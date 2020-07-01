|
Атакует со всех сторон: Депутаты Рады грозят украинцам российским наступлением
01 июля 2020, 20:00 • 11 • Политика
Депутаты Верховной рады грозят украинцам российским наступлением. По словам украинских парламентариев, вот-вот Россия атакует их страну со всех сторон.
По словам депутата Рады и бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками Украины Михаила Забродского, наступления России стоит ожидать со стороны Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".
"Территория Белоруссии будет просто использована как региональный плацдарм, - сказал он, - в том числе и для враждебных действий по отношению к Украине с северного направления".
Его поддержал коллега Роман Костенко, отметив, что наступления стоит ждать не только со стороны Белоруссии, но и со стороны Крыма и Донбасса. Он также добавил, что Украина имеет "тысячи километров границы с севера, с чем мы должны считаться".
"И мы должны считаться с Республикой Беларусь, о которой господин Герасимов заявил, что это в случае чего будет их плацдармом для наступления… Потому мы должны считаться с этим однозначно", - подчеркнул он.
11
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 июня 2020, 02:00
|
28 июня 2020, 12:00
|
30 июня 2020, 11:00
|
25 июня 2020, 02:55
|
28 июня 2020, 02:00
|
29 июня 2020, 18:00
|
26 июня 2020, 18:00