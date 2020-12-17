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«АТО» на Львовщине: введена спецтехника, перекрыто движение

17 декабря 2020, 16:20  •  261 • Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит антитеррористические учения во Львовской области.

Об этом спецслужба сообщила в соцсети, предупредив граждан о «возможных неудобствах».

Учения региональной координационной группы антитеррористического центра при Управлении СБУ во Львовской области проводятся 16—17 декабря «на объектах возможных террористических посягательств», уточнили в ведомстве.

Граждан Львова и близлежащих районов попросили сохранять спокойствие и не пугаться появления спецтехники.

«Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и т. д.», — отмечается в сообщении СБУ.

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