Атакует со всех сторон: Депутаты Рады грозят украинцам российским наступлением

По словам депутата Рады и бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками Украины Михаила Забродского, наступления России стоит ожидать со стороны Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Территория Белоруссии будет просто использована как региональный плацдарм, - сказал он, - в том числе и для враждебных действий по отношению к Украине с северного направления".

Его поддержал коллега Роман Костенко, отметив, что наступления стоит ждать не только со стороны Белоруссии, но и со стороны Крыма и Донбасса. Он также добавил, что Украина имеет "тысячи километров границы с севера, с чем мы должны считаться".

"И мы должны считаться с Республикой Беларусь, о которой господин Герасимов заявил, что это в случае чего будет их плацдармом для наступления… Потому мы должны считаться с этим однозначно", - подчеркнул он.