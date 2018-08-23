Атака в коммуне Трап: два человека погибли в результате нападения с ножом в пригороде Парижа

В коммуне Трап, расположенной в 27 километрах к юго-западу от Парижа, мужчина напал с ножом на прохожих. Жертвами атаки стали две женщины. Как сообщают СМИ, это мать и сестра преступника. Ещё одна пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. Правоохранительные органы устанавливают её личность. Нападавший ликвидирован в ходе спецоперации полиции. По информации французской прессы, атаку совершил ранее осуждённый за пропаганду терроризма.

В четверг, 23 августа, мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа — коммуне Трап. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV. В результате атаки погибли два человека — мать и сестра нападавшего. Ещё одна пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. По данным СМИ, она не является родственницей преступника.

По информации телеканала BFMTV, вскоре после прибытия сотрудников полиции мужчина, вооружённый ножом, вышел из здания, выкрикивая фразу «Аллах велик». При попытке задержать нападавшего стражи порядка применили огнестрельное оружие. Преступник получил серьёзные ранения и, несмотря на попытки реанимации, скончался на месте.

Отмечается, что в операции не было задействовано спецподразделение полиции по борьбе с терроризмом.

«Полицейская операция на улице Камиллы Клодель завершена​​​. Неизвестный ликвидирован», — сообщили на странице префектуры полиции департамента Ивелин в Twitter.

Информацию о ликвидации нападавшего подтвердил и глава МВД Франции Жерар Коллон. В своём Twitter руководитель ведомства поблагодарил сотрудников полиции за оперативность.

«Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Я хочу также отметить быструю реакцию и мобилизацию сил правопорядка», — написал французский министр.

Он добавил, что в настоящий момент ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

#Trappes : l’individu a été neutralisé.

Mes premières pensées vont aux victimes et leurs proches.

Je veux saluer la réactivité et la mobilisation exemplaire de nos forces de l’ordre.

Elles enquêtent d’ores et déjà pour établir les circonstances de ce drame. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23 августа 2018 г.

Как сообщают СМИ, нападавший — мужчина 1982 года рождения, в 2016 году осуждённый за пропаганду терроризма. Его внесли в электронную базу полиции в числе радикалов-исламистов. Отмечается, что с убитого сняты отпечатки пальцев, чтобы проверить, соответствуют ли найденные при нём документы его личности.

По последним данным, террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на сообщение сайта Amaq, связанного с исламистами. Вместе с тем агентство отмечает, что в своём заявлении ИГ не приводит доказательств того, что нападавший был связан с экстремистской группировкой. Французские власти рассматривают разные версии случившегося. Не исключается, что преступление было совершено на почве семейного конфликта и не связано с террористической деятельностью.

«Бьют почти везде и при этом внезапно»

Между тем во Франции только за это лето произошло несколько нападений, при которых в качестве основного оружия использовался нож. Так, 13 июня 26-летний марокканец с ножом и муляжами огнестрельного оружия в Париже захватил группу заложников. 17 июня в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер на юго-востоке Франции женщина, вооружённая ножом, напала на местных жителей с криком «Аллах акбар!».

20 июня в городе Тур полицией был задержан 30-летний мужчина, который намеревался атаковать прохожих. Он также был вооружён ножом и кричал: «Аллах акбар!» Аналогичный инцидент произошёл и в городе Вик-сюр-Эн на севере страны 9 июля, однако в данном случае преступник был оперативно ликвидирован, пострадавших не было.

Президент французского Центра анализа терроризма Жан-Шарль Бризар в эфире CNN в июне заявил, что у страны нет ресурсов, чтобы бороться с такими преступлениями.

«Угроза, которая перед нами стоит, огромна. И это нечто действительно новое: если в прошлом, в 1980-е и 1990-е годы, террористы рассматривали только самые главные символы Франции — теперь они бьют почти везде и при этом внезапно. Никакой логики в их действиях нет», — сказал он.

Подобная ситуация складывается и в остальных странах Западной Европы. Особенно это характерно для Германии, Великобритании и Испании. Один из самых резонансных случаев за это лето произошёл в немецком городе Любек, когда 34-летний мужчина иранского происхождения, находясь в переполненном автобусе, совершил нападение на остальных пассажиров. Пострадали 14 человек. По данным территориальных подразделений полиции ФРГ, в стране наблюдается существенный рост числа преступлений с применением ножа.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.