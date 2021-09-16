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Атаман предложил лишить бурятскую журналистку гражданства за призывы к сносу памятников казакам

16 сентября 2021, 21:35  •  112 • Политика
Бурятская журналистка заявила о необходимости сноса памятников казакам на Дальнем Востоке. На подобные призывы ответил атаман Николай Дьяконов, предположив, что такому человеку гражданство России не нужно.
Журналистка Евгения Балтатарова настаивает, что освоение земель казаками на Дальнем Востоке - это "колониальная история". Более того, она полагает, что памятники казакам нужно сносить, что называется, в лучших традициях американского движения BLM. О скандальных заявления Балтатаровой мы писали чуть раньше.
Оценка сказанного журналисткой, в большинстве своём была критической. Прокомментировал тезисы и верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов. Он подчеркнул, что сказанное Балтатаровой, к сожалению, не единичный случай. Мы имеем дело с тенденцией на грани нарушения законов России:
Недавно такая же ситуация была в Тюменской области, где аэропорту хотели присвоить имя Ермака. Именно националистическое меньшинство начало диктовать условия власти, настаивая, что Ермак - захватчик, поэтому на этой земле ему не место. Но мне хочется задать вопрос таким людям: вы в каком государстве живёте, ребята? В России! А если хотите жить в другом государстве, это уже сепаратизм и уголовная статья. Иного выхода в такой ситуации нет.
Возвращаясь к лозунгам на Дальнем Востоке, атаман подчеркнул, что никто на этой земле ничего не захватывал:
Все эти территории были освоены именно первопроходцами. Народы не вырезали, как, например, в Северной Америке. И никто в резервациях там не живёт. Люди строят и защищают одно единое государство. А в высказываниях этой журналистки нужно разбираться спецслужбам. Кто её натолкнул на такие заявления? Я считаю, это уже сложившаяся тенденция, она проскальзывает и на Кавказе, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Поэтому нужно усиливать историческую пропаганду, усиливать образование во всех отношениях. Нужны программы, нужны люди — историки, лекторы. Существует огромный пул возможностей, чтобы реагировать на такие вещи. Но в первую очередь, стоит обратить внимание спецслужбам, особенно на эту барышню, тем более, она журналист - человек, который может транслировать свои мысли на большую аудиторию, - сказал атаман.
В завершение Дьяконов добавил, что Балтатаровой следует задать вопросы, чтобы более подробно понять её позицию. И в случае необходимости "лишить её гражданства, раз ей не нравится в России".

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