Атаку Чехии на Россию "пахан диктует на уровне НАТО" - Баранец

В разговоре с Царьградом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец констатировал, что российско-чешские отношения продолжают портиться.

"Конечно, одним из таких реактивов, которые добавили противостояния между Россией и Чехией, явилось решение чешской стороны перенести памятник маршалу Коневу. Здесь, с одной стороны, вроде бы прозвучали некие слова компромисса, что вопрос может быть решён, это было вчера. Но, с другой стороны, вдруг появляются новые "Боширов и Петров", которые якобы появились на территории Чехии, которые, по чешской информации, официально прибыли для того, чтобы перетравить польских политиков, отомстить им за памятник Коневу и так далее", - описал ситуацию Баранец.

Он признался, что когда прочитал публикацию в чешских СМИ, то подумал, что в мире существует много видов политической паранойи, или политического маразма - английский маразм, который связан со Скрипалями, американский - про российское вмешательство в выборы, украинский, польский и так далее.

"Теперь мы имеем дело с чешским маразмом. Во-первых, вы понимаете, что если Чехия уважающее себя государство, если один из знаковых политиков делает такие заявления, то они должны быть глубочайшим образом зацементированны, доказаны, миру должны быть представлены вещественные доказательства. А что мы имеем в данном случае? Какой-то гражданин прибыл. Он вёз с собой целый, я не знаю, пуд рицина. Вы посмотрите на словесные обороты: вероятно, нельзя исключать, может быть, по моему субъективному мнению. Но разве это большая политика? Разве это может быть свойственно политикам такого ранга, какой сейчас сделал на всю Чехию заявление?", - задаётся вопросами Баранец.

Он признался, что удивлен, что чешские СМИ или министерство иностранных дел ещё не заявили, что на территории страны находится офицер Главного разведуправления или Службы внешней разведки с четырьмя ведрами цианистого калия.

"Сегодня я, конечно, внимательно слежу за различными международными спорами, российско-украинскими, российско-американскими, российско-польскими, российско-германскими. Вы знаете, я пришёл к такому некоему глобальному выводу, что сейчас мир всё больше и больше даже на уровне президентов, министров иностранных дел погружается в такой определённый лживый космос бездоказательных обвинений. Это стало достаточно популярным инструментом в международной политике", - отметил тенденцию обозреватель.

Баранец добавляет, что в случае с Чехией она должна была бы показать лицо российского разведчика или чемодан с рицином либо опубликовать признание российского разведчика в том, что он прибыл в Чехию, чтобы перетравить всё правительство, но этого нет.

"В Чехии, что бы мы ни говорили, неоднозначное отношение к издевательским шагам, которые были сделаны в отношении того же памятника маршалу Коневу. Не будем путать чешский народ с идиотами в чешском правительстве. Ведь в том же чешском народе были и выступления, и гневные заявления нормальных чехов о том, что так с памятью освободителя Чехии маршала Конева делать нельзя. Это всё было. Это надо признавать. Но дело в том, что, как в каждом государстве, в Чехии идут очень опасные политические игры, рассчитанные на то, чтобы не нормализовались российско-чешские отношения. И вы понимаете, что всё это делается в русле антироссийской политики, которую пахан диктует на уровне НАТО или США. Всё это понятно. Мы понимаем, почему играет эта скрипочка и в какую сторону бросаются камни", - пояснил Баранец.

Он добавил, что "очередная байда" про русских вброшена в мировое информационное пространство как раз с этой целью, чтобы не допустить возвращения памятника Конева в Россию, не допустить налаживания отношений России и Чехии, особенно в экономике.

"Всё это болячки одного порядка. Это политический коронавирус, который свойственен политикам многих государств, которые стоят в одном хоре с американцами и другими антироссийски настроенными государствами. Но я бы сейчас хотел сказать и о другом. Мне кажется, сейчас мир погружается в эпоху бездоказательных обвинений. Ругать Россию без доказательств даже стало такой мировой модой. Ничего, мы перетерпим. Я абсолютно уверен, что придёт время, когда будут совершенно другие отношения, но сейчас и, по-моему, на многие годы вперёд мы столкнулись с тем, что Россию стремятся любыми путями унижать даже такие карликовые государства, как Эстония, Литва, Латвия. И в этом же хоре поёт часть так называемого политического истеблишмента Чехии. Мне кажется, что отрезвление рано или поздно придёт и что в конце концов гнусные провокации начнут потихоньку таять и в российско-чешских, и в российско-американских отношениях. Но это будет ещё нескоро", - заключил Баранец.