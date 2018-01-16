Атака Турции Африна: кто выиграет эту партию • 295 • Аналитика



Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал американских военных «снять нашивки YPG», чтобы те не стали мишенью для турецких военных, которые, по его словам, вот-вот раз и навсегда решат проблему Африна и Манбиджа. Итак, решится ли на войну турецкий лидер, и увидим ли мы прямое противостояние двух стран НАТО на сирийской территории?



Уже несколько дней СМИ сообщают о том, что так называемые протурецкие оппозиционеры закончили перегруппировку и готовы обрушить на небольшой курдский анклав Африн в западной Сирии. Главной ударной силой предстоящей операции должна стать, сформированная Анкарой 20 тысячная армия, которую, естественно, будут поддерживать турецкие ВВС, артиллерия, спецназ, а также бронетанковые соединения. Конечно, концентрированного удара таких сил курды не выдержат (а они де факто сегодня находятся практически в полном окружении протурецких сил). Неужели их участь уже предрешена и никто не сможет их спасти? Да, положение Африна рискованное, но не безнадежное.









Идея уничтожить военные отряды курдов на севере Сирии вынашивается турецким лидером уже давно. В августе 2016 года он отдал приказ начать операцию «Щит Евфрата». Замысел операции предполагал полную очистку западного берега реки от курдского влияния. Но тогда американцы смогли удержать турецкую армию от опрометчивого шага, выдвинув на передовую своих военных. Реджеп Эрдоган не посмел тогда нанести удар и отступил. Слишком велики были для него риски.



Почему? Турция, как и Украина пытается играть в двухвекторность. Играя на противоречиях России и США, Эрдоган пытается получить максимум возможного и пока у него это получается. Исходя из этого, ему не выгодно окончательно рвать отношения ни с одной из сторон. Удар по курдам, делал его однозначным врагом США и полностью отдавал его во власть России. Думаю именно это соображение, в конечном итоге и сыграло свою роль, когда турецкий верховный главнокомандующий так и не решился отдать приказ штурмовать Манбидж.



Также против Анкары работает и позиция Москвы, которая во время наибольшего накала страстей, согласилась на просьбу курдов взять под свой контроль буферную зону между ними и турецкой армией.







Позицию России понять легко. Сегодня у нее нет достаточного количества сил и влияния, чтобы держать Ближний Восток под своим тотальным контролем. А потому, она также пытается играет на противоречиях региональных игроков между собой. А также на их отдельных противоречиях с бывшим гегемоном региона США. Пока ей это удается, но такая игра возможна лишь пока против каждого из «партнеров» существуют противовесы. Именно по этой самой причине России сегодня не выгодно полное уничтожение отрезанного со всех сторон Курдистана. Гораздо разумнее его сохранить, но… под своим, а не американским контролем. Из миротворческих соображений, естественно.



Кстати, по той же причине сегодня Москве не выгодно и полное уничтожение Саудовской Аравии, которая наряду с Израилем является лучшим противовесом другому ее быстро усиливающемуся союзнику, Ирану.



При этом сегодня для Москвы складывается просто идеальная ситуация, как можно используя противоречия Турции и США резко ослабить позиции обоих и усилить влияние законного правительства Башара Асада. Если руководство Афринского анклава действительно поверит в решимость Турции начать против них атаку, оно может пойти на единственное спасительное для них решение, а именно поднять над городом флаг Сирии и признать себя полностью подконтрольной законному правительству территорией.



Причем, пример Африна далее может стать примером для Манбиджа и для всей территории подконтрольной сегодня SDF. Используя, занесенную над ними теруцкую дубину, Москва и Дамаск смогут без риска и потерь, как минимум взять под свой контроль часть территории страны, а как максимум, создав, а затем и углубив противоречия внутри разноплеменных отрядов SDF, полностью разрушить этот союз и таким образом окончить сирийскую войну, которая уже очевидно вошла в очередную постИГИЛовскую стадию, где главными соперниками становятся бывшие «партнеры» по борьбе с «халифатом». Трамп снова отступил и не решился разорвать ядерную сделку с Ираном



Таким образом, рано думать, что судьба Африна предрешена. Пока есть несколько сильных оппонентов, желающих получить этот кусок территории под свой контроль, остается вилка решений. Првда все эти варианты для курдов проигрышные. Связав свое будущее с США, они стали законной жертвой не только для турецкой армии, но и для российской дипломатии. А потому у них есть всего два варианта, либо погибнуть в неравной борьбе с турецкими «оккупантами», либо сдаться на милость законного правительства.



И думаю, что как только для курдов реально запахнет жареным, они обратятся к Дамаску с просьбой взять их в «подданство». А русских «захватчиков» попросят в очередной раз их спасти от турецких головорезов, что те с удовольствием и сделают.



