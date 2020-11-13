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Атаковать русских миротворцев: План американских кураторов
13 ноября 2020, 14:40 • 138 • В мире
Прозападный кандидат на должность Президента Республики Молдова Майя Санду пытается добиться поддержки русских и русскоязычных граждан своей страны. В частности, не так давно Санду заявила, что восстановит отношения с Россией, исходя из национальных интересов Молдовы. Но стоит ли ей верить?
Автор:
Аналитическая группа "Катехон"
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".
Проблема в том, что пока Майя Санду зарекомендовала себя как кандидат, которого поддерживают американские НПО, – кандидат, который открыто ориентирован на Запад. Не она в случае победы будет определять внешнюю политику страны, а её западные покровители, в первую очередь американские.
Так в какой же политике Молдовы по отношению к России заинтересован Запад? Обратим внимание на один источник.
Методичка RAND
В 2019 году был опубликован любопытный доклад RAND Corporation. Это американский исследовательский центр, близкий к Пентагону и ЦРУ. Доклад Extending Russia: Competing from Advantageous Ground ("Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций") был профинансирован армией США и опубликован в 2019 году. Аналитический документ целиком и полностью посвящён способам борьбы с Россией.
Вот перечисление "геополитических мер" противостояния Москве:
Создаётся ощущение, что события последних двух месяцев на постсоветском пространстве: попытка цветной революции в Белоруссии, карабахский конфликт, очередной переворот в Киргизии – просто реализация этого самого американского плана. Даже если где-то речь идёт о "совпадении", болевые точки были обозначены достаточно профессионально. И Республика Молдова – одна из таких точек.
Планы в Молдавии
А что в этом контексте RAND говорит о Молдавии? Здесь задача предельно ясна: добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья любым способом, вплоть до разрыва соглашения о перемирии 1994 года.
Обратим внимание на цитату:
"Соединённые Штаты могли бы поощрять более тесное сотрудничество НАТО с Молдовой и, возможно, в конечном итоге предложить ей членство", – ещё одно откровение от американской фабрики мысли.
Американцы не скрывают, что такая политика чревата серьёзными рисками (в первую очередь для самой Молдовы). Эти риски – санкции со стороны России и конфликт в Приднестровье.
О последнем говорится открыто. Заявляется, что "в отсутствие российских миротворцев приднестровский режим и население могли бы яростно сопротивляться интеграции в Молдову", но такое "сопротивление может быть преодолено". Как именно – не уточняется. Хотя из заявления RAND, что регион после будет нуждаться в "постконфликтном восстановлении", следует, что речь идёт о силовом решении, то есть о войне.
И что же, американцы готовы остановиться и считают вытеснение российских войск из Приднестровья плохой идеей? Нет, их беспокоит только, что ответственность за постконфликтное восстановление Приднестровья будут нести ЕС и США. Тем не менее они предлагают "попробовать" реализовать этот сценарий, ведь он ударит по позициям Москвы.
Итак, американцы в рамках проекта Пентагона предлагают "попробовать" реализовать в Молдове сценарий, чреватый военным конфликтом и "преодолением сопротивления" населения Приднестровья – лишь бы ударить по России. Об интересах самой Молдавии речи вообще не идёт.
Главное препятствие
Однако в RAND признают, что пока во главе государства в Молдавии стоит Игорь Додон, ничего из вышеописанного не может быть реализовано. Может быть, поэтому Запад так активно "вписался" сейчас за Майю Санду? И Игоря Додона пытаются убрать, чтобы развязать её руками новый конфликт? Американцы не скрывают, что стремятся реализовывать собственные интересы в геополитической войне с Россией, а Республика Молдова будет всего лишь их орудием.
Не случайно Санду называла российских миротворцев в Приднестровье "фактором нестабильности для Молдовы, Украины и Европы" и заявляла о готовности решать "приднестровский вопрос" вместе с Украиной. Как "решает" Украина такие вопросы – хорошо известно: достаточно взглянуть на Донбасс.
– заявил накануне председатель Профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы полковник запаса Юрий Чофу.
Что ж, теперь мы знаем, что у этих кураторов на уме, да они этого особо и не скрывали.
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".
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