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«Атака направлена на дестабилизацию обстановки в Венесуэле»: МИД России осудил попытку покушения на Мадуро

05 августа 2018, 17:24  •  133 • В мире
Попытка покушения на Николаса Мадуро направлена на дестабилизацию обстановки в Венесуэле. Об этом заявили в МИД РФ. В Москве назвали неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы. К осуждению неудавшейся атаки также присоединились Турция, Испания, Сирия и ряд южноамериканских государств.
 
Попытка покушения на Николаса Мадуро globallookpress.com © Xinhua
 

Москва решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы. Очевидно, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране после прошедшего на днях съезда Социалистической единой партии Венесуэлы, наметившего первоочередные шаги по восстановлению национальной экономики», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты выразили уверенность, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путём.

Попытка покушения на венесуэльского лидера произошла в Каракасе в ходе парада в честь 81-й годовщины основания национальной боливарианской гвардии. Торжественное мероприятие транслировалось местным телевидением, видеосигнал был прерван после взрыва. Инструментом нападения стали снаряжённые взрывчаткой беспилотники, которые были сбиты сотрудниками спецслужб. Об этом, в частности, сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Видеоагентству Ruptly удалось заснять реакцию Мадуро на произошедшее, а также действия президентской охраны, укрывшей главу государства кевларовыми щитами.

Пострадавшими в результате инцидента стали семь военнослужащих.

«Выражаем нашу солидарность с народом Венесуэлы, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта», — добавили в российском МИД.

Реакция международного сообщества

Осудили попытку покушения на венесуэльского лидера и в Анкаре. «Турция выступает за обеспечение безопасности и стабильности в Венесуэле, развитие этой страны, повышение благосостояния ее населения. Это очень важно с точки зрения региональной стабильности и мира на планете», — говорится в заявлении турецкого МИД.

Как сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском внешнеполитическом ведомстве, Дамаск выразил уверенность в способности Каракаса преодолеть внутренние проблемы.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Испании осудили попытку нападения, но при этом отметили «серьёзный кризис», который переживает Венесуэла. Подчеркнув, что ситуация требует мирного и демократического решения.

Добавим, что поддержку Николасу Мадуро выразили президент Сальвадора Сальвадор Санчес и экс-лидер Гондураса Мануэль Селайя, лидеры Кубы — первый секретарь Коммунистической партии Рауль Кастро и президент Мигель Диас-Канель, а также один из величайших футболистов в истории Диего Марадона.

«Попытка покушения на Николаса Мадуро — это попытка атаковать народ. Венесуэла не сдастся. Будь сильным, дорогой друг!» — говорится в сообщении аргентинца в Instagram.

После неудавшейся попытки покушения на лидера Венесуэлы высказались главы и других региональных государств. Так, президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал организаторов нападения «трусливыми террористами и преступниками», а лидер Боливии Эво Моралес возложил ответственность за произошедшее на Соединённые Штаты.

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«Мы решительно осуждаем новую агрессию и трусливое нападение на президента Николаса Мадуро и боливарианский народ. После неудачных попыток свергнуть его демократическим, экономическим, политическим и военным путём теперь империя (США. — RT) и её слуги покушаются на его жизнь», — написал Моралес в Twitter.

Между тем в Вашингтоне пока отказались от развёрнутого комментария. При этом, как сообщает CNN со ссылкой на «высокопоставленного представителя Госдепартамента», который сопровождает главу американской дипломатии Майка Помпео в Индонезии, в США известно о случившемся, и там внимательно следят за происходящими событиями.

Мнение Каракаса

Отметим, что ответственность за покушение взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты» (Soldados de Franela). Себя они называют группой «военных и гражданских патриотов», которые привержены народу Венесуэлы. По версии группировки, неудавшаяся попытка ликвидации Мадуро имела кодовое название «Операция Феникс».

«Операция предполагала приближение двух беспилотников, гружённых взрывчаткой C4, к президентской трибуне. Снайперы президентской гвардии сбили дроны прежде, чем они достигли цели», — говорилось в обращении группировки после нападения.

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При этом спустя три часа после инцидента Николас Мадуро в обращении к нации обвинил в атаке представителей ультраправых движений Венесуэлы и Колумбии, которые, по его мнению, поддерживаются колумбийским лидером Хуаном Мануэлем Сантосом и «определёнными кругами в Соединённых Штатах». Президент Венесуэлы также добавил, что уже задержан ряд организаторов нападения.

«Согласно предварительным данным, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическими группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае — Венесуэлы», — пояснил Мадуро.

Между тем в Боготе назвали абсурдными подобные обвинения, поскольку они лишены всякого обоснования. Колумбийский МИД также потребовал от Каракаса проявить уважение к действующему лидеру государства.

Кроме того, есть иная версия произошедшего. Как сообщает Associated Press со ссылкой на собеседников в пожарном управлении Венесуэлы, службы безопасности страны якобы приняли взрыв газового баллона в жилом здании за теракт. Однако официального подтверждения этой информации нет.

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