Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Украина

АТО в Ровенской области. СБУ открыла огонь против копателей янтаря

25 сентября 2020, 15:15  •  76 • Украина

В Ровенской области Украины накануне наблюдались события, фактически представлявшие собой боевые действия. Служба безопасности Украины (СБУ) дала настоящий бой незаконным добытчикам янтаря.

Силовики провели спецоперацию, устроив облаву на незаконных старателей и открыв огонь на территории села.

Так называемый «клондайк» — место незаконной добычи янтаря находится вблизи сёл Будымля и Старое село. Его окружили спецназовцы. Однако встретили яростное сопротивление. Селяне, для которых янтарная добыча является чуть ли не единственным способом существования, вооружились лопатами и перекрыли дорогу. В сторону стражей порядка полетели камни. В ответ силовики применили светошумовые гранаты и открыли огонь в воздух, предупредив, что «кто сокращает дистанцию — открываем огонь! Вы предупреждены! Всё!».

Видео противостояния появилось в Сети.

«Разоблачены 15 организаторов данного добычи, изъято десять мотопомп, а также более 20 килограмм янтаря-сырца. Технику силовики изъяли, однако вывезти её оказалось задачей не из лёгких. Крестьяне вооружились лопатами и перекрыли дорогу. В сторону стражей порядка полетели камни. Те применили оружие.

Местные жители ломали решётки, брали лопаты в руки и пытались перекрыть дорогу. В связи с чем правоохранителями было принято решение о применении светошумовых гранат, а также выстрелов в воздух для того, чтобы не допустить физического столкновения», — сообщила помощник начальника управления СБУ в Ровенской области Инна Илючок.

В СБУ также сообщили, что разоблачены 15 организаторов добычи, изъята и арестована техника старателей, а также конфисковано более 20 килограмм янтаря-сырца.

Сообщается, что никто не пострадал. Также, пока никто не задержан, однако, правоохранители открыли два уголовных производства — за незаконную добычу янтаря и сопротивление правоохранителям.

«Лица установлены, на месте у них отобрано объяснение. Они идентифицированы. На данный момент проверяется их непосредственная причастность к проведению тех или иных действий в составе группы лиц по добыче янтаря», — заявил и. о. начальника отдела Ровенской областной прокуратуры Василий Данила.

«Клондайк» местные организовали в Дубровицком гослесхозе. По словам лесников, «чёрные копатели» повредили почти полсотни гектаров леса, в результате чего на месте вековых деревьев теперь зияющие пустоты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
25 сентября 2020, 07:00
Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волга
24 сентября 2020, 18:10
Владимир Зеленский заключил с американцами сепаратный договор о военной защите
25 сентября 2020, 07:00
«Джавелины» – анахронизм, которым вообще сегодня воевать нельзя» – эксперт
24 сентября 2020, 23:40
Порошенко публично раскрыл «обувную» тайну
24 сентября 2020, 23:40
Стреляйте, я оплачу: Порошенко открыто поддержал военный конфликт в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенк...
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пеки...
25 сентября 2020, 03:20
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
20 сентября 2020, 13:20
О вреде виски с пивом и Марии Певчих
18 сентября 2020, 17:20
"Под "кукловодами" горит земля": Над "бутылочкой Навального" торчат "уши". И это не США
19 сентября 2020, 21:45
"Внимательно рассмотрите фото": "Отравленный" Навальный озадачил посткоматозной исповедью
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
20 сентября 2020, 16:05
Мария Певчих рассказала, что случилось с Навальным
20 сентября 2020, 13:20
Где ваши помидоры? "Женский протест" в Белоруссии споткнулся о правду и ОМОН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.