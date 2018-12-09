«Атмосфера конфронтации»: США планируют модернизировать ядерную боеголовку W78

Национальное управление ядерной безопасности США планирует возобновить программу модернизации ядерной боеголовки W78, которая была приостановлена в 2014 году. Об этом сообщается в документе Счётной палаты США, с которым ознакомился RT. По последним оценкам, стоимость программы составляет $10—15 млрд. При этом существуют серьёзные внешние риски реализации программы, связанные с необходимостью обновления производственной базы, отмечается в отчёте. По мнению экспертов, такие действия Вашингтона вписываются в атмосферу конфронтации в отношениях с Москвой и повышают вероятность ядерного противостояния.

Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) готовится возобновить программу по модернизации ядерной боеголовки W78 и продлению сроков её эксплуатации. Об этом говорится в докладе Счётной палаты США, с текстом которого ознакомился RT. Стоимость программы оценивается в $10—15 млрд.

«Согласно последней подготовленной на данный момент НУЯБ смете расходов (отчёт был составлен в октябре 2018 года и исходит из планов постановки боеголовки на вооружение как ВВС, так и ВМС. — RT), реализация программы в период с 2019 по 2041 финансовый год включительно потребует от $10 до 15 млрд», — сообщается в документе.

Термоядерная боеголовка W78 является одной из двух боеголовок межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-III Военно-воздушных сил США. Как отмечают авторы отчёта, Минобороны США будет также изучать возможность применения ядерного взрывного компонента W78 на баллистических ракетах подводных лодок.

Примечательно, что в 2014 финансовом году программа была приостановлена на пять лет. Как утверждается в документе, это произошло в том числе из-за бюджетных ограничений. В военном ведомстве пояснили, что возобновление проекта связано с необходимостью обеспечить безопасность ядерного арсенала США.

«НУЯБ и Министерство обороны США проводят программы продления срока эксплуатации для обновления или замены компонентов ядерного оружия, с тем чтобы среди прочего продлить срок службы данных вооружений и обеспечить бо́льшую безопасность и защищённость ядерного арсенала», — говорится в докладе.

«Атмосфера конфронтации»

В последние годы прослеживается тенденция к увеличению ядерного вооружения США. Как отметил в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош, это может быть связано с желанием Белого дома опередить Россию.

«Трамп хочет показать себя жёстким политиком, отстаивающим интересы США и не уступающим России ни в чём. Ему важно обеспечить дополнительное финансирование американского военно-промышленного комплекса, — пояснил эксперт. — Шаги Вашингтона отлично вписываются в атмосферу конфронтации в отношениях с Москвой, которую искусственно создала американская администрация».

Президент США Дональд Трамп

Бартош добавил, что Соединённые Штаты планируют принять на вооружение новую баллистическую ракету шахтного базирования Minuteman III, а также модернизируют ядерную бомбу свободного падения B61-12.

НУЯБ начало работу над B61-12 в 2012 году. Это модификация бомбы B61, разработанной ещё в 1960-х годах. Обновлённое оружие отличается повышенной точностью самонаведения и низкой мощностью ядерной боеголовки — до 50 килотонн. Нести B61-12 смогут не только стратегические бомбардировщики, но и самолёты типов F-15E, F-16C/D, F-16 MLU и PA-200. Предполагается, что B61-12 сможет уничтожать объекты, не заходя в зону действия ПВО/ПРО.

Внешние риски

Вместе с тем в Национальном управлении ядерной безопасности США заявили, что производственная база, необходимая для замены боеголовки W78, также нуждается в модернизации.

«Многие объекты, которые может потребоваться задействовать для производства компонентов в рамках программы по замене боеголовки W78, устарели и в данный момент проходят модернизацию, заключающуюся либо в ремонте существующих объектов и мощностей либо в строительстве новых, что влечёт за собой серьёзные внешние риски для программы», — говорится в документе НУЯБ.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с RT подтвердил, что Соединённым Штатам в первую очередь потребуется промышленная база для совершенствования вооружения.

«Необходимо провести комплекс работ по продлению сроков эксплуатации ядерной боевой части в силу того, что существует естественная деградация ядерных зарядов. Промышленная база США сейчас не в лучшем состоянии, поэтому основная часть расходов будет касаться не производства боеголовки, а создания промышленной базы», — уверен эксперт.

Мураховский подчеркнул, что в разработке межконтинентальных ракет Россия ушла далеко вперёд по сравнению с США.

Запуск тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«У нас создаётся баллистическая ракета «Сармат», которая станет одной из самых тяжёлых в мире и сможет доставлять большое количество частей индивидуального наведения. Но главный наш технологический прорыв — разработка маневрирующего боевого блока «Авангард» для снаряжения МБР, которые планируют установить на ракеты УР-100Н УТТХ, а затем и на «Сармат», — сказал он.

В июле Минобороны России успешно провело бросковые испытания ракеты «Сармат». По предварительным оценкам, дальность оружия позволит наносить ядерные удары с разных направлений, в том числе через Южный полюс. «Сармат» может быть оснащён тремя гиперзвуковыми блоками ракетного комплекса «Авангард».

Превосходство России по ряду военных аспектов, в том числе в вопросах модернизации ядерного и гиперзвукового вооружения, ранее признавал американский сенатор Джим Инхоф.

«Иногда люди удивляются, когда узнают, что некоторые из вещей, которые делают Китай и Россия, опережают нас по многим направлениям: кораблестроение и ремонт, гиперзвуковое оружие — они это ещё не начали, но стремительно нас обгоняют; электронная борьба, ядерная триада — мы ничего не сделали в отношении модернизации… артиллерия ПВО — и Китай, и Россия уже превзошли нас и в дальности, и в боевой мощи», — сказал политик.

Ядерное сдерживание

О перезапуске программы по замене боеголовки W78 также говорится в ядерной доктрине США.

При этом в документе упоминаются планы Вашингтона разработать новую ядерную боеголовку с маломощным зарядом для сдерживания России от применения ядерного оружия во время конфликтов в Восточной Европе.

«Содержание новой ядерной доктрины вызвало у нас глубокое разочарование. Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа», — заявили в российском МИД после публикации доктрины.

Также стало известно, что США займутся разработкой ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Они станут модернизацией зарядов W76 и W76-1, дополняющих баллистические ракеты подводных лодок Trident II. Для этих целей Вашингтон выделил $65 млн.

Штаты также планируют создать ударный комплекс, который сможет поразить любую цель на планете в течение часа. Как уверяют в Управлении программ разработки стратегических систем ВМС США, гиперзвуковым блоком смогут воспользоваться все рода войск.

Наращивание ядерного потенциала США повышает вероятность ядерного противостояния, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков.

«Увеличивается вероятность нанесения ударов по наземным пусковым установкам и командным пунктам, принадлежащим в том числе России. Старт баллистических ракет без предупреждения может вызвать ответный удар», — сказал эксперт.

Испытания американской ракеты Minuteman III

AFP

© Senior Airman Ian DUDLEY / US AIR FORCE

В декабре глава объединённого комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что сомневается в возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Мне очень сложно представить, что может быть достигнут прогресс в вопросе продления договора по СНВ-III, если в его основе будет лежать несоблюдение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал он.

При этом Вашингтон не предоставил никаких документов, указывающих на нарушение ДРСМД Москвой, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, таким образом Вашингтон готовит почву для развала переговоров по продлению СНВ-III.

«Да, я видел заявление, что если ДРСМД прекратит свое существование, то СНВ-III будет под большим вопросом​​​. Создаётся впечатление, что просто готовится почва для того, чтобы и этот документ в итоге развалить», — подчеркнул министр.