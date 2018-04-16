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Атака США стоила 100 млн долларов, но пользы не принесет

16 апреля 2018, 09:24  •  122 • Аналитика

В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Британии и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии. Большинство ракет не достигли целей и были либо сбиты системами ПВО, либо средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отклонены от заданной траектории. Жертв нет, только разрушенные здания и элементы инфраструктуры.

Всё не так, как в Ираке в 2003 году

Прощупывающая (это главный мотив) военная акция под надуманным предлогом ещё больше повысила напряжённость в мире, который и без того напряжён. Госдепартамент США, подконтрольные ему СМИ, правительства Британии и Франции продолжают оправдывать свои действия, но по сравнению со вторжением в Ирак в 2003 году сторонников у Вашингтона стало гораздо меньше. Даже в рядах американского истеблишмента раздались заявления о возможных негативных последствиях атаки на Сирию.

За день перед атакой Совет по международным отношениям опубликовал материал, смысл которого сводился к тому, что «военные действия США по сдерживанию сирийского режима будут провальными и приведут к дальнейшей эскалации».

А директор Проекта национальной безопасности Американского союза гражданских свобод Хина Шамси заявила: «Эта военная акция незаконна. Перед лицом конституционного права, запрещающего враждебное применение силы без разрешения Конгресса, и на основе международного права, запрещающего одностороннее применение силы, кроме как в целях самообороны, президент Трамп в одностороннем порядке нанёс удар по стране, которая не нападала на нас, и без какого-либо разрешения Конгресса. Это нарушает некоторые из наиболее важных юридических ограничений применения силы».

Издание «Нью-Йорк Таймс»  цитирует сенатора Тима Кейна, демократа из Вирджинии, который подчеркнул,  что Трамп не запросил разрешения у Конгресса. По его словам, удар был «незаконным» и «безрассудным».

Ожидалось, что инспекторы из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудут в сирийскую Думу в минувшую субботу, 13 апреля, чтобы расследовать, имел ли место инцидент с применением химического оружия, но Вашингтон торопился замести следы и продемонстрировать готовность к применению военной силы против Сирии в любой момент.  Однако в отличие от Ирака 2003 года дежурное заявление Трампа о том, что операция успешно завершена, не убедило. Сирийская оппозиция уже заявила, что вся атака была фарсом и лишь укрепила позиции Асада. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи назвал удар по Сирии «преступным» деянием: «Они не выиграют от этого нападения, как и при совершении подобных преступлений за последние годы во время их присутствия в Ираке, Сирии и Афганистане, где они не извлекли никакой выгоды».

А американские реалисты разошлись во мнениях. В публикации The National Interest о последствиях ракетной атаки утверждается, что своим ударом Трамп дал сигнал России, чтобы Москва выбрала, на чьей она стороне, но другой автор в том же издании отмечает, что теперь «мяч на поле у России», а Соединённым Штатам остаётся лишь ждать ответа (помимо созыва вечером 14 апреля по требованию России экстренного заседания Совета Безопасности ООН и возвращения к вопросу о поставках в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300).

Шизофрения или двойные стандарты?

Многие отметили, что словесные эксцессы Трампа в отношении России и Сирии рассчитаны исключительно на американский электорат и связаны с вопросами внутренней политики. Среди тех в США, кто осудил удар по Сирии, были и противники Трампа, и его бывшие сторонники.

The Washington Post обвинила Трампа в том, что он полностью извратил собственные взгляды, на которых строил предвыборную президентскую кампанию. А, может быть, дело в том, что у действующего американского президента вообще нет собственных взглядов?

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Подборку твитов Трампа, в которых он говорит о том, что надо держаться подальше от Сирии, опубликовал накануне атаки Time. Среди высказываний Трампа по Сирии, которые он начал публиковать с 16 июня 2013 года, есть, например, такие: «Помните, что эти «борцы за свободу» в Сирии хотят направить самолёты на наши дома», «Теперь Обаме следует сосредоточиться на НАШЕЙ СТРАНЕ, работе, здравоохранении и всех наших многочисленных проблемах. Забудьте Сирию и снова сделайте Америку великой!», «Обама хочет бомбить ИГИЛ [организация запрещена в РФ. – Ред.] в Ираке и вооружать их в Сирии? Вот что он делает!» И наконец: «Нет, я бы не пошёл в Сирию, но если бы я это сделал, это был бы сюрприз, я не размазывал бы всё в СМИ, как это делают дураки». Теперь Трамп сам похож на них. И ещё один твит из времён борьбы Трампа за президентское кресло: «Что мы получим от бомбардировки Сирии, помимо большей задолженности и возможного долгосрочного конфликта? Обама нуждается в одобрении Конгресса».

