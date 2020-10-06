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Атамбаев освобождён из СИЗО. В Киргизии зреет раскол

06 октября 2020, 10:40  •  4 • Политика
Протестующие в Бишкеке захватили здание парламента и освободили из СИЗО экс-лидера страны Алмазбека Атамбаева. Как пишет телеграм-канал "Незыгарь", Киргизия оказалась на грани гражданской войны.
В Киргизии зреет раскол: в ночь на 6 октября несогласные с результатами парламентских выборов захватили правительственное здание, где находится администрация президента, а также освободили экс-главу страны Алмазбека Атамбаева из СИЗО.
Стоит напомнить, что Атамбаев находился под арестом с прошлого лета. Операция по его захвату тогда обернулась массовыми протестами. Сам экс-президент, которого обвинили в коррупции по нескольким пунктам и защите одного из криминальных авторитетов, во время задержания отстреливался от спецназа.
На кадрах, опубликованных в Сети в момент освобождения Атамбаева, заснято, как экс-глава Киргизии окружён плотным кольцом сторонников.
Кроме того, демонстранты сейчас находятся в здании парламента. По словам очевидцев, незадолго до захвата здания территорию покинула колонна авто.
Пресс-секретарь действующего лидера Киргизии Толгонай Стамалиева сообщила, что глава государства Сооронбай Жээнбеков по-прежнему находится в Бишкеке. До штурма он находился в Белом доме, однако впоследствии покинул его.
"Президент рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста", - подчеркнула Стамалиева.
В Сети тем временем полагают, что противостояние в Бишкеке не закончится мирно.
"Атамбаев освобождён из СИЗО. Киргизия на пороге гражданской войны", - пишет автор телеграм-канала "Незыгарь".

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