П.С. Самое "смешное" в этой ситуации состоит в том, что Москва при любом раскладе в выигрыше. Если Эрдоган атакует, то это толкнет его окончательно "в лапы" Путина, а если нет, то он поможет России решить очень важную для нее проблему. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал американских военных «снять нашивки YPG», чтобы те не стали мишенью для турецких военных, которые, по его словам, вот-вот раз и навсегда решат проблему Африна и Манбиджа. Итак, решится ли на войну турецкий лидер, и увидим ли мы прямое противостояние двух стран НАТО на сирийской территории?Уже несколько дней СМИ сообщают о том, что так называемые протурецкие оппозиционеры закончили перегруппировку и готовы обрушить на небольшой курдский анклав Африн в западной Сирии. Главной ударной силой предстоящей операции должна стать, сформированная Анкарой 20 тысячная армия, которую, естественно, будут поддерживать турецкие ВВС, артиллерия, спецназ, а также бронетанковые соединения. Конечно, концентрированного удара таких сил курды не выдержат (а они де факто сегодня находятся практически в полном окружении протурецких сил). Неужели их участь уже предрешена и никто не сможет их спасти? Да, положение Африна рискованное, но не безнадежное.Идея уничтожить военные отряды курдов на севере Сирии вынашивается турецким лидером уже давно. В августе 2016 года он отдал приказ начать операцию «Щит Евфрата». Замысел операции предполагал полную очистку западного берега реки от курдского влияния. Но тогда американцы смогли удержать турецкую армию от опрометчивого шага, выдвинув на передовую своих военных. Реджеп Эрдоган не посмел тогда нанести удар и отступил. Слишком велики были для него риски.Почему? Турция, как и Украина пытается играть в двухвекторность. Играя на противоречиях России и США, Эрдоган пытается получить максимум возможного и пока у него это получается. Исходя из этого, ему не выгодно окончательно рвать отношения ни с одной из сторон. Удар по курдам, делал его однозначным врагом США и полностью отдавал его во власть России. Думаю именно это соображение, в конечном итоге и сыграло свою роль, когда турецкий верховный главнокомандующий так и не решился отдать приказ штурмовать Манбидж.Также против Анкары работает и позиция Москвы, которая во время наибольшего накала страстей, согласилась на просьбу курдов взять под свой контроль буферную зону между ними и турецкой армией.Позицию России понять легко. Сегодня у нее нет достаточного количества сил и влияния, чтобы держать Ближний Восток под своим тотальным контролем. А потому, она также пытается играет на противоречиях региональных игроков между собой. А также на их отдельных противоречиях с бывшим гегемоном региона США. Пока ей это удается, но такая игра возможна лишь пока против каждого из «партнеров» существуют противовесы. Именно по этой самой причине России сегодня не выгодно полное уничтожение отрезанного со всех сторон Курдистана. Гораздо разумнее его сохранить, но… под своим, а не американским контролем. Из миротворческих соображений, естественно.Кстати, по той же причине сегодня Москве не выгодно и полное уничтожение Саудовской Аравии, которая наряду с Израилем является лучшим противовесом другому ее быстро усиливающемуся союзнику, Ирану.При этом сегодня для Москвы складывается просто идеальная ситуация, как можно используя противоречия Турции и США резко ослабить позиции обоих и усилить влияние законного правительства Башара Асада. Если руководство Афринского анклава действительно поверит в решимость Турции начать против них атаку, оно может пойти на единственное спасительное для них решение, а именно поднять над городом флаг Сирии и признать себя полностью подконтрольной законному правительству территорией.Причем, пример Африна далее может стать примером для Манбиджа и для всей территории подконтрольной сегодня SDF. Используя, занесенную над ними теруцкую дубину, Москва и Дамаск смогут без риска и потерь, как минимум взять под свой контроль часть территории страны, а как максимум, создав, а затем и углубив противоречия внутри разноплеменных отрядов SDF, полностью разрушить этот союз и таким образом окончить сирийскую войну, которая уже очевидно вошла в очередную постИГИЛовскую стадию, где главными соперниками становятся бывшие «партнеры» по борьбе с «халифатом».Таким образом, рано думать, что судьба Африна предрешена. Пока есть несколько сильных оппонентов, желающих получить этот кусок территории под свой контроль, остается вилка решений. Првда все эти варианты для курдов проигрышные. Связав свое будущее с США, они стали законной жертвой не только для турецкой армии, но и для российской дипломатии. А потому у них есть всего два варианта, либо погибнуть в неравной борьбе с турецкими «оккупантами», либо сдаться на милость законного правительства.И думаю, что как только для курдов реально запахнет жареным, они обратятся к Дамаску с просьбой взять их в «подданство». А русских «захватчиков» попросят в очередной раз их спасти от турецких головорезов, что те с удовольствием и сделают.П.С. Самое "смешное" в этой ситуации состоит в том, что Москва при любом раскладе в выигрыше. Если Эрдоган атакует, то это толкнет его окончательно "в лапы" Путина, а если нет, то он поможет России решить очень важную для нее проблему. Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 295 Источник Похожие новости От инаугурация до импичмента: как «позорного» Трампа выбросят на свалку истории Записки Колорадского Таракана. Собрали, продали - караул, украли! Ракета Vulcan – конкурент многоразовой ракете Falcon 9 v1.1R Элона Маска

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