очередной раз то ли откапывает, то ли пытается закопать поглубже премьер Израиля. Показательно, что несколько месяцев назад официальный Тель-Авив, получив карт-бланш от Вашингтона на новоселье в Иерусалиме, тут же резко активизировался по адресу Башара Асада. Из Израиля сразу стали напоминать сирийскому лидеру об оккупации Ливана, о поддержке «Хезболлы», а параллельно о том, что никогда не вернут Сирии Голанские высоты и могут полностью перекрыть пути на Землю паломникам и сезонным рабочим, как из Сирии, так и из того же Ливана.



Между тем многие, будь то в Тель-Авиве или в Иерусалиме, понимают, что ввязаться в войну с Ираном даже на территории Сирии для Израиля равносильно тому, что поднести дуло пистолета к виску. Даже с учётом полной поддержки от США, и, как следствие, от многих его союзников, это гарантия почти полной изоляции в регионе. Это почти моментальное наводнение страны подрывными элементами. Это развод и с Турцией, с которой диалог только-только стал налаживаться, и с Россией, диалог с которой вот уже многие годы был на удивление конструктивным.



Наконец, это гарантированная потеря поистине огромного и в то же время дешёвого трудового ресурса – сотен тысяч палестинцев. И даже (вот уж парадокс) потенциальное превращение Саудовской Аравии в союзника Ирана. Кто знает, какие противоречия сейчас на самом деле сильнее: межконфессионные среди исламистов или же между апологетами «зелёного знамени» и Израилем. При поддержке Вашингтона Тель-Авив готов сколько угодно «наращивать» ядерный потенциал Исламской Республики Иран.После непродолжительной паузы, которая наступила после «странного» ракетного удара западных союзников по Сирии, на Среднем Востоке снова очень неспокойно. На первый план в качестве некой «всемирной угрозы» из Вашингтона всё более настойчиво и непривычными для современной дипломатии темпами выдвигают Иран. И если несколько месяцев назад в авангарде нападок на политику Тегерана была Саудовская Аравия, то сейчас шейхов фактически отодвинул на второй план израильский премьер Биньямин Нетаньяху.Вряд ли его последнее заявление о том, что в Тегеране вот-вот появится та самая «атомная кнопка», стало такой уж большой неожиданностью. Никого даже среди широкой публики не удивил и момент, который выбрал Нетаньяху для такого заявления. Надо же как-то поддержать «старшего брата» — президента Трампа, который продолжает твердить о готовности расторгнуть широкомасштабное ядерное соглашение с Ираном, в котором США, между прочим – лишь один из участников.О так называемых "секретных атомных архивах Ирана" Нетаньяху решил заявить сразу с экранов телевизоров, явно рассчитывая на мощную волну в прессе. Характерно, что израильский премьер напирал в основном не на факты, а на «объёмы досье», словно десятки тысяч страниц документов уже сами по себе служат доказательством того, что Иран разработал план ядерного оружия. Который, по словам израильского лидера, будто бы может быть активирован в любое время.С инженерной точки зрения это, разумеется, нонсенс, хотя бы в силу того, что на получение необходимых объёмов ядерных материалов в любом случае понадобится значительное время. К тому же современная техника позволяет сделать выводы о том, что на ядерных объектах ведутся работы военного профиля, даже по косвенным признакам. Но и ими, как можно понять, Нетаньяху не располагает.Не потому ли досье, добытое для премьера доблестными израильскими разведчиками, так и не поступило по адресу, то есть в Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ? Израиль направил свои «уникальные данные» лишь тем, кто и так готов верить всему, что скажет Нетаньяху. То есть американцам. Есть информация, что для ознакомления с пресловутым досье пригласили также и других, в том числе российских специалистов, но какого уровня и какого профиля, пока одному Богу известно.Надо сказать, что в Тегеране в ответ ни отсиживаться в окопах, ни отмалчиваться, похоже, вовсе не собирались. И не стали. Весьма своевременной в этом смысле оказалась состоявшаяся в последние дни апреля встреча секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Ирана адмирала Али Шамхани с секретарём Центральной комиссии по политическим и правовым вопросам Компартии Китая Го Шэнкунем. Что называется, подстелили на всякий случай китайской соломки.