Атака на танкеры. Станет ли нынешний инцидент «новым тонкинским»? • 113 • Аналитика Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС…

История с четырьмя танкерами (саудовскими Al Marzoqah и Amjad, эмиратским A. Michel и норвежским Andrea Victory), подорванными 12 мая близ территориальных вод ОАЭ к востоку от эмирата Эль-Фуджейра, неожиданно получила свое продолжение. Теперь танкеров оказалось два, и атакованы они были в Ормузском проливе, причем в территориальных водах Ирана, где проходит большая часть судоходных маршрутов-фарватеров в обе стороны.









И если в прошлый раз неизвестные атаковали аккуратно, словно для предупреждения, то в этот раз все вышло иначе. Тогда подводные части танкеров были пробиты минами в районе ватерлинии или несколько ниже ее, но в кормовой части, где находятся машинные отделения судов, но не нефтяные танки. То есть подрыв мог вызвать затопление машинного отделения, обездвиживание судна, но не утечку и пожар нефтепродуктов. А в этот раз, 13 июня, оба судна оказались атакованы примерно в середину корпуса, в район танков, и оба шли в грузу. Front Altair под "удобным" флагом Маршалловых островов шел с ОАЭ с лигроином, а Kokuka Courageous под не менее "удобным" флагом Панамы шел из КСА с грузом метанола.









Пробоины и точки подрыва танкеров в эпизоде 12 мая (согласно официальным заявлениям ОАЭ)



Взрывы вызвали пожары, экипажи не могли справиться с повреждениями, и их эвакуировали иранцы (44 человека, в числе экипажа одного из танкеров 10 наших соотечественников). Правда, потом появились сообщения, что спасением одного из судов, Kokuka Courageous, занимается американский эсминец УРО "Бейнбридж", возможно, экипаж с этого судна не был эвакуирован, не был эвакуирован полностью или же вернулся ввиду того, что состояние судна не внушало опасений. А вот кадры сильного пожара на борту второго судна, Front Altair, облетели информационные сети: там явно дела обстоят плохо. Хотя позже появились кадры этого судна, где пожара уже не было, хотя корпус был закопчен.



Чем же взрывали танкеры?

Чем же атакованы были первые 4 танкера и чем вторые 2? С самого начала на этот счет по первым эпизодам не было общего мнения. Версия о торпедной атаке может быть принята во внимание, но обычно современные торпеды атакуют не в борт, а под днище жертвы, ломая набор. И повреждения слишком смешны для торпеды нормального калибра (533 мм). А вот торпеда малого, противолодочного калибра, 324 мм, уже куда больше подходит по характеру повреждений, но все равно, удар вряд ли бы наносился в районе ватерлинии, даже если бы направлен был в борт. Чем глубже точка взрыва, тем серьезнее характер разрушений, тем больше давление воды и тем сложнее остановить ее поступление в корпус. К тому же торпед никто не видел. Хотя, зная, какими могут быть, скажем, саудовские военные моряки, можно себе представить, каковы моряки гражданские — они бы и подводную лодку у борта в надводном положении, наверное, не увидели бы. И все же никаких кадров с систем видеонаблюдения, которые сейчас стоят на многих крупных судах, тоже нет. Нет их их с беспилотными взрывающимися катерами, такие уже применялись йеменскими хуситами (то есть, считай, иранскими "отпускниками", устроившими в Йемене шикарный полигон по отработке новейших вооружений ИРИ на саудовских, эмиратских и прочих коалиционных горе-вояках). Хотя подрыв в районе ватерлинии этим бы объяснялся хорошо. Но у части судов места подрыва под водой, так что катера отпадают — погружные и полупогружные катера существуют, у того же Ирана они есть, у КНДР, откуда в Иране эта технология, у России, но вот беспилотные такие пока неизвестны.



