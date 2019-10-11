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«Атакован дважды с разницей в 30 минут»: Иран назвал взрывы на танкере в Красном море нападением
11 октября 2019, 15:54 • 119 • В мире
В МИД Ирана сообщили, что взрывы на принадлежащем исламской республике танкере в Красном море стали результатом нападения. Сейчас власти страны выясняют, кто мог стоять за этой атакой. По данным СМИ, экипаж судна не пострадал, однако были повреждены два резервуара с нефтью, из-за чего часть топлива вылилась в море. В МИД России отметили, что происшествие ещё больше усилит напряжённость в регионе.
Иранский танкер в Красном море AFP © HO / IRIB TV
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что один из танкеров исламской республики подвергся нападению. По словам дипломата, по судну нанесли два удара.
О том, кто стоит за нападением, не сообщается. Иран продолжает изучать обстоятельства произошедшего и вести расследование, подчеркнул Мусави.
Утром 11 октября СМИ сообщили, что на иранском танкере в Красном море произошёл взрыв. Согласно информации агентство ISNA, судно в это время находилось неподалёку от саудовского порта Джидда.
По данным агентства, танкер принадлежит Национальной иранской нефтяной компании, 100% акций которой владеет Тегеран. Она занимает третье место в мире среди нефтегазовых компаний, уступая только саудовской Saudi Aramco и российскому «Газпрому».
В результате взрыва никто не пострадал, сообщило ISNA. Однако, по данным агентства, были повреждены два резервуара судна, вследствие чего нефть вылилась в Красное море.
Tasnim, со ссылкой на пресс-службу компании-владельца судна, сообщило, что пожара на борту не было. В агентстве отметили, что речь идёт, вероятно, о танкере Sabity. Взрывов было два — вероятно, их причиной стал ракетный удар, предположили в Tasnim.
Этот инцидент усугубит проблемную ситуацию в Персидском заливе, считают в МИД России.
Ситуация остаётся сложной, а потому важно, чтобы все страны проявили сдержанность, отметили в МИД Китая.
«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. В настоящее время ситуация в районе Персидского залива остаётся сложной и чувствительной, надеемся, что все стороны смогут проявить сдержанность», — сказал официальный представитель ведомства Гэн Шуан.
Нападение на танкер свидетельствует о продолжении антииранской кампании в регионе, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
«Атаку можно связать с общей направленностью антииранской кампании и с тем, что происходит сейчас в отношении возможного начала военных действий в Персидском заливе. Это дело компетентных органов — выяснить, был это взрыв или действия террористической группы, или ракетный удар, или атака с помощью дронов», — сказал он RT.
«Становимся свидетелями постепенной эскалации»
Напомним, летом и в начале осени в районе Персидского залива и Ормузского пролива произошло несколько инцидентов, связанных с поставками нефти. Так, в июне на два судна в Оманском заливе неизвестными было совершено нападение. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка. США, Великобритания и Саудовская Аравия обвинили в атаке Иран. Тегеран свою причастность категорически отрицает.
10 июля правительство Великобритании обвинило исламскую республику в попытке препятствовать проходу их танкера через Персидский залив.
Позже в том же месяце Корпус стражей Исламской революции (КСИР) — элитное подразделение иранской армии — задержало два британских танкера. Впоследствии один был отпущен, а Stena Impero отконвоирован в иранский город Бендер-Аббас. Он покинул территориальные воды исламской республики лишь в конце сентября.
А 14 сентября беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco. США, Великобритания и Саудовская Аравия вновь обвинили в этом инциденте Иран, несмотря на то, что ответственность за произошедшее на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.
Всё это также сопровождается ужесточением антииранских санкций со стороны США. Произошедшее нападение на танкер также вписывается в курс эскалацию, которому сейчас следуют Соединённые Штаты, считает член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был заключён между Ираном с одной стороны и Россией, Китаем, США, Францией, Великобританией и Германией с другой в 2015 году.
Однако в 2018 году Вашингтон заявил о своём выходе из сделки. По мнению американской стороны, Тегеран нарушает её условия, хотя эту информацию не подтвердили в МАГАТЭ. Действия США осудили остальные участники сделки, включая европейские страны.
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