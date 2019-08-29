Атаковал гражданских: СКР предъявил обвинение командиру ВСУ

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение одному из командиров бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), который участвовал в обстреле мирных граждан Донецка, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база, которая позволила вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого командира 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Валерия Гудзя. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»)», — подчеркнули в СК.

По версии следствия, в июне и июле текущего года Гудзь и другие военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу вышестоящих командиров и должностных лиц минобороны и нацгвардии Украины произвели на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданской инфраструктуре.

В результате нападения пострадали не менее четырех мирных жителей, не принимающих участие в вооруженном конфликте.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователи должны установить других должностных лиц командующего состава ВСУ, имеющих отношение к преступлениям против мирных жителей юго-востока Украины.

В конце прошлого месяца по новым фактам обстрелов в Донбассе главное следственное управление СКР возбудило шесть уголовных дел по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»). В сообщении ведомства подчеркнули, что украинские силовики систематически нарушают «Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней».

По версии следствия, военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины с 10 по 20 июля обстреливали гражданские территории, которые не являются военными целями, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В тот период под обстрелом оказались города Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск и поселки Гольмовский и Золотое-5. В результате атаки погибли три женщины, десять человек получили серьезные ранения, в том числе двое несовершеннолетних. Один из жилых домов в Первомайске подвергся точечному обстрелу. В этом городе было зафиксировано наибольшее число пострадавших, уточнили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель еще в начале июня в эфире телеканала «1+1» признала, что украинские силовики убивают мирных жителей в Донбассе.

По ее словам, очень часто бойцы попадают на «провокации», когда в них якобы стреляют из жилых домов, детсадов и других мест, в которых находятся мирные жители. «И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы», — пояснила она.

Так Мендель прокомментировала предложение представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы о том, чтобы запретить «стрельбу в ответ» и прописать это документально. Он уверен в необходимости такого шага, который покажет всем, что Украина на самом деле хочет «режима тишины».

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Но Киев отказался от такой идеи. Министр обороны страны Степан Полторак 21 июня заявил, что ВСУ продолжат открывать ответный огонь в Донбассе. «Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать», — заверил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что украинская армия продолжит выполнять минские соглашения, но имеет право «адекватно ответить», если будет терять позиции или столкнется с угрозой жизни военных. «Ни клочка своей земли точно не отдадим», — заявил Полторак.

В Донбассе с 21 июля действует бессрочное перемирие.

Это соглашение было достигнуто 17 июля на встрече в Минске. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем уже давно настаивали представители самопровозглашенных республик Донбасса. Но в первый же день установления перемирия оно было нарушено украинскими военными, которые обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.