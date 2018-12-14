Атака роботов: в США заявили об опасности российского и китайского оружия на базе искусственного интеллекта

Аналитики конгресса США считают, что Россия и Китай могут использовать технологии на базе искусственного интеллекта против американских войск. В документе, с текстом которого ознакомился RT, содержится призыв к властям рассмотреть способы противодействия такому оружию. В частности, аналитики выступают за применение роботов в сухопутных войсках США и создание новой структуры вооружённых сил. По мнению российских военных экспертов, США используют «российскую угрозу» как прикрытие, чтобы оправдать разработку оружия на базе искусственного интеллекта.

Россия и Китай далеко продвинулись в применении технологий на базе искусственного интеллекта в военной сфере и могут использовать такое оружие против США. Об этом говорится в докладе Исследовательской службы американского конгресса об применении вооружения на основе технологии искусственного интеллекта и автономных систем. Аналитики призывают конгрессменов поднять вопрос о возможном противостоянии Вашингтона подобному оружию зарубежных стран.

«Другие государства, особенно такие равные соперники, как Россия и Китай, активно занимаются вопросом широкого применения робототехники и автономных систем (РАС) и искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере, в связи с чем возникают вопросы об ответных военных мерах США, в том числе касательно автономных систем летального оружия, которые могут быть использованы против американских войск», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

В докладе отмечается, что с 2001 года Вооружённые силы США уделяли внимание в основном борьбе с терроризмом и антиправительственным силам, а с 2018 года главным вызовом для безопасности страны стало возрождение долгосрочной стратегической конкуренции.

«Становится всё более очевидно, что Китай и Россия хотят подстроить мир под свою авторитарную модель и получить возможность ветировать решения других стран в сферах экономики, дипломатии и безопасности. Такое смещение стратегических приоритетов в сторону противостояния великих держав снова ставит акцент на подготовку к наземным боевым действиям с использованием обычных вооружений с точки зрения как боевой подготовки, так и модернизации, что может способствовать повышению интереса сухопутных войск к РАС и ИИ», — говорится в докладе.

Ранее в Центре стратегических и бюджетных оценок США заявили, что Соединённые Штаты долгое время разрабатывали защиту от баллистических ракет и при этом забыли о другой серьёзной угрозе — российских и китайских ракетах и беспилотниках. Об этом в октябре сообщало издание The National Interest. Среди угроз американским базам специалисты выделили комплексы «Искандер» и «Кинжал».

В 2016 году также сообщалось, что Пентагон разрабатывает экзотические виды вооружений для сдерживания РФ и КНР. Тогда обсуждалось использование средств искусственного интеллекта и машинного обучения для создания роботизированного оружия, комплексов «человек-машина» и «суперсолдат».

«Вихрь» и «Уран-9»

В докладе Исследовательской службы упоминаются российские наземные беспилотные боевые машины «Вихрь» и «Уран-9».

Авторы также указывают на план Военно-промышленной комиссии РФ, согласно которому к 2030 году должно быть роботизировано 30% российской военной техники.

Робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, поддержки войск на поле боя и решения задач в условиях повышенной угрозы жизни военных. В него входит 30-миллиметровая пушка 2A72, четыре противотанковые управляемые ракеты «Атака» и огнемёт «Шмель».

На вооружении разведывательно-ударного комплекса «Вихрь» также находится пушка 2A72, противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и автоматический гранатомёт АГ-17.

Помимо этого, в России производятся мощные боевые роботизированные платформы «Соратник» и «Нахлебник». А в этом году началась разработка подводного беспилотника «Сарма» для обеспечения навигации по Северному морскому пути.

Эксперты отмечают, что российские беспилотные аппараты не являются полностью автономными, ими управляют люди на расстоянии.

«Комплексы «Вихрь», «Уран-9» и другие наземные и воздушные системы управляются дистанционно. Они не принимают самостоятельных решений о применении вооружения. Это делает военнослужащий с соответствующими полномочиями. Если применение окажется неправомерным, он несёт за это ответственность», — пояснил главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский в разговоре с RT.