А на запрос из Тегерана тем временем вполне оперативно ответило МАГАТЭ, в заявлении пресс-секретаря которого от 1 мая сказано, что агентство не имеет достоверных признаков деятельности, связанной с разработкой ядерного взрывного устройства в Иране после 2009 года. По данным МАГАТЭ, в декабре 2015 года его генеральный директор Юкия Амано представил в Совет управляющих Агентства доклад с окончательной оценкой прошлых и нынешних нерешенных вопросов, касающихся ядерной программы Ирана.В заявлении пресс-секретаря МАГАТЭ указано, что в этом докладе Агентство оценило, что до конца 2003 года в Иране была создана организационная структура, подходящая для координации ряда мероприятий, имеющих отношение к разработке ядерного взрывного устройства. Хотя некоторые мероприятия проводились после 2003 года, они не были частью скоординированных усилий. Агентство также оценило, что эти мероприятия не продвигались за пределы выполнимости и научных исследований, а также не приобретали определенные соответствующие технические возможности.Наконец, во вторник, сразу после этого ответа МАГАТЭ официальному Ирану, а заодно и Нетаньяху, прозвучало и оперативное официальное заявление из Тегерана в адрес Тель-Авива. Министр обороны Ирана бригадный генерал Хатами, назвав претензии израильского премьера необоснованными, добавил, что "пропагандистское шоу Нетаньяху" призвано скрыть преступления сионистского режима против палестинцев. Он также отметил, что поведение США в отношении ядерной сделки опасно для международной системы. Министр напомнил о полном соблюдении Ираном всех обязательств по ядерной сделке и охарактеризовал движение нынешней администрации США к разрыву или остановке сделки как доказательство того, что "американцам нельзя доверять".Генерал Хатами, придерживаясь традиционного жёсткого стиля, не забыв назвать израильский режим оккупационным, напомнил Тель-Авиву и его союзникам, что «они должны прекратить организацию заговоров и прекратить вести себя опасно, потому что ответ Ирана будет удивителен и сделает их печальными». Не будем даже пытаться разгадывать подобные восточные ребусы, отметив лишь, что для реального военного противостояния Ирану и Израилю лучше всего подходит многострадальная сирийская земля.Понятно, что в Исламской Республике сегодня явно не настроены ни на разрыв ядерной сделки, ни на полномасштабное противостояние с Израилем. Другое дело, что и сворачивать своё «соучастие» в сирийских делах там тоже не настроены и очень не хотят, чтобы им там мешали. Ради такой цели в Иране вполне могут попытаться использовать «шоу Нетаньяху» в таком же стиле, как когда-то блефовали как раз по поводу собственных успехов на пути к обладанию той самой ядерной кнопкой. Впрочем, в Тегеране тоже должны понимать, что разбираться в той же Сирии «на троих», вместе с Россией и Турцией, им ещё очень долго не удастся.Судя по всему, именно в Сирии опять и зарыта та самая собака, которую сегодня в очередной раз то ли откапывает, то ли пытается закопать поглубже премьер Израиля. Показательно, что несколько месяцев назад официальный Тель-Авив, получив карт-бланш от Вашингтона на новоселье в Иерусалиме, тут же резко активизировался по адресу Башара Асада. Из Израиля сразу стали напоминать сирийскому лидеру об оккупации Ливана, о поддержке «Хезболлы», а параллельно о том, что никогда не вернут Сирии Голанские высоты и могут полностью перекрыть пути на Землю паломникам и сезонным рабочим, как из Сирии, так и из того же Ливана.Между тем многие, будь то в Тель-Авиве или в Иерусалиме, понимают, что ввязаться в войну с Ираном даже на территории Сирии для Израиля равносильно тому, что поднести дуло пистолета к виску. Даже с учётом полной поддержки от США, и, как следствие, от многих его союзников, это гарантия почти полной изоляции в регионе. Это почти моментальное наводнение страны подрывными элементами. Это развод и с Турцией, с которой диалог только-только стал налаживаться, и с Россией, диалог с которой вот уже многие годы был на удивление конструктивным.Наконец, это гарантированная потеря поистине огромного и в то же время дешёвого трудового ресурса – сотен тысяч палестинцев. И даже (вот уж парадокс) потенциальное превращение Саудовской Аравии в союзника Ирана. Кто знает, какие противоречия сейчас на самом деле сильнее: межконфессионные среди исламистов или же между апологетами «зелёного знамени» и Израилем. Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 80 Источник Похожие новости Битва конца или начала? Мгновенный глобальный удар России Суд над фашистскими олигархами

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