Атамбаев планировал совершить госпереворот – ГКНБ Киргизии

Стало известно о том, что глава ГКНБ Киргизии выступил с обвинением в адрес Атамбаева. Сообщается, что бывший лидер страны готовил государственный переворот.

Также есть информация о том, что спецназовец был убит при штурме резиденции Атамбаева из оружия бывшего президента.