Многое стало указывать на применение прилипающих диверсионных морских объектовых мин, то есть в западной терминологии Limpet Mines. Да, такая мина действительно способна проделать пробоины такого размера, смотря какая, конечно. Они бывают разные. Так, советская мина УПМ весом 14,5 кг и с зарядом ВВ (смесь МС) в 7 кг при габаритах 53х23х17 см способна проделать в стальном корпусе в 7 мм толщиной подводную пробоину в 5 кв. м (не указано, правда, на какой глубине, размеры пробоины будут зависеть от глубины). Причем мина применяема на глубинах до 40-60 м (в зависимости от типа взрывателя), и замедление взрывателя варьируется от 1 до 20 ч, и от 15 мин до 40 суток (опять же, с разными типами взрывателей). Она оснащается 2 взрывателями типов ВЗД-1М или ВЗД-20М, может быть снабжена и элементом неизвлекаемости ЭН, посему обезвреживание ее запрещено. Магниты уверенно держат эту мину и на корабле, идущем со скоростью более 30-35 уз. Более скромная мина БПМ при весе 7 кг и весе ВВ (смесь ТГА) в 2,8 кг пробивает в таком же 7-мм корпусе пробоину в 2 кв. м, и также применяема на глубинах до 60м и подрыв замедляется на время от 15 минут до 40 суток. При этом БПМ пробивает стальные конструкции до 4,5 см толщиной и делает в них полуметровую дыру. А под водой ее действие только усиливается. А ведь есть подводные мины весом и в сотни килограммов, как у нас, так и в армиях некоторых стран НАТО, например, у итальянцев есть объектная подводная мина весом 230 кг. Впрочем, такая нанесла бы совсем иные повреждения, так что здесь речь может идти о малой мине типа советской БПМ или УПМ, английских Limpet Mk1 или Mk3 и так далее. Собственно говоря, власти ОАЭ после расследования и говорят о таких минах, но не называют ни марку (а ведь по собранным обломкам ее можно установить), ни точно не указывают, кто бы это мог сделать. Но однозначно, что заминированы суда были на рейде или в порту. Среди подводных диверсантов даже лучших в мире частей вроде советских/российских мрп флотов или морских диверсионных подразделений командования ССО ВС РФ, или, скажем, британских и американских коллег, в общем, нет самоубийц — минировать корабли на ходу в море никто не будет. Несмотря на все техническое оснащение вроде подлодок спецназначения, в том числе и атомных, мини-субмарин, "мокрых" и "сухих" ПСД (подводных средств движения) и персональных носителей, это крайне опасно. Можно попасть под винты, и никакая техника может не помочь.





Отечественная объектовая мина БПМ





Отечественная объектовая мина УПМ





Британская мина Limpet Mk1 (или же Rigid Limpet). Несмотря на то, что она создана еще во времена Второй мировой, до сих пор состоит на вооружении и в ВМС Британии, и в ряде других стран, хотя давно уже есть и более современные аналоги





Новая атака, учитывая, что она произошла не близ порта, хотя и не в открытом море, но в проливе, сначала породила слухи о торпедной атаке. Но, опять же, никто не видел и не зафиксировал ни ее, ни взрывающихся катеров. Сообщения в СМИ о якобы прилетевших снарядах также можно отнести на счет "твиттерной войны" с Ираном, потому что какая еще артиллерия могла обстреливать танкеры в Ормузском проливе, как не иранская? Донные или якорные мины — тоже бредовая версия, конечно же. Иранцам не составит труда завалить пролив минами даже скрытно, используя флот малых и сверхмалых ПЛ, но зачем это делать именно сейчас? И почему подорваны только два судна и почему эти?



"Хайли лайкли"

Американцы же сразу начали педалировать тезис о минировании судов такими же прилипающими минами. И если с типом оружия, скорее всего, стоит согласиться, то вот с тем, что они уверяют, что и первая, и вторая атаки выполнены иранцами, нельзя. Даже утверждают, что имеют видео, как иранские моряки (!) снимают с катера с борта одного из танкеров несработавшую мину. Очень бы хотелось взглянуть, но пока никаких видео не опубликовано. Вообще-то, неизвестно, что там за мина, а наши мины такого типа без специального приспособления и от борта-то не оторвешь. Просто просунуть, скажем, монтировку или фомку между объектом и миной не получится. Точнее, просунуть, может, и можно, а вот оторвать мину — нет, мина массой 7 кг удерживается с усилием более сотни килограммов.



И как, даже если иранцы и правда снимали мину, это доказывает их вину? Увидели подозрительный предмет, классифицировали, обследовали, приняли решение на снятие с объекта (хотя это и рискованно), сняли. На мине американцы увидели с борта своего летательного аппарата личный автограф Рахбара Ирана? А портрета Путина, скажем, на всякий случай, там не было? Пока что все эти американские утверждения находятся на том же уровне по доказательствам, как легендарное "Дело Скрипалей" с их "хайли лайкли". Даже выражение это используется.



