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Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева

25 апреля 2021, 02:55  •  62 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов просчитал "попрошаек" из Киева, которые на этот раз обратились за помощью к Германии. Украинские военные могут вынашивать план с атакой на Крымский мост.
Такое мнение эксперт высказал в беседе с Царьградом, комментируя недавнее обращение Киева в Берлин. Украинские власти попросили предоставить стране средства ПВО, противокорабельные ракеты, тральщики и подержанные корветы. Всё это якобы необходимо для обороны черноморского побережья от "русской агрессии".
Однако Кнутов полагает, что одной только обороной украинцы ограничиваться не собираются. Он отметил, что любая, даже оборонительная система может использоваться при наступлении. К примеру, систему ПВО можно задействовать, чтобы сбивать вражеские вертолёты, если украинская армия начнёт продвигаться вперёд. Военные корабли также могут как обороняться, так и нападать.
И в Германии это прекрасно понимают. Именно поэтому просьба Киева не нашла отклика среди немецких политиков. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас наотрез отказался поставлять оружие на Украину, а кандидат в канцлеры Германии от "Зелёных" Анналена Бэрбок заявила, что разминирование Донбасса - намного важнее, чем вооружение Украины.
Кнутов объяснил, почему Киев решил пойти с протянутой рукой к Берлину, а не к заокеанским партнёрам. По его словам, украинцам не нравится, что США вынуждают их покупать американскую списанную технику за американские же кредиты. Вашингтон выделяет Украине по 300 млн долларов в год, но при этом заставляет эти деньги тратить на американское вооружение.
То есть Украину это совсем не удовлетворяет, поэтому она пытается таким обходным путём искать поставщиков оружия, которое можно было бы использовать против Крымского моста, - пояснил Кнутов.

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