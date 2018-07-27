Атака на ядерные объекты: США готовят удар по Ирану

В августе 2018 года США планируют нанести военный удар по ядерным объектам Ирана, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники. Кроме того, в этой операции якобы должна принимать участие Австралия — вооруженные силы этой страны призваны определять цели на иранской территории, отметил источник. Как сообщает ФАН, сотрудник австралийской разведки добавил, что разработка потенциальной операции сильно отличается от реальных боевых действий.

Третьей предполагаемой стороной совместной операции должны стать спецслужбы Великобритании — они также «должны искать объекты ядерной программы».

Вскоре премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что сообщение ABC News — «досужие домыслы». Он добавил, что публикация телеканала подготовлена без каких-либо консультаций с главой австралийского правительства, министром иностранных дел или главнокомандующим вооруженных сил Австралии.

Как сообщает НСН, на северной территории Австралии расположен секретный объект национального министерства обороны — станция Pine Gap. С помощью этого объекта, входящего в так называемый альянс «Пять глаз» (AUSCANNZUKUS, аббревиатура из сокращенных названий участников), якобы планировалось искать цели в Иране. В альянс входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

При этом содействие Австралии в сборе разведданных не будет означать, что ее вооруженные силы будут принимать участие в нанесении гипотетических ударов по Ирану, отмечали в разговоре с ABC источники в австралийских службах безопасности.

Напряженная ситуация вокруг иранской ядерной программы связана с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий, или — проще — «ядерной сделки». 24 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов заключить с Тегераном «настоящую сделку» по ядерной программе.

Он также подчеркнул, что новое соглашение будет отличаться от сделки, которую заключила прошлая администрация США. Трамп добавил, что в настоящее время Иран «изменился», но не уточнил, как именно.

За сутки до этого Дональд Трамп пообещал, что Тегеран будут ожидать серьезные последствия, если иранский президент Хасан Роухани продолжит угрожать Вашингтону. По словам Трампа, Штаты «больше не будут сквозь пальцы смотреть на разгул безумия, насилия и смерти» в Иране.

Перед этим президент Ирана Хасан Роухани выступал в Тегеране перед иранскими послами и консулами. Глава Исламской республики Иран призвал США воздержаться от войны с Ираном и посоветовал Дональду Трампу «не играть с огнем». Он добавил, что иранцы «никогда и никому не будут отбивать поклоны».

«Американцы должны понять, что мир с Ираном — ключ к миру во всем мире, а война с Ираном — мать всех войн»,

— заявил президент Ирана. Кроме того, Роухани раскритиковал агрессивную риторику США в отношении иранской экономики. Он заявил, что остановить экспорт персидской нефти невозможно.

Отношения между Ираном и США в последнее время накалились из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Тегеран угрожает закрыть пролив, являющийся ключевым пунктом для транзита нефти в районе Персидского залива — через него проходит 90% поставок нефтепродуктов в регионе и 1/5 от всего объема мирового нефтяного рынка.

Ормузский пролив за последние 40 лет часто становился местом вооруженных столкновений между Ираном и США. Еще в 1988 году ВМС США в ходе ирано-иракской войны провели однодневную операцию «Богомол» против Ирана. Авиационный налет был произведен в ответ на подрыв на иранской морской мине американского фрегата USS Samuel B. Roberts. Американские моряки потопили иранский фрегат «Саханд» и несколько меньших судов.

В том же году американский крейсер USS Vincennes ракетой земля-воздух сбил иранский пассажирский самолет Airbus A300, пролетавший над Ормузским заливом. В результате погибли 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира, среди погибших от американской ракеты были и 65 детей. Командование США заявило, что на радаре A300 выглядел как истребитель ВВС Ирана F-14. Рейгановский Вашингтон выразил соболезнования, но официально признавать вину и извиняться не стал.