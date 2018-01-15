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Аtlantic Council: что ждёт Украину в 2018 году

15 января 2018, 18:54  •  543 • Украина
Американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений Atlantic Council (Атлантический совет) опубликовал прогноз для Украины на 2018 год, разделив события, которые могут произойти в этой стране, на пять категорий.
Безопасность
Переговоры по поводу отправки миротворческой миссии ООН в Донбасс будут идти весь 2018 год, но безуспешно, стороны так и не придут к единому мнению. Atlantic Council предсказывает, что Украина и дальше будет подвергаться кибератакам. Впрочем, это понятно без всяких прогнозов: недавно Украинский киберальянс сообщил, что доступ к информации некоторых украинских государственных учреждений может получить любой человек и без взлома.
Политика
Президентские и парламентские выборы, запланированные на март и октябрь 2019 года, не самым лучшим образом скажутся на жизни страны в 2018 году. Политики вряд ли введут новые структурные реформы. Они, скорее всего, продолжат реформировать системы здравоохранения, пенсионного обеспечения, предполагают американцы.
Atlantic Council предсказывает, что противостояние между президентом Петром Порошенко и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили сохранится и в наступившем году. Однако не может ответить на вопрос: примет ли Украина до выборов новый избирательный кодекс, который повлиял бы на то, какие люди придут в парламент. Здесь всё будет зависеть от того, насколько настойчивым окажется Запад.
Американские эксперты делают также ряд прогнозов, для которых не нужно быть аналитиком: избиратели Крыма примут участие в президентских выборах в России; к концу 2018 года будет запущено движение по автомобильной части моста, соединяющего Россию с Крымом, а в 2019 году – по железнодорожной части. Срок действия санкций, введённых Евросоюзом против России в отношении физических лиц, истекает в марте, а срок санкций в отношении Крыма и секторальных санкций истекает летом. В Совете Европейского союза будут председательствовать Болгария и Австрия, которые более лояльны к России, чем их предшественники.
Зарубежные партнёры и реформы
Украина продолжит, хотя и с сопротивлением, ряд реформ, проведения которых требует Запад, считает Atlantic Council. Прежде всего – создание антикоррупционного суда.
В первом квартале нового года должен быть создан новый оператор газотранспортной системы, на чём настаивают МВФ и ЕС. Это случится после решения Стокгольмского арбитража по спору между «Нафтогазом» к «Газпромом», которое должно быть принято 28 февраля 2018 года.
Очень неутешительный прогноз для украинцев делает Atlantic Council – в апреле произойдёт дальнейшая либерализация рынка газа для бытовых потребителей, что конечно, будет ударом по кошелькам простых граждан, зато сделает рынок более конкурентоспособным.
Экономика
Экономические прогнозы не вселяют оптимизма. И главной проблемой весь год будет долг Украины в иностранной валюте. С 2018 по 2021 год страна должна ежегодно выплачивать более семи миллиардов долларов. К тому же уже в конце января Украина ожидает судебного решения по выплате России спорного долга в размере $3 миллиардов.
Валютных резервов Украины в размере $18,6 миллиарда для погашения этих долгов недостаточно. И пока неизвестно, даст ли МВФ очередной кредит, всё будет зависеть от того, как будут продвигаться украинские реформы. А это никто предсказать не может.
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ВВП, как ожидается, вырастет на 3% (бюджет), или на 3,5% (Всемирный банк), что ниже, чем в соседних странах Европы. Уровень инфляции составит 7,3% (Национальный банк), или 9% (бюджет), отмечает Atlantic Council. Будут повышены минимальная заработная плата и пенсии. В июле и декабре 2018 года Украина увеличит прожиточный минимум на 4,5% (177 грн., или около $6) и 4,3% (1853 грн. или $65) соответственно. Минимальная заработная плата будет увеличена на 16,3% (3723 грн., или $130), а впоследствии она может быть увеличена до 4100 гривен ($143). Минимальная пенсия будет увеличена на 11% (1 452 грн., или около $51). Однако гражданам не стоит преждевременно радоваться, потому что одновременно с этим ожидается повышение платы за коммунальные услуги на 20%, что перекроет все увеличения заработной платы, пенсий и прожиточного минимума. В итоге жители Украины станут ещё беднее.
Если прочесть прогноз Atlantic Council между строк, вырисовывается не слишком оптимистичная для жителей Украины картина: конфликт в Донбассе продолжится, украинцы, несмотря на греющую сердце цифры роста ВВП и повышений зарплат и пенсий, продолжат беднеть: деньги съедят инфляция и рост тарифов. А учитывая итоги 2017 года, и ВВП может оказаться поменьше, и инфляция побольше: значит, уровень жизни людей будет падать ещё быстрее. Главные же события будут происходить в сфере энергетики. Во всяком случае, так предполагают в США. И не только предполагают, но и действуют в этом направлении.
Соб. корр. ФСК

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