Такое ощущение, что американцы просто "шьют дело" Ирану. Да, Иран, конечно, заявлял, что готов и может перекрыть нефтяной трафик через Ормузский пролив. И он реально может это сделать, и не только диверсионными минами. У Ирана достаточно средств для этого — океанские большие ПЛ, малые и сверхмалые ПЛ, оснащенные и ПКР в том числе. Большое количество ракетных катеров с ПКР, многочисленные дивизионы береговых ПКР (пусть и дозвуковых, но их много) и баллистических противокорабельных ракет малой дальности. Большое количество средств минирования и самих мин. Авиация, ударные БПЛА, да мало ли. Да, есть и диверсионные подводные силы. Иранские водолазы-разведчики обучались в свое время еще у американцев и англичан, имели боевой опыт в ходе ирано-иракской войны, как на реках, так и на море, в том числе опыт успешных диверсий. Они очень неплохо оснащены и подготовлены, и даже на соревнованиях в ходе армейских международных игр это доказывали. Так, в прошлом году они в конкурсе "Глубина" АРМИИ-2018 и победили, правда, он проходил в Иране, что многое для них облегчало. Работали они и в Йемене, судя по многим сообщениям, и тренируя местных водолазов у хуситов, и не только. Тем более, что у берегов Йемена у Ирана есть постоянно действующая плавучая специальная база, судно специальных операций "Савиз", перестроенное из 23-тысячетонного сухогруза, оснащенное катерами разных типов, барокамерами, подводными средствами движения и средствами разведки. Этот "стационер" с 2017 г. не вылезает из Красного моря.





Судно спецопераций ВМС ИРИ "Савиз" на своей привычной якорной позиции в Красном море, напротив саудовского порта Джизан





А вот и оно само



Но зачем, скажите, иранцам минировать суда так, чтобы подрыв произошел в их же водах? Иранцы похожи на идиотов? На хуситов, то есть иранских "прокси", тоже не очень похоже. Те обычно берут на себя ответственность за то, что сделали: не имеет значения, удар это иранской БРСД по столице, ударными БПЛА по аэропорту или, как недавно, крылатой ракетой большой дальности иранского производства. А тут вдруг молчат как рыбы. К тому же суда шли из разных портов и разных стран, как их смогли заминировать? Возможно, минировали их, когда они отстаивались в очереди на вход в фарватер в проливе. И точно не иранцы. Скорее, можно подумать, что это сделали сами американцы, или, возможно, англичане с их подачи. Тем более что западного производства мины у иранцев могли остаться, и ничего даже придумывать и доставать не нужно. Прилепил допотопный "лимпет" из пыльных уголков склада — и обвиняй потом иранцев. Удобно! Популярную же в сети версию о причастности израильтян, скорее всего, стоит отвергнуть. Нет у ВМС Израиля возможностей действовать в Персидском заливе, а в скрытный переход израильской ПЛ с диверсантами через все Средиземноморье и в обход Африки (через Суэц бы этот проход был зафиксирован), всерьез поверить нельзя. Нет у этих ВМС опыта подобных походов, да и много чего другого нет. А действовать с каких-то зафрахтованных надводных платформ во все же враждебной среде арабских стран Залива тоже не получилось бы.



Старый тонкинский инцидент и новый "танкерный"

А вот у американцев опыт на подобные провокации богатый, начиная с "самоподрыва" броненосного крейсера "Мэйн" на рейде Гаваны. Вспомним хоть "тонкинский инцидент", с которого началась вьетнамская война, закончившаяся для США проигрышем. Тогда, 2 августа 1964 г. устаревший уже эсминец "Мэддокс", вторгшийся (сами американцы это отрицают) в территориальные воды ДРВ, был атакован тремя северовьетнамскими торпедными катерами. В ходе боя, в котором участвовали и истребители "Крусейдер" авианосца "Тикондерога", эсминец виртуально утопил один катер, уклонился от виртуальных торпед и ушел мористее. Одного эпизода оказалось мало, и 4 августа, во время шторма, уже два эсминца, "Мэддокс" с его устаревшей аппаратурой, часто ловившей "глюки", и более современный "Тернер Джой", "увидели" атаку 10 катеров на экране РЛС и героически сражались с призраками, никого не потопив. При этом один из кораблей ничего не видел даже на экране, но все равно стрелял. Тем не менее, этого шитого белыми нитками эпизода оказалось достаточно о принятии решения о нанесении авиаударов по базам катеров ВМФ ДРВ и их нефтехранилищам, а затем была принята и "тонкинская резолюция" Конгресса, предоставившая режиму президента Линдона Джонсона правовые основания для войны в этом регионе без объявления войны ДРВ. Чем это кончилось — известно.



