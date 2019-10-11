«Атакован дважды с разницей в 30 минут»: Иран назвал взрывы на танкере в Красном море нападением

В МИД Ирана сообщили, что взрывы на принадлежащем исламской республике танкере в Красном море стали результатом нападения. Сейчас власти страны выясняют, кто мог стоять за этой атакой. По данным СМИ, экипаж судна не пострадал, однако были повреждены два резервуара с нефтью, из-за чего часть топлива вылилась в море. В МИД России отметили, что происшествие ещё больше усилит напряжённость в регионе.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что один из танкеров исламской республики подвергся нападению. По словам дипломата, по судну нанесли два удара.

«Проверка, проведённая национальной танкерной компанией Ирана, показывает, что иранский танкер... был атакован два раза с разницей примерно в 30 минут и получил повреждения», — сообщил он.

О том, кто стоит за нападением, не сообщается. Иран продолжает изучать обстоятельства произошедшего и вести расследование, подчеркнул Мусави.

Утром 11 октября СМИ сообщили, что на иранском танкере в Красном море произошёл взрыв. Согласно информации агентство ISNA, судно в это время находилось неподалёку от саудовского порта Джидда.

По данным агентства, танкер принадлежит Национальной иранской нефтяной компании, 100% акций которой владеет Тегеран. Она занимает третье место в мире среди нефтегазовых компаний, уступая только саудовской Saudi Aramco и российскому «Газпрому».

В результате взрыва никто не пострадал, сообщило ISNA. Однако, по данным агентства, были повреждены два резервуара судна, вследствие чего нефть вылилась в Красное море.

Tasnim, со ссылкой на пресс-службу компании-владельца судна, сообщило, что пожара на борту не было. В агентстве отметили, что речь идёт, вероятно, о танкере Sabity. Взрывов было два — вероятно, их причиной стал ракетный удар, предположили в Tasnim.

Этот инцидент усугубит проблемную ситуацию в Персидском заливе, считают в МИД России.

«Это только добавит напряжённости, и без того излишней в этом регионе», — сказал ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Ситуация остаётся сложной, а потому важно, чтобы все страны проявили сдержанность, отметили в МИД Китая.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. В настоящее время ситуация в районе Персидского залива остаётся сложной и чувствительной, надеемся, что все стороны смогут проявить сдержанность», — сказал официальный представитель ведомства Гэн Шуан.

Нападение на танкер свидетельствует о продолжении антииранской кампании в регионе, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Атаку можно связать с общей направленностью антииранской кампании и с тем, что происходит сейчас в отношении возможного начала военных действий в Персидском заливе. Это дело компетентных органов — выяснить, был это взрыв или действия террористической группы, или ракетный удар, или атака с помощью дронов», — сказал он RT.

Солдаты иранской армии

Reuters

© Caren Firouz

«Становимся свидетелями постепенной эскалации»

Напомним, летом и в начале осени в районе Персидского залива и Ормузского пролива произошло несколько инцидентов, связанных с поставками нефти. Так, в июне на два судна в Оманском заливе неизвестными было совершено нападение. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка. США, Великобритания и Саудовская Аравия обвинили в атаке Иран. Тегеран свою причастность категорически отрицает.

10 июля правительство Великобритании обвинило исламскую республику в попытке препятствовать проходу их танкера через Персидский залив.

Позже в том же месяце Корпус стражей Исламской революции (КСИР) — элитное подразделение иранской армии — задержало два британских танкера. Впоследствии один был отпущен, а Stena Impero отконвоирован в иранский город Бендер-Аббас. Он покинул территориальные воды исламской республики лишь в конце сентября.

А 14 сентября беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco. США, Великобритания и Саудовская Аравия вновь обвинили в этом инциденте Иран, несмотря на то, что ответственность за произошедшее на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

Всё это также сопровождается ужесточением антииранских санкций со стороны США. Произошедшее нападение на танкер также вписывается в курс эскалацию, которому сейчас следуют Соединённые Штаты, считает член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Я полагаю, что мы становимся свидетелями постепенной эскалации того конфликта, который породил Трамп, выходя из ядерной сделки с Ираном, — сказал он RT. — Я полагаю, что, возможно, это были акты некоего возмездия для Ирана и также рассматриваю сценарий, что это была специально организованная провокация, чтобы обострить ситуацию в регионе».

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был заключён между Ираном с одной стороны и Россией, Китаем, США, Францией, Великобританией и Германией с другой в 2015 году.

Однако в 2018 году Вашингтон заявил о своём выходе из сделки. По мнению американской стороны, Тегеран нарушает её условия, хотя эту информацию не подтвердили в МАГАТЭ. Действия США осудили остальные участники сделки, включая европейские страны.