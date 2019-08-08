|
Атамбаев пригрозил Бишкеку митингом: "Часть моих сторонников хотят идти на Белый дом"
08 августа 2019, 11:39 • 169 • Политика
Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что его сторонники готовы провести в столице республики митинги. Причем одна часть хочет пойти к Белому дому, а вторая - к Форуму.
По словам Атамбаева, митинг состоится сегодня в 13:00 мск. Часть сторонников соберутся у Белого дома, остальные пойдут к Форуму (тут расположен офис бывшего президента).
"Мы вначале к Форуму пойдём", — сказал Атамбаев.
Накануне вечером спецслужбы Киргизии взяли штурмом дом политика в селе Кой-Таш. Более 50 человек пострадали, но силовикам так и не удалось задержать Атамбаева.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
169
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 августа 2019, 21:09
|
05 августа 2019, 15:24
|
06 августа 2019, 17:24
|
06 августа 2019, 23:39
|
02 августа 2019, 06:09
|
04 августа 2019, 00:24
|
07 августа 2019, 16:09