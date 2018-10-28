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«Атмосфера ненависти»: как рассылка бомб и стрельба в синагоге могут повлиять на результаты выборов в конгресс США
28 октября 2018, 23:09 • 75 • В мире
До промежуточных выборов в конгресс США остаётся чуть больше недели. Голосование, запланированное на 6 ноября, может изменить политическое будущее страны, утверждают эксперты. Однако незадолго до этого решающего дня произошли два резонансных события — инцидент с рассылкой бомб демократам и критикам Дональда Трампа, а также нападение вооружённого неонациста на синагогу, жертвами которого стали не менее 11 человек. После этого ряд СМИ обвинили президента в создании «атмосферы ненависти». Трамп назвал аргументы критиков нелепыми.
Трамп пообещал посетить город Питтсбург, где 27 октября произошла стрельба в синагоге Reuters
После того как ФБР и Секретная служба США перехватили конверты с самодельными бомбами, адресованными Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим, многие консерваторы и сторонники Трампа выступили с заявлениями о том, что этот инцидент является провокацией, призванной повлиять на общественное мнение перед голосованием.
В частности, такой точки зрения придерживается телеведущий канала Fox Business Лу Доббс, известные радиоведущие-республиканцы Раш Лимбо и Майкл Сэвидж, а также ряд других консервативных политологов и активистов. Дональд Трамп, в свою очередь, посетовал, что «эта ситуация с бомбами» может навредить имиджу его партии на выборах.
«Республиканцы показывают хороший результат на предварительном голосовании и по результатам опросов, а теперь произошла эта история с «бомбами», и этот импульс существенно замедлился — в новостях не обсуждают политику. Всё это очень печально. Республиканцы, идите и голосуйте!» — написал Трамп в своём Twitter.
Рассылавшим бомбы оказался американец Сизар Сэйок, который активно поддерживал Дональда Трампа и его действия на посту президента. В некоторых мейнстримных СМИ его окрестили MAGABomber — сложив вместе акроним лозунга Трампа «Сделаем Америку снова великой» (англ. Make America Great Again) и часть имени известного в США террориста Унабомбера.
Всего через несколько дней после инцидента с бомбами 46-летний житель Питтсбурга Роберт Бауэрс, вооружённый штурмовой винтовкой, напал на местную синагогу, убив 11 человек. Бауэрс выражал открытую неприязнь в отношении президента США Дональда Трампа, указывая, что американский лидер «окружён евреями».
Нездоровые сенсации
Оба происшествия дали мейнстримным американским СМИ почву для критики Трампа и разговоров об «атмосфере ненависти», которую он создал в стране своей риторикой.
«Как психология ненависти Трампа привела к появлению MAGABomber» — с таким заголовком вышел материал в издании Forbes.
Еврейская газета Forward возложила на президента США ответственность за происшествие в синагоге Питтсбурга — его причиной якобы стали антииммигрантские высказывания Трампа.
«Как ненависть Трампа к мигрантам привела к расстрелу людей в синагоге», — пишет газета.
«Неделя американской ненависти: рассылка бомб, казнь темнокожих, убийство евреев» — так озаглавлен материал газеты The Huffington Post.
На шквал критики в СМИ Трамп ответил очередным твитом.
«Забавно, что CNN и им подобные могут критиковать меня, когда им заблагорассудится, за всё, что происходит в данный момент с бомбами, и делать нелепые сравнения с терактами 11 сентября и в Оклахома-Сити. Но когда я критикую их, они срываются с цепи и кричат: «Президент не должен так себя вести!» — написал американский лидер.
В поисках мотивации
Несмотря на громкие заявления СМИ, политологи из обеих главных американских партий сомневаются в том, что инциденты существенно повлияют на результаты голосования.
«Если вы собирались идти на выборы потому, что были недовольны действиями Трампа на посту президента, не думаю, что эти происшествия как-то повлияют на ваш голос. А у тех людей, которых они разозлили, уже есть тысяча других поводов выразить своё недовольство Трампом и прийти на избирательный участок», — приводит агентство McClatchy’s слова политолога-демократа Стива Шейла.
«Я не винил Берни Сандерса, когда один из его сторонников ранил конгрессмена Стива Скалиса. Поэтому я не буду винить президента в действиях этого психа», — написал сенатор-республиканец Линдси Грэм в своём Twitter.
Журналист Майкл Гудвин считает, что недавние происшествия и то, как они освещаются в американских СМИ, не сильно навредят Трампу и его партии.
«Частота различных происшествий в наши дни означает, что ни одна история не задерживается в заголовках надолго, даже в СМИ, которые одержимы борьбой с Трампом. Битва за назначение Бретта Кавано должна была стать определяющим фактором этих выборов — пока не появился караван беженцев из Центральной Америки, которые поклялись так или иначе попасть в страну», — пишет Гудвин в своей заметке в газете New York Post.
Протестная явка
Американские власти приложат все усилия, чтобы эти трагедии оказали минимальное влияние на общественное мнение перед промежуточными выборами, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Однако на явку избирателей такие события обычно не влияют, отметил политолог, добавив, что для промежуточных выборов в этом году она будет и так достаточно высока.
«В настроениях такого внутреннего разлада явка всегда оказывается высокой — есть видимый враг, против которого голосуют всё больше и больше тех, кто обычно остаётся дома. Насколько это отразится на общем итоге, можно будет сказать лишь в день голосования в конкретных округах. Как показывает практика, влияние общеамериканских событий на результаты в избирательных округах может быть совершенно разным», — пояснил Брутер.
При этом трагические события не добавляют голосов за счёт противоположного лагеря, пояснил Владимир Брутер. Прирост голосов может возникнуть за счёт граждан, которые ранее вовсе не собирались принимать участие в выборах.
«Эта ситуация встречается достаточно часто, когда в политике есть такие противоположно направленные векторы. То, что все избиратели уже мобилизованы, — это неправда. В политике всегда остаются избиратели, которых ещё можно мобилизовать», — отметил политолог.
Темы для дискуссии
Расклад сил на промежуточных выборах уже предопределён, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. По его словам, СМИ будут использовать эти инфоповоды для влияния на избирателей, однако сильно изменить результаты голосования это не поможет.
«Не случилось чего-то чрезвычайного, что резко изменило бы существующий расклад сил. Такое происходило и раньше. Эта ситуация для США совершенно неновая. Похожий случай с рассылкой бомб уже был прошлой весной в Техасе — считалось, что это случилось на почве расовой ненависти. Просто эти две трагедии произошли в самый канун выборов. Конечно, учитывая свежий эмоциональный фон, эти события попытаются использовать по максимуму», — пояснил политолог.
При этом ситуация в данном случае образуется двусмысленная, отметил Синельников-Оришак, ведь один из преступников был сторонником Трампа, а другой критиковал его за «связи с евреями».
При этом демократы могут попытаться использовать нападение в Питтсбурге для возобновления дискуссии по поводу ужесточения контроля за оборотом оружия в рамках этого выборного цикла, считает Синельников-Оришак.
«В Пенсильвании те, кто идёт на выборы в конгресс от демократов, будут выступать за ужесточение этих правил, а республиканцы будут их традиционно отстаивать. Право на оружие они считают священным. Это происшествие, безусловно, усилит позиции сторонников ограничения. Но в целом это не перевернёт динамику грядущих выборов и принципиально не изменит результат голосования», — заключил политолог.
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