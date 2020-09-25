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АТО в Ровенской области. СБУ открыла огонь против копателей янтаря
25 сентября 2020, 15:15 • 76 • Украина
В Ровенской области Украины накануне наблюдались события, фактически представлявшие собой боевые действия. Служба безопасности Украины (СБУ) дала настоящий бой незаконным добытчикам янтаря.
Силовики провели спецоперацию, устроив облаву на незаконных старателей и открыв огонь на территории села.
Так называемый «клондайк» — место незаконной добычи янтаря находится вблизи сёл Будымля и Старое село. Его окружили спецназовцы. Однако встретили яростное сопротивление. Селяне, для которых янтарная добыча является чуть ли не единственным способом существования, вооружились лопатами и перекрыли дорогу. В сторону стражей порядка полетели камни. В ответ силовики применили светошумовые гранаты и открыли огонь в воздух, предупредив, что «кто сокращает дистанцию — открываем огонь! Вы предупреждены! Всё!».
Видео противостояния появилось в Сети.
«Разоблачены 15 организаторов данного добычи, изъято десять мотопомп, а также более 20 килограмм янтаря-сырца. Технику силовики изъяли, однако вывезти её оказалось задачей не из лёгких. Крестьяне вооружились лопатами и перекрыли дорогу. В сторону стражей порядка полетели камни. Те применили оружие.
Местные жители ломали решётки, брали лопаты в руки и пытались перекрыть дорогу. В связи с чем правоохранителями было принято решение о применении светошумовых гранат, а также выстрелов в воздух для того, чтобы не допустить физического столкновения», — сообщила помощник начальника управления СБУ в Ровенской области Инна Илючок.
В СБУ также сообщили, что разоблачены 15 организаторов добычи, изъята и арестована техника старателей, а также конфисковано более 20 килограмм янтаря-сырца.
Сообщается, что никто не пострадал. Также, пока никто не задержан, однако, правоохранители открыли два уголовных производства — за незаконную добычу янтаря и сопротивление правоохранителям.
«Лица установлены, на месте у них отобрано объяснение. Они идентифицированы. На данный момент проверяется их непосредственная причастность к проведению тех или иных действий в составе группы лиц по добыче янтаря», — заявил и. о. начальника отдела Ровенской областной прокуратуры Василий Данила.
«Клондайк» местные организовали в Дубровицком гослесхозе. По словам лесников, «чёрные копатели» повредили почти полсотни гектаров леса, в результате чего на месте вековых деревьев теперь зияющие пустоты.
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