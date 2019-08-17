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Атеисты не смогли убрать с долларов надпись «Мы верим в Бога»

17 августа 2019, 23:09  •  61 • Политика
Суд Миннесоты отклонил иск с требованием убрать с долларов фразу In God We Trust.
В Миннесоте суд отклонил иск группы атеистов, которые требовали убрать с американских долларов и монет фразу In God We Trust («Мы верим в Бога»), ссылаясь на гарантированную Конституцией страны свободу вероисповедания.
Судья Раймонд Грюндер, рассмотрев претензии 29 активистов, посчитал, что фраза о вере в Бога на банкнотах в сегодняшних реалиях в США является лишь данью традициям, но не подразумевает какого-либо давления в плане религии.
Судья также сослался на аналогичные судебные процессы, в которых атеисты добивались пересмотра «исторических традиций».
Как отмечается в решении, фраза In God We Trust начала появляться на американских монетах в 1864 году, во время Гражданской войны, когда страна испытывала религиозный подъем, позже фразу перенесли и на бумажные деньги. А в 1956 году президент Дуайт Эйзенхауэр сделал фразу национальным девизом.
Адвокат Майкл Ньюдоу, представлявший интересы атеистов в суде, ранее безуспешно пытался убрать фразу об «одной нации под Богом» из клятвы верности американскому флагу, которую каждое утро читают школьники в школах, отмечает Reuters.

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