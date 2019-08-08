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Атамбаев пригрозил Бишкеку митингом: "Часть моих сторонников хотят идти на Белый дом"

08 августа 2019, 11:39  •  169 • Политика
Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что его сторонники готовы провести в столице республики митинги. Причем одна часть хочет пойти к Белому дому, а вторая - к Форуму.
По словам Атамбаева, митинг состоится сегодня в 13:00 мск. Часть сторонников соберутся у Белого дома, остальные пойдут к Форуму (тут расположен офис бывшего президента).
"Мы вначале к Форуму пойдём", — сказал Атамбаев.
Накануне вечером спецслужбы Киргизии взяли штурмом дом политика в селе Кой-Таш. Более 50 человек пострадали, но силовикам так и не удалось задержать Атамбаева.

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