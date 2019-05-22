Атакуют второй день: боевики активизировались в Идлибе

Боевики в Сирии 22 мая осуществили 17 пусков из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в направлении российской авиабазы «Хмеймим», сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять из выпущенных ракет. Остальные восемь до авиабазы не долетели.

В ведомстве также отметили, что утром этого же дня сирийские войска отразили три массированные атаки террористов на населенный пункт Кафр-Нбуда. В нападении участвовали до 500 боевиков, семь танков, порядка 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два автомобиля со взрывчаткой.

Российские военные сообщили, что правительственные войска Сирии уничтожили в южной части Идлибской зоны деэскалации более 150 боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России), три танка и 24 пикапа.

Одновременно с этим со стороны населенного пункта Сахрия боевики предприняли две попытки прорыва оборонительных позиций правительственных войск в районе населенного пункта Эль-Хайрат, указали в российском оборонном ведомстве. Там уточнили, что в атаке участвовали более 200 боевиков, четыре боевые машины пехоты (БМП) и четыре пикапа с установленным на них тяжелым вооружением.

«Данные атаки террористов отбиты. Правительственные силы удерживают занимаемые позиции», — подчеркнули в Минобороны.

По данным министерства, массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО ведутся боевиками в Идлибской зоне деэскалации с вечера 21 мая.

До этого боевики «Джебхат ан-Нусры» попытались атаковать «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия вечером 19 мая. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, террористы выпустили по базе из зоны деэскалации в Идлибе шесть снарядов из РСЗО. Все снаряды были уничтожили дежурные силы ПВО, никто не пострадал.

По данным российских военных, использовавшаяся для обстрела установка террористов была обнаружена на окраине населенного пункта Кафер-Нобль. ВКС России нанесли по ней точечный удар.

Одновременно с этой атакой недалеко от базы «Хмеймим» были замечены два беспилотника боевиков, которые приближались с севера и северо-востока. Их тоже уничтожили.

За день до этого представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что правительственные войска САР в одностороннем порядке прекратили военные действия в провинции Идлиб.

При этом боевики продолжают атаковать провинции Хама, Латакия и Алеппо, отметили в центре. Там уточнили, что противники нападают как на военные объекты, так и на гражданские.

Авиабаза «Хмеймим», где базируются российские Воздушно-космические силы, довольно часто становится объектом атаки со стороны сирийских боевиков. Очередная попытка обстрела авиабазы с их стороны состоялась 8 мая, сообщал руководитель российского ЦПВС в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, в целом, в направлении «Хмеймима» противники выпустили 12 реактивных снарядов. Все они были сбиты дежурными средствами ПВО.

Как указал военный, обстрел велся с двух огневых позиций. «Авиацией ВКС России и артиллерией сирийских правительственных войск позиции боевиков террористических группировок уничтожены», — сообщил он.

За два дня до этого он сообщал о новой попытке обстрела авиабазы, предпринятой боевиками с применением систем залпового огня. По словам Купчишина, вооруженная оппозиция совершила два нападения и оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия в Идлибской зоне деэскалации.

«Всего было выпущено 36 реактивных снарядов. Управление огнем боевики вели с применением беспилотника», — сказал он. Обстрелы отразили дежурные силы ПВО, в результате жертв и разрушений не было, отметил руководитель ЦПВС.

До этого боевики предприняли попытку атаковать «Хмеймим» 2 мая.

Купчишин сообщал, что атака велась со стороны «боевиков незаконных вооруженных формирований, удерживающих позиции в районе населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика».

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Все обстрелы были отражены, разрушений и пострадавших также не было, подчеркнул он.

За день до этого он заявил, что за апрель боевики 12 раз пытались обстрелять «Хмеймим» и попытки обстрела со стороны находящихся в Идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований по-прежнему продолжаются. Причем целью террористов является не только российская авиабаза, но и позиции сирийских правительственных войск в Латакии.