Теперь без одобрения Конгресса Трамп сжёг миллионы долларов американских налогоплательщиков и стал причиной нового роста международной напряжённости. Как воспользуются этим противники Трампа в Америке (а они обязательно этим воспользуются), мы ещё увидим.  

И  отдельная тема – цена атаки, важная для американского сознания, сфокусированного на экономическом расчёте, выгодах и потерях. Так во что обошёлся удар по Сирии американским, британским и французским налогоплательщикам?

Деньги на войну есть, а на социальные программы нет?

США использовали крылатые ракеты «Томагавк», которые были впервые применены во время войны в Персидском заливе против Ирака в 1990 г. Цена одного «Томагавка»  – 832 тысячи долларов. Американские официальные лица заявили, что были выпущены 59 ракет с кораблей «Портер» и «Росс».  Это обошлось американским налогоплательщиком в 49 млн. 88 тысяч долларов. Кроме того, США  использовали самолёты B-1B. Обычно эти самолёты несут ракеты AGM-158 JASSM, цена каждой – 850 тыс. долл.

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Британия использовала двухмоторные истребители Tornado GR4. Четыре самолёта взлетели с базы Акротири на Кипре и выпустили ракеты Storm Shadow (англо-французская разработка, поступившая на вооружение в 2001 г.) с диапазоном действия 560 км и скоростью полёта 1000 км/ч. Одна такая ракета стоит 1,4 млн. долл. США, было выпущено восемь таких ракет, что обошлось в 11,2 млн. долл.

Однако главное в том, что решение Терезы Мэй присоединиться к американцам в нападении на Сирию приведёт к дальнейшей поляризации британского общества. Оппозиционный британский лидер Джереми Корбин уже заявил, что «бомбы не спасают жизни людей и не приносят мир». По словам Корбина, в таких случаях необходимо созывать парламент, а не действовать по указке твитов Дональда Трамп. Важно, что многие члены Консервативной партии Терезы Мэй, поддержали эту точку зрения: только британский парламент вправе дать разрешение на применение военной силы.

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен прямо обвинила Терезу Мэй в том, что она руководствовалась твитом Трампа и пренебрегла разрешением парламента. К тому же Мэй не объяснила, каким образом атака на Сирию может способствовать установлению мира.       

Что касается Франции,  то Макрон предоставил к услугам американцев самолёты Rafale, взлетавшие с авиабазы на французской территории. Кроме того, действовали многофункциональные французские корабли в Средиземном море, с которых запускались крылатые ракеты MdCN (цена одной ракеты 2,4 млн. евро).

В общей сложности, если исходить из данных о запуске по Сирии 105 ракет, это стоило налогоплательщикам США, Британии и Франции более 100 миллионов долларов. Рано или поздно во всех трёх странах оппозиция поставит вопрос о смысле распределения денег на войну в ущерб социальным программам.

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Краткие выводы

США больше не могут проводить односторонние массированные военные операции, как в Ираке в 2003 году. Мир стал другим. Не вполне уверенная, прощупывающая атака обнажила боязнь американской администрации втягиваться в серьёзный конфликт. Старые союзники поддержали Вашингтон, но поняли, что за 15 лет после вторжения в Ирак ситуация изменилась. После прорыва информационной блокады через альтернативные СМИ и социальные сети (что обязательно произойдёт, пусть не сразу) до широких общественных кругов на Западе дойдёт заказной, грязный характер провокации в сирийской Думе. А если сторожевые псы демократии, как называют журналистов в Америке, доведут свои расследования до конца, неизбежны  серьёзные последствия для ястребов вокруг Дональда Трампа и, конечно, его самого. Аналогичная участь ожидает и Терезу Мэй.

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