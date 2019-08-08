Атамбаев пригрозил Бишкеку митингом: "Часть моих сторонников хотят идти на Белый дом"

По словам Атамбаева, митинг состоится сегодня в 13:00 мск. Часть сторонников соберутся у Белого дома, остальные пойдут к Форуму (тут расположен офис бывшего президента).

"Мы вначале к Форуму пойдём", — сказал Атамбаев.

Накануне вечером спецслужбы Киргизии взяли штурмом дом политика в селе Кой-Таш. Более 50 человек пострадали, но силовикам так и не удалось задержать Атамбаева.