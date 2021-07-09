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Atlantique 2 над Балтикой не остался незамеченным: Су-27 вылетел на сопровождение

09 июля 2021, 02:35  •  77 • В мире
В Минобороны сообщили, что полёт нашего истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В небе над Балтикой был замечен французский самолёт-разведчик Atlantique 2. Он направлялся к границам России, поэтому дежурный Су-27 вылетел на сопровождение.
Самолёт ВВС Франции был обнаружен средствами контроля воздушного пространства. Чтобы идентифицировать воздушную цель и не допустить пересечения нашей госграницы, военные отправили на сопровождение истребитель.
В МО России подчеркнули, что нарушения госграницы допущено не было.

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