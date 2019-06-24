Атака сверху: как Грузия поможет США бомбить Иран

В последнее время в некоторых источниках стала появляться информация, что аэродромы Грузии идеальны для нанесения ударов по Тегерану, Тебризу, Исфахану, каспийским нефтяным и танковым месторождениям Исламской Республики Иран. Более того, делается вывод, что Грузия является ключевым фактором для войны США против Ирана, в целом.

Для начала заметим, что в Грузии не так уже и много аэродромов и их всех можно перечислить практически на пальцах одной руки.

Это Сенаки (бывший Миха-Цхакая), Вазиани, Марнеули, Копитнари, Мериа (Махарадзе), Диди Шираки, Тбилиси-Новоалексеевка. В свое время на этих аэродромах дислоцировался полки и дивизии 34-й воздушной армии ВВС ВС СССР. Из возможного перечня следует вычеркнуть аэродром Гудаута, находящийся на территории Абхазии. Ранее там располагался 529-й истребительный авиационный полк Авиации Войск ПВО на самолетах Су-27.

Техническое состояние многих грузинских аэродромов (к примеру, Диди Шираки, Мериа, он же Озургети) в настоящее время толком неизвестно.

Многие из взлетно-посадочных полос существенно пострадали во время пятидневной войны 2008 года, после которой Грузия лишилась военно-воздушных сил как вида вооруженных сил. В настоящее время все немногие оставшиеся в боеспособном состоянии грузинские самолеты находятся в составе сухопутных войск.

Оперативная емкость всех перечисленных аэродромов относительно невелика. И даже в лучшие советские времена на каждом из них базировалось не более полка. Сейчас грузинами в основном используются аэродромы Сенаки, Вазиани, Марнеули. Таким образом, никакой особенной по боевому составу воздушной армады, способной вселить ужас в Иран, разместить на этих аэродромах не удастся.

Самое главное — толком неизвестно техническое состояние грузинской аэродромной сети, то есть боеготовность систем связи, радионавигации, посадки самолетов, светотехнического оборудования взлетно-посадочных полос. Ранее периодически появлялась информация, что тот или иной аэродром на территории Грузии модернизирован и доведен до стандартов НАТО, но насколько это соответствует действительности, и отвечают ли грузинские полосы высоким требованиям ВВС США по приему и выпуску боевой авиации — вопрос открытый.

Другая, не менее важная проблема, — создание на аэродромах в Грузии необходимых запасов материальных средств и авиационных средств поражения из расчета не менее чем на 30 суток предстоящих боевых действий.

Дело в том, что современный военный аэродром — это своеобразное промышленное предприятие по облуживанию самолетов, на которое авиационное топливо и средства поражения надо завозить железнодорожными составами. К каждой взлетно-посадочной полосе любой из авиационных частей подведена железнодорожная ветка, по которой в ходе боевых действий в непрерывном режиме доставляются разного рода материальные средства.

Предположим, Грузия согласилась разместить на своей территории части и соединения ВВС США. Так мало того, что требуется осуществить перебазирование американской авиации, так надо и создать в новых пунктах дислокации огромные запасы материальных средств, которые можно доставить только морским транспортом или по железной дороге.

К примеру, остановимся на авиационном топливе. Его сначала требуется доставить морским танкером до Поти (Батуми), затем осуществить перекачку в железнодорожные цистерны, затем подать эшелоны на пункты выгрузки, складировать авиационный керосин в аэродромных резервуарах (а есть ли они еще на месте требуемого объема, надо уточнить), обеспечить аэродром необходимым количеством автозаправщиков.

И это только топливные проблемы. А ведь придется передислоцировать все требуемое оборудование и технику для обслуживания самолетов, бомбы, ракеты, снаряды (а счет пойдет на сотни тысяч тонн). То есть в Грузию надо будет перебрасывать весь комплект авиационного тыла — аэродромно-технические подразделения, инженерно-аэродромные, базы горючего, склады ракетного вооружения и боеприпасов, авиационно-технического имущества и многое-многое другое.

На фоне всех этих проблем возникают сомнения, что инфраструктура в Грузии в полном объеме готова к осуществлению подобных мероприятий.

К тому же, еще ни разу на территории этой закавказской республики не проводились даже учения подобного размаха. То есть на практике, в условиях сугубо мирного времени, даже в самом первом приближении, ничего подобного не отработано.

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Наконец, следует вспомнить и сравнительно недавнюю историю. Когда началась операция ВС США «Несгибаемая свобода» в Афганистане в 2001 году, было очень много разговоров об использовании аэродромной сети Средней Азии в интересах американской авиации. На практике ничего масштабного осуществлено так и не было, за исключением действий мелких подразделений поисково-спасательных служб и немногочисленных тыловых подразделений. Причина тут только одна — для обеспечения боевых действий ВВС требовалось через несколько границ завезти сотни тысяч тонн материально-технических средств. Американцы предпочли подобных проблем себе не создавать.

Наконец, вооруженные силы США обладают развитой системой базирования в регионе Персидского залива.

Они провели здесь за последние четверть века несколько масштабных кампаний — «Буря в пустыне» в 1991 году, «Лиса в пустыне» в 1998 году, «Свобода Ираку» в 2003 году — и в полном объеме отработали все вопросы тылового и технического обеспечения. Необходимости в грузинских аэродромах при этом не возникало, как говорится, ни до, ни после.

Есть и еще одно очень существенное обстоятельство — Грузия не граничит с Ираном. Иными словами, у обеих этих стран нет общей границы. Чтобы использовать грузинские аэродромы при ударе по Ирану, надо согласовывать пролет авиации или с Турцией, или с Арменией, или с Азербайджаном.

Крайне сомнительно, чтобы все три перечисленные страны дали разрешение на использование своего воздушного пространства. Во-первых, ни Анкаре, ни Еревану, ни Баку не нужны лишние проблемы с Тегераном.

Наконец, даже если представить себе фантастическую ситуацию, при которой и американская авиация передислоцировалась в Грузию, и соседние страны предоставили воздушные коридоры для пролета истребителей и бомбардировщиков США, но ведь

в Тбилиси должны в этом случае сознавать, что страна становится в этом случае полноправным участником конфликта, и что вся территория республики находится в зоне досягаемости иранских баллистических ракет.

И ответ Тегерана может быть не только в виде обычных осколочно-фугасных боевых частей, а и в виде боеголовок, снаряженных какой-либо разновидностью оружия массового поражения — от зарина до радиоактивных веществ.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).