Автор:

Аналитическая группа "Катехон"

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Проблема в том, что пока Майя Санду зарекомендовала себя как кандидат, которого поддерживают американские НПО, – кандидат, который открыто ориентирован на Запад. Не она в случае победы будет определять внешнюю политику страны, а её западные покровители, в первую очередь американские.

Так в какой же политике Молдовы по отношению к России заинтересован Запад? Обратим внимание на один источник.

Методичка RAND

В 2019 году был опубликован любопытный доклад RAND Corporation. Это американский исследовательский центр, близкий к Пентагону и ЦРУ. Доклад Extending Russia: Competing from Advantageous Ground ("Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций") был профинансирован армией США и опубликован в 2019 году. Аналитический документ целиком и полностью посвящён способам борьбы с Россией.

Вот перечисление "геополитических мер" противостояния Москве:

Предоставление летального вооружения Украине. Усиление поддержки сирийских повстанцев. Продвижение смены режима в Белоруссии. Использование напряжённости на Южном Кавказе. Уменьшение российского влияния в Центральной Азии. Вызов российскому присутствию в Молдове.

Создаётся ощущение, что события последних двух месяцев на постсоветском пространстве: попытка цветной революции в Белоруссии, карабахский конфликт, очередной переворот в Киргизии – просто реализация этого самого американского плана. Даже если где-то речь идёт о "совпадении", болевые точки были обозначены достаточно профессионально. И Республика Молдова – одна из таких точек.

Планы в Молдавии

А что в этом контексте RAND говорит о Молдавии? Здесь задача предельно ясна: добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья любым способом, вплоть до разрыва соглашения о перемирии 1994 года.

Обратим внимание на цитату:

Наконец, Вашингтон мог бы призвать Молдову прекратить действие соглашения о прекращении огня от 21 июля 1994 года между президентом Молдовы Мирчей Снегуром и президентом России Ельциным, которое служит правовой основой для российских "миротворцев" в Приднестровье. В конечном счёте задача здесь состоит в том, чтобы увеличить дипломатические издержки для России, если её присутствие в регионе продолжится.

"Соединённые Штаты могли бы поощрять более тесное сотрудничество НАТО с Молдовой и, возможно, в конечном итоге предложить ей членство", – ещё одно откровение от американской фабрики мысли.

Американцы не скрывают, что такая политика чревата серьёзными рисками (в первую очередь для самой Молдовы). Эти риски – санкции со стороны России и конфликт в Приднестровье.

О последнем говорится открыто. Заявляется, что "в отсутствие российских миротворцев приднестровский режим и население могли бы яростно сопротивляться интеграции в Молдову", но такое "сопротивление может быть преодолено". Как именно – не уточняется. Хотя из заявления RAND, что регион после будет нуждаться в "постконфликтном восстановлении", следует, что речь идёт о силовом решении, то есть о войне.

И что же, американцы готовы остановиться и считают вытеснение российских войск из Приднестровья плохой идеей? Нет, их беспокоит только, что ответственность за постконфликтное восстановление Приднестровья будут нести ЕС и США. Тем не менее они предлагают "попробовать" реализовать этот сценарий, ведь он ударит по позициям Москвы.

Изгнание российских войск из Молдовы нанесло бы удар по престижу России, но при этом сэкономило бы и московские деньги, и, вполне возможно, повлекло за собой дополнительные расходы для Соединённых Штатов и их союзников. Может быть, это стоит попробовать в качестве карательной меры, которая была бы частью более широкой кампании по ограничению престижа и влияния России.

Итак, американцы в рамках проекта Пентагона предлагают "попробовать" реализовать в Молдове сценарий, чреватый военным конфликтом и "преодолением сопротивления" населения Приднестровья – лишь бы ударить по России. Об интересах самой Молдавии речи вообще не идёт.

Главное препятствие

Однако в RAND признают, что пока во главе государства в Молдавии стоит Игорь Додон, ничего из вышеописанного не может быть реализовано. Может быть, поэтому Запад так активно "вписался" сейчас за Майю Санду? И Игоря Додона пытаются убрать, чтобы развязать её руками новый конфликт? Американцы не скрывают, что стремятся реализовывать собственные интересы в геополитической войне с Россией, а Республика Молдова будет всего лишь их орудием.

Не случайно Санду называла российских миротворцев в Приднестровье "фактором нестабильности для Молдовы, Украины и Европы" и заявляла о готовности решать "приднестровский вопрос" вместе с Украиной. Как "решает" Украина такие вопросы – хорошо известно: достаточно взглянуть на Донбасс.

Если пронатовский кандидат Майя Санду станет президентом, это может привести к катастрофе как в отношении суверенитета государства, так и в плане возможной активизации горячей фазы конфликта в Приднестровье. Мы не знаем, каковы планы её заокеанских кураторов,

– заявил накануне председатель Профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы полковник запаса Юрий Чофу.

Что ж, теперь мы знаем, что у этих кураторов на уме, да они этого особо и не скрывали.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".