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Атаман предложил лишить бурятскую журналистку гражданства за призывы к сносу памятников казакам
16 сентября 2021, 21:35 • 112 • Политика
Бурятская журналистка заявила о необходимости сноса памятников казакам на Дальнем Востоке. На подобные призывы ответил атаман Николай Дьяконов, предположив, что такому человеку гражданство России не нужно.
Журналистка Евгения Балтатарова настаивает, что освоение земель казаками на Дальнем Востоке - это "колониальная история". Более того, она полагает, что памятники казакам нужно сносить, что называется, в лучших традициях американского движения BLM. О скандальных заявления Балтатаровой мы писали чуть раньше.
Оценка сказанного журналисткой, в большинстве своём была критической. Прокомментировал тезисы и верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов. Он подчеркнул, что сказанное Балтатаровой, к сожалению, не единичный случай. Мы имеем дело с тенденцией на грани нарушения законов России:
Возвращаясь к лозунгам на Дальнем Востоке, атаман подчеркнул, что никто на этой земле ничего не захватывал:
В завершение Дьяконов добавил, что Балтатаровой следует задать вопросы, чтобы более подробно понять её позицию. И в случае необходимости "лишить её гражданства, раз ей не нравится в России".
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