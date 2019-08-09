Атамбаев в СИЗО: Предъявлены предварительные обвинения - адвокат

Стало известно, что бывшего лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. По сообщению его адвоката Сергея Слесарева, он там пробудет до 26 августа.

"Первомайский районный суд экстренно провел выездное заседание. Избрана такая мера пресечения, - цитирует Слесарева РИА Новости. – Моему подзащитному предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева".

Напомним, накануне Атамбаев сам сдался силовикам. До этого были продолжительные переговоры, а перед ними – штурмы резиденции бывшего президента.

В среду спецслужбы предприняли первую операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили спецсредства против тех, кто защищал бывшего президента. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента тогда не удалось. Один боец спецназа погиб.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек.