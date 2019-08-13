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Атамбаев планировал совершить госпереворот – ГКНБ Киргизии

13 августа 2019, 11:54  •  133 • В мире
Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота.
Стало известно о том, что глава ГКНБ Киргизии выступил с обвинением в адрес Атамбаева. Сообщается, что бывший лидер страны готовил государственный переворот.
Также есть информация о том, что спецназовец был убит при штурме резиденции Атамбаева из оружия бывшего президента.

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