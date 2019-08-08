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Атамбаев и китайский рудник: Эксперт о кризисных точках в Киргизии

08 августа 2019, 01:54  •  15 • Политика
Политолог Аждар Куртов рассказал Царьграду о кризисных точках в Киргизии, которые могут спровоцировать общенациональные беспорядки. Одной из них является бывший президент Алмазбек Атамбаев, а другой - конфликт вокруг китайского рудника.
В Киргизии продолжаются беспорядки, связанные с проведением спецоперации по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.
По версии следствия, Атамбаев подозревается в причастности к коррупционной деятельности и узурпации власти. В связи с этим киргизский парламент принял решение лишить бывшего президента неприкосновенности.
7 августа была предпринята попытка штурма дома экс-президента. Первоначально поступала информация о том, что Алмазбек Атамбаев задержан, однако позднее её опровергли.
При этом количество пострадавших превысило 30 человек. Более того, скончался один из силовиков.
Как заявил главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов, одной из серьёзных проблем в Киргизии является наличие кланового компонента. Республика поделена на север и юг, которые недолюбливают друг друга. Сложилась традиция, согласно которой политик идёт во власть, обещая своим землякам преференции, а в ответ те защищают патрона даже после отставки.
При этом многие киргизские политики, получив власть, оказываются перед соблазном нарушить законодательство. Обвинения, аналогичные тем, что выдвинуты против Атамбаева, в своё время предъявлялись почти всем бывшим президентам Киргизии. Сам политик активно намекал на то, что рассчитывает вернуться во власть на следующих выборах.
Политолог не исключает, что экс-президент надеялся на негативный сценарий развития событий, при котором спровоцированные беспорядки обеспечат ему рост популярности. В своё время похожие беспорядки стали причиной падения президента Киргизии Аскара Акаева. Тогда вспыхнул конфликт вокруг передачи земель Китаю, который привёл к гибели людей и активизации протестной активности.
Прогнозируя дальнейшее развитие событий, Куртов сомневается в том, что беспорядки перекинуться на остальную территории Киргизии. Однако есть и другие кризисные точки.
"Параллельно с этой ситуацией в Киргизии разворачиваются сейчас скандалы вокруг противостояния на золотом руднике между киргизами и китайцами, владельцами этого рудника. Связанные с тем, что китайцы, по мнению киргизов, грубо нарушают экологическое законодательство, от чего гибнет киргизский скот. И тоже доходит до столкновений, убитых, правда, нет. Но тоже есть пострадавшие с обеих сторон, прежде всего со стороны Китая. То есть "горючего материала" в Киргизии предостаточно. И полыхнуть может, по разным причинам", - пояснил он Царьграду.

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