Наземный разведывательно-ударный робототехнический комплекс «Вихрь» представлен в экспозиции выставки II Военно-научной конференции «Роботизация Вооружённых сил РФ», которая проходит в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»

РИА Новости

© Илья Питалев

Эксперты Исследовательской службы конгресса США при этом утверждают, что Москва и Пекин не учитывают риски применения роботов на поле боя.

«Россия или Китай не уделяют внимания этической стороне применения искусственного интеллекта в боевых операциях и, скорее всего, не будут ограничивать более агрессивные варианты использования ИИ, например в составе автономных комплексов вооружения», — считают аналитики.

«Не хватает ресурсов»: Счётная палата США заявила о снижении боеготовности американской морской авиации «Мы никогда не называли США своим врагом. Эту идею придумали в Штатах, там поставили Россию и Китай в один ряд с международным терроризмом. Об этом упоминается в военной, ядерной доктринах и других документах», — подчеркнул Мураховский.

По его словам, на данный момент Соединённые Штаты обладают наиболее мощным флотом беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические, которые применяют в Сирии, Сомали, Пакистане, а также вблизи границ РФ.

Кроме того, в этом году Министерство обороны США заключило пятилетний контракт на $885 млн на создание и развитие искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность ВС.

«Легенда прикрытия»

Сотрудники Исследовательской службы конгресса выступают за включение роботов в сухопутные войска США и создание новой структуры вооружённых сил.

«РАС и ИИ открывают новые оперативные возможности для сухопутных войск. Одна из потенциальных концепций заключается в насыщении района боевых действий небольшими автономными системами, которые вынудят противника маневрировать, что приведёт к его обнаружению дружественными силами и открытию по нему огня», — говорится в документе.

Ещё одна концепция — снизить эффективность вражеских систем во время операций по вторжению с помощью атаки автономных воздушных, наземных или морских комплексов до ввода сухопутных сил США.

Директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин связал выводы исследователей с заявлениями президента США Дональда Трампа о глубоком перевооружении армии с использованием оружия на новых физических принципах.

«Угроза со стороны России и Китая служит легендой прикрытия. Это лапша на уши налогоплательщикам. На самом же деле США будут стараться уйти в отрыв в сфере искусственного интеллекта», — отметил эксперт.

AFP

© Jamie Squire / Getty Images

«Изменится картина боя»

Полностью автономные системы искусственного интеллекта пока нигде не используются, напомнил, в свою очередь, Виктор Мураховский. Однако есть перспектива их применения уже в ближайшем будущем.

«Изменится картина боя, сама природа войны. Никому не известно, как роботы поведут себя в боевых условиях. Это опасно прежде всего для тех, кто такое оружие применяет, для гражданского населения этой страны. К сожалению, позитивные надежды не всегда сбываются», — пояснил эксперт.

Он добавил, что ядерное оружие в прошлом также рассматривалось как способ навсегда решить проблему войны и мира, однако затем оно стало самым опасным явлением в системе вооружения.

Эту точку зрения разделяет и Александр Жилин. По его словам, использование роботов в вооружённых силах грозит потерей контроля над военными действиями.

«Если человек изобрел нечто, способное воевать на основе программного обеспечения, значит, другой может прописать перехватывающие программы и использовать потенциал врага против него. Всё это будет снижать уровень безопасности на Земле», — заключил аналитик.

Ранее о том, что искусственный интеллект — это колоссальные возможности и трудно прогнозируемые угрозы, говорил и президент России Владимир Путин.

«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы», — отмечал он. По мнению российского лидера, «тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».

При этом президент отметил, что Россия не намерена мириться с тем, что монополия на искусственный интеллект будет принадлежать одной стране. «И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках», — сказал Владимир Путин.