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Атакуете русских копчёной рыбой? Британцы высмеяли "контролирующий" российские корабли Лондон
13 ноября 2020, 16:30 • 43 • Политика
Британцы не сдержались и открыто высмеяли Лондон в попытках "контролировать" российские корабли, появившиеся неподалёку от берегов Шотландии. Британские пользователи Сети настойчиво интересуются, что сделает Лондон в случае необходимости - атакует русских копчёной рыбой?
По данным издания "ПолитРоссия", решение Лондона направить патрульный корабль класса HMS Tyne для наблюдения за боевыми единицами ВМФ РФ в районе берегов Шотландии было принято в Великобритании со смехом. Дело в том, что, например, издание Daily Express рассказало о том, что обнаруженные российские суда "вооружены ракетами морской обороны и используются для сбора секретных данных и перехвата радиосигналов".
"Эти огромные корабли имеют длину 91,5 м, водоизмещение 3470 тонн и экипаж порядка 150 человек", - сказано в сообщении.
При этом, как отмечают пользователи, английский корабль HMS Tyne, направленный для контроля над русскими, на фоне российского флота напоминает маленькое рыболовное судно, что и вызвало смех британцев.
"Интересно, что он сможет сделать с русскими? Бросит в них мокрую копчёную рыбу?" - смеются пользователи, добавляя, что можно было бы вместо него послать фрегат типа 45, "если бы нашли тот, который работает".
"Флот посылает человека в гидрокостюме и на гребной лодке, чтобы отпугнуть наших русских друзей", - смеются другие.
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