Здесь же мы тоже видим, что первый эпизод не вызвал нужной реакции, и за ним последовал второй. Причем ему предшествовал пожар на иранской нефтяной платформе за сутки до этого. Уж не устроили ли его тоже американские "тюлени" из Navy SEALs?



И все же, как кажется автору, нынешний "тонкинский танкерный инцидент", как минимум пока, не приведет к войне с Ираном. Уж слишком отличаются веса и возможности ДРВ (пусть и с СССР и КНР за спиной) и ИРИ, и американцы тоже уже не те, что раньше. Возможно, это лишь привычное уже шельмование Ирана любыми методами, в том числе и с целью склонить Тегеран к переговорам на своих условиях. Привычная уже "рэкет-дипломатия" от Трампа. Или, возможно, Болтона? Дедушка уже провалил и работу по КНДР, и по Сирии с Россией, и по Китаю, и по Венесуэле — теперь проваливает и по Ирану? История с четырьмя танкерами (саудовскими Al Marzoqah и Amjad, эмиратским A. Michel и норвежским Andrea Victory), подорванными 12 мая близ территориальных вод ОАЭ к востоку от эмирата Эль-Фуджейра, неожиданно получила свое продолжение. Теперь танкеров оказалось два, и атакованы они были в Ормузском проливе, причем в территориальных водах Ирана, где проходит большая часть судоходных маршрутов-фарватеров в обе стороны.И если в прошлый раз неизвестные атаковали аккуратно, словно для предупреждения, то в этот раз все вышло иначе. Тогда подводные части танкеров были пробиты минами в районе ватерлинии или несколько ниже ее, но в кормовой части, где находятся машинные отделения судов, но не нефтяные танки. То есть подрыв мог вызвать затопление машинного отделения, обездвиживание судна, но не утечку и пожар нефтепродуктов. А в этот раз, 13 июня, оба судна оказались атакованы примерно в середину корпуса, в район танков, и оба шли в грузу. Front Altair под "удобным" флагом Маршалловых островов шел с ОАЭ с лигроином, а Kokuka Courageous под не менее "удобным" флагом Панамы шел из КСА с грузом метанола.Взрывы вызвали пожары, экипажи не могли справиться с повреждениями, и их эвакуировали иранцы (44 человека, в числе экипажа одного из танкеров 10 наших соотечественников). Правда, потом появились сообщения, что спасением одного из судов, Kokuka Courageous, занимается американский эсминец УРО "Бейнбридж", возможно, экипаж с этого судна не был эвакуирован, не был эвакуирован полностью или же вернулся ввиду того, что состояние судна не внушало опасений. А вот кадры сильного пожара на борту второго судна, Front Altair, облетели информационные сети: там явно дела обстоят плохо. Хотя позже появились кадры этого судна, где пожара уже не было, хотя корпус был закопчен.Чем же атакованы были первые 4 танкера и чем вторые 2? С самого начала на этот счет по первым эпизодам не было общего мнения. Версия о торпедной атаке может быть принята во внимание, но обычно современные торпеды атакуют не в борт, а под днище жертвы, ломая набор. И повреждения слишком смешны для торпеды нормального калибра (533 мм). А вот торпеда малого, противолодочного калибра, 324 мм, уже куда больше подходит по характеру повреждений, но все равно, удар вряд ли бы наносился в районе ватерлинии, даже если бы направлен был в борт. Чем глубже точка взрыва, тем серьезнее характер разрушений, тем больше давление воды и тем сложнее остановить ее поступление в корпус. К тому же торпед никто не видел. Хотя, зная, какими могут быть, скажем, саудовские военные моряки, можно себе представить, каковы моряки гражданские — они бы и подводную лодку у борта в надводном положении, наверное, не увидели бы. И все же никаких кадров с систем видеонаблюдения, которые сейчас стоят на многих крупных судах, тоже нет. Нет их их с беспилотными взрывающимися катерами, такие уже применялись йеменскими хуситами (то есть, считай, иранскими "отпускниками", устроившими в Йемене шикарный полигон по отработке новейших вооружений ИРИ на саудовских, эмиратских и прочих коалиционных горе-вояках). Хотя подрыв в районе ватерлинии этим бы объяснялся хорошо. Но у части судов места подрыва под водой, так что катера отпадают — погружные и полупогружные катера существуют, у того же Ирана они есть, у КНДР, откуда в Иране эта технология, у России, но вот беспилотные такие пока неизвестны.