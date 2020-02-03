Атаки не было: Эрдоган придумал удар турецкой авиации по Сирии

Турецкие самолеты не нарушали госграницу Сирии и не атаковали позиции сирийских правительственных войск, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Таким образом в Минобороны России прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что турецкие истребители F-16 продолжают наносить ответные удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб.

«После атаки на наших военных мы ответили многократно. <...> На данный момент по 46 объектам [армии САР] нанесено 122 артиллерийских и 100 минометных ударов, задействованы истребители F-16, операция продолжается. Те, кто испытывает на прочность турецкую решимость, поймут свою ошибку. Мы намерены продолжать наши операции», — подчеркнул президент.

По словам Эрдогана, турецкая сторона уже обезвредила 30-35 сирийских военных.

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам. В ведомстве объяснили случившееся тем, что Анкара не предупредила Москву о своих передвижениях.

«Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля сего года без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Саракиб», — указано в сообщении Центра по примирению.

В военном ведомстве России также подтвердили, что несколько турецких военнослужащих получили ранения в результате обстрела их позиций в районе Саракиба. При этом о погибших российская сторона не сообщила. Раненных эвакуировали на территорию Турции. Как подчеркнули российские военные, по линии деконфликтации между российской группировкой войск и турецким командованием постоянно поддерживается связь».

В министерстве национальной обороны Турции, в свою очередь, утверждают, что в результате атаки 3 февраля погибли четыре турецких солдата, еще девять военных получили ранения. При этом Анкара заверяет, что заблаговременно уведомила сирийскую армию о позициях турецких сил.

Обстрел военнослужащих Турции в Идлибе осудил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он пообещал призвать виновных к ответу.

«На эту атаку, противоречащую соглашению по Идлибу, был дан незамедлительный ответ. Кровь наших солдат не останется неотомщенной, виновные ответят за это», — написал он в Twitter.

Калын выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненным скорейшего выздоровления.

В Идлибе 12 января после согласования Москвой и Анкарой вступил в силу режим прекращения огня. Близкий к Минобороны России источник газеты «Ведомости» обратил внимание, что ситуация в регионе в целом по-прежнему крайне нестабильная: с начала года позиции правительственной армии попадали под обстрел более 1,2 тыс. раз. В ответ они проводили наступательные операции, в том числе масштабные и при участии российской авиации.

На неспокойную ситуацию в регионе обратил внимание Эрдоган. В конце января он предупредил, что Анкара теряет терпение в связи с продолжающимися атаками на Идлиб и готова применить ответные меры.

«Мы пытаемся спасти угнетенных пострадавших людей. Что говорят русские: «Мы боремся с террористами». Кто террорист — те сирийцы, кто защищает свою землю?» — возмутился турецкий президент.

По его мнению, Москва и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии. «Сейчас ничего такого вроде астанинского процесса не осталось. Он затих или его приглушили», — сказал глава Турции. Он призвал возобновить трехсторонние переговоры по Сирии между Турцией, Россией и Ираном.

МИД России в ответ на заявления Эрдогана заверил, что Москва привержена взятым на себя обязательствам.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, назвал причинами эскалации сирийского конфликта действия террористов, а не правительственной армии арабской республики. Он напомнил, что сирийские военные вынуждены реагировать на вылазки боевиков и проводить ограниченные операции по нейтрализации террористической активности.