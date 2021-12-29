Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию

Царьград составил карту сил НАТО и их союзников на границах России. Она показывает, как и какими средствами альянс собирается наступать на Москву.

Несмотря на обещание Запада не расширять НАТО на восток, вдоль границ России фактически сложилась цепочка одноразовых квазигосударств, предназначение которых - пожертвовать собой в войне против русских. Карта сил альянса у русских границ рисует чёткую картину наступления.

Так, Норвегия представляет угрозу России как на море, так и в воздухе. МИД королевства на недавнем саммите НАТО попросил Великобританию и США убрать свои боевые корабли и самолёты с норвежско-русской границы. Тем не менее членство в НАТО обязывает Норвегию в случае конфликта ввязаться в самоубийственную войну.

Формально норвежские вооружённые силы не выглядят очень опасными, но от них этого и не требуется. Их задача - создать порог, о который могут споткнуться Северный флот и морская авиация России. Недаром основной упор в Норвегии сделан именно на авиацию и флот, а не на сухопутные силы.

В свою очередь, страны Прибалтики представляют собой идеальный плацдарм для сил НАТО на подступах к России. Вооружённые силы самих прибалтийских государств не представляют значительной опасности. Однако там размещают свои силы другие сраны альянса. Кроме того, Прибалтика представляет главную ценность для НАТО именно за счёт того, что регион можно использовать для наступательных операций и усиления давления на Москву в случаях, когда будет понятно, что удара с востока не последует.

Похожая роль уготована и Польше. Эта страна рассматривается главным образом как важнейший транспортный коридор и будущее поле боя. Также за счёт культивации националистических настроений Польша является идеальным поставщиком живой силы, которую можно бросить против русских.

Румыния, несмотря на кажущуюся незначительность вооружённых сил, представляет чуть ли не главную опасность для России. Всё дело в том, что на территории страны размещена американская база ПРО с 24 пусковыми установками Mk41. Вдобавок к этому в Румынии "временно" находится подвижный комплекс заатмосферного перехвата ракет.

Не менее серьёзную угрозу представляет и Турция. Страна является членом НАТО и имеет вторую после США сухопутную армию в альянсе, а также обладает современным вооружением. Вдобавок к этому на территории Турции расположены две крупные американские базы - Кюреджик и Инджирлик, на второй из которых хранится некоторое количество ядерных бомб.

При этом в Анкаре даже не скрывают воинственных настроений. Турецкие обозреватели открыто обсуждают отправку 50 тысяч военных на оккупацию Украины. С точки зрения Анкары, ввод войск в Донбасс может быть хорошим способом поквитаться с Москвой за уничтожение своих прокси в Идлибе и Алеппо.

Ну и конечно, карта угроз России была бы неполной без Украины. Сами вооружённые силы страны значительной угрозы не представляют. Проблема в том, что ВСУ - далеко не единственная военная сила, хозяйничающая в Незалежной. По последним данным Москвы, на территории Украины находится около 4000 американских инструкторов и советников. А в последнее время на подконтрольных Киеву территориях активизировались и британские военные.

Учитывая все эти факторы, пазл складывается в единую картину нападения НАТО на Россию. Роли каждой страны чётко определены, и ожидается лишь приказ из США. Недаром президент России Владимир Путин предупредил, что на попытки нападения Москва будет первым делом бить по центрам принятия решений, с явным намёком на "американских партнёров".