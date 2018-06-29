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Атака в Мэриленде: что известно о стрельбе в редакции американского издания Capital Gazette

29 июня 2018, 01:54  •  60 • В мире
Редакция газеты Capital Gazette в штате Мэриленд подверглась нападению. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам издания, после чего попытался сбежать. В результате стрельбы не менее пяти человек погибли, несколько получили серьёзные ранения. Об этом сообщил руководитель местного полицейского управления Стивен Шу. Подозреваемый задержан, его личность выясняется. О происшествии в Мэриленде — в материале RT.
 
Полиция на месте стрельбы в Аннаполисе, штат Мэриленд Reuters © Joshua Roberts
 

В американском городе Аннаполис, штат Мэриленд, неизвестный мужчина напал на редакцию газеты Capital Gazette. Он застрелил пятерых сотрудников издания, нескольких человек ранил и пытался скрыться, однако его задержали правоохранители.

«По информации, которая у нас имеется на данный момент, пять человек погибли, ещё несколько тяжело ранены. Стрелявший находится под стражей и был допрошен», — заявил на пресс-конференции руководитель местного полицейского управления Стивен Шу.

Ранее об эвакуации здания, где произошла трагедия, сообщили в Twitter полиции округа Анн-Арандел.

«Подтверждаем стрелка (по адресу. — RT) Бестгейт-роуд, 888, в Аннаполисе. Здание эвакуировано. Сотрудники полиции продолжают обыскивать помещения», — говорилось в заявлении.

По словам стражей порядка, в ходе осмотра было обнаружено устройство, которое может быть взрывным. Его передали сотрудникам сапёрного взвода.

Как рассказал один из очевидцев, журналист Фил Дэвис, злоумышленник открыл огонь по его коллегам через стеклянную дверь.

«Стрелок выстрелил в стеклянную дверь редакции и открыл огонь по сотрудникам… Не хочу объявлять о гибели кого-либо, но это всё скверно», — написал он в Twitter.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad.

— Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Дэвис также отметил, что во время нападения он спрятался под столом: «Нет ничего более ужасного, чем, сидя под столом, слышать, как стреляют по людям, а затем перезаряжают оружие».

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload

— Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Между тем другой сотрудник редакции, Дэниэл, сообщил, что его коллеге потребовалась медицинская помощь.

«Всё могло быть хуже»

Тем временем правоохранители на фоне слухов о том, что преступник специально выбрал объектом своей атаки редакцию газеты, взяли под охрану офисы других СМИ в Балтиморе и Нью-Йорке.

Свои соболезнования в связи с произошедшим уже выразил губернатор штата Ларри Хоган.

«Шокирован этой трагедией в Аннаполисе… Пожалуйста, прислушайтесь к предупреждениям и избегайте района (места происшествия. — RT). Мои молитвы с теми, кто на месте трагедии, и за наших жителей», — написал Хоган в Twitter.

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Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) June 28, 2018

Позднее на пресс-конференции он отметил, что полиция достаточно быстро среагировала на сообщение о стрельбе, прибыв на место происшествия «за 60 секунд». Его слова подтвердил и мэр города Гэвин Бакли.

«Если бы они (правоохранители. — RT) не прибыли так скоро, то всё могло быть намного хуже», — подчеркнул он.

  • © RT

О стрельбе в Мэриленде был также проинформирован глава США Дональд Трамп, о чём заявил сам президент.

«Мне доложили о стрельбе в Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Мои мысли и молитвы с пострадавшими и их семьями», — отметил он на странице в Twitter.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018

Дебаты о контроле оружия

В связи с произошедшим о необходимости ввести контроль за распространением оружия заявила лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси.

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«Конгресс несёт ответственность за принятие мер по предотвращению насилия с использованием оружия. Каждый день простоя в этом отношении — пятно на нашей стране», — выразила она мнение в Twitter.

Praying for everyone injured & the families of those lost in today’s shooting at the Capital Gazette in Annapolis, Maryland. Congress has a responsibility to take action to prevent the tragedy of gun violence. Every day it fails to do so is a stain on our country.

— Nancy Pelosi (@NancyPelosi) June 28, 2018

Между тем администрация Трампа отстаивает неприкосновенность права американцев на свободное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Главными противниками ограничительных мер выступают NRA — Национальная стрелковая ассоциация, а также республиканцы.

Примечательно, что с момента включения поправки об оружии в Конституцию в 1791 году в неё был внесены лишь два серьёзных ограничения — запрет на приобретение частными лицами полностью автоматического оружия (1986) и запрет на продажу магазинов скорострельных винтовок вместимостью свыше десяти патронов (1994).

Устрашающая статистика 

Отметим, что статистика происшествий с оружием в США свидетельствует о росте преступлений владельцев частного арсенала. Так, одним из самых резонансных инцидентов с использованием оружия стало нападение на школу Паркленда на юге Флориды 14 февраля 2018 года. Стрельбу из полуавтоматической винтовки устроил 19-летний Николас Круз, ранее исключённый из этого учебного заведения из-за проблем с дисциплиной.

Жертвами нападения стали 17 человек. 12 из них были убиты в школе, двое — у здания школы, один застрелен на улице. Ещё двое умерли в больнице. Стрелок был арестован.

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После этого по американским городам прокатились акции протеста, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Граждане требовали от властей ужесточить правила приобретения и использования оружия.

Другим случаем стало нападение на офис YouTube в Калифорнии в апреле. 39-летняя американка иранского происхождения Насим Агдам открыла огонь по сотрудникам видеохостинга, в результате чего ранения получили четыре человека.

В мае очередной инцидент с огнестрельным оружием произошёл в школе города Санта-Фе в штате Техас. 17-летний ученик Димитриос Пагуртзис, использовав ружьё и револьвер, застрелил десять человек и ещё десятерых ранил. Как выяснили следователи, оружие подросток взял у своего отца. Помимо этого, в автомобиле Пагуртзиса были обнаружены взрывные устройства и «коктейли Молотова».

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