Многое стало указывать на применение прилипающих диверсионных морских объектовых мин, то есть в западной терминологии Limpet Mines. Да, такая мина действительно способна проделать пробоины такого размера, смотря какая, конечно. Они бывают разные. Так, советская мина УПМ весом 14,5 кг и с зарядом ВВ (смесь МС) в 7 кг при габаритах 53х23х17 см способна проделать в стальном корпусе в 7 мм толщиной подводную пробоину в 5 кв. м (не указано, правда, на какой глубине, размеры пробоины будут зависеть от глубины). Причем мина применяема на глубинах до 40-60 м (в зависимости от типа взрывателя), и замедление взрывателя варьируется от 1 до 20 ч, и от 15 мин до 40 суток (опять же, с разными типами взрывателей). Она оснащается 2 взрывателями типов ВЗД-1М или ВЗД-20М, может быть снабжена и элементом неизвлекаемости ЭН, посему обезвреживание ее запрещено. Магниты уверенно держат эту мину и на корабле, идущем со скоростью более 30-35 уз. Более скромная мина БПМ при весе 7 кг и весе ВВ (смесь ТГА) в 2,8 кг пробивает в таком же 7-мм корпусе пробоину в 2 кв. м, и также применяема на глубинах до 60м и подрыв замедляется на время от 15 минут до 40 суток. При этом БПМ пробивает стальные конструкции до 4,5 см толщиной и делает в них полуметровую дыру. А под водой ее действие только усиливается. А ведь есть подводные мины весом и в сотни килограммов, как у нас, так и в армиях некоторых стран НАТО, например, у итальянцев есть объектная подводная мина весом 230 кг. Впрочем, такая нанесла бы совсем иные повреждения, так что здесь речь может идти о малой мине типа советской БПМ или УПМ, английских Limpet Mk1 или Mk3 и так далее. Собственно говоря, власти ОАЭ после расследования и говорят о таких минах, но не называют ни марку (а ведь по собранным обломкам ее можно установить), ни точно не указывают, кто бы это мог сделать. Но однозначно, что заминированы суда были на рейде или в порту. Среди подводных диверсантов даже лучших в мире частей вроде советских/российских мрп флотов или морских диверсионных подразделений командования ССО ВС РФ, или, скажем, британских и американских коллег, в общем, нет самоубийц — минировать корабли на ходу в море никто не будет. Несмотря на все техническое оснащение вроде подлодок спецназначения, в том числе и атомных, мини-субмарин, "мокрых" и "сухих" ПСД (подводных средств движения) и персональных носителей, это крайне опасно. Можно попасть под винты, и никакая техника может не помочь.Новая атака, учитывая, что она произошла не близ порта, хотя и не в открытом море, но в проливе, сначала породила слухи о торпедной атаке. Но, опять же, никто не видел и не зафиксировал ни ее, ни взрывающихся катеров. Сообщения в СМИ о якобы прилетевших снарядах также можно отнести на счет "твиттерной войны" с Ираном, потому что какая еще артиллерия могла обстреливать танкеры в Ормузском проливе, как не иранская? Донные или якорные мины — тоже бредовая версия, конечно же. Иранцам не составит труда завалить пролив минами даже скрытно, используя флот малых и сверхмалых ПЛ, но зачем это делать именно сейчас? И почему подорваны только два судна и почему эти?Американцы же сразу начали педалировать тезис о минировании судов такими же прилипающими минами. И если с типом оружия, скорее всего, стоит согласиться, то вот с тем, что они уверяют, что и первая, и вторая атаки выполнены иранцами, нельзя. Даже утверждают, что имеют видео, как иранские моряки (!) снимают с катера с борта одного из танкеров несработавшую мину. Очень бы хотелось взглянуть, но пока никаких видео не опубликовано. Вообще-то, неизвестно, что там за мина, а наши мины такого типа без специального приспособления и от борта-то не оторвешь. Просто просунуть, скажем, монтировку или фомку между объектом и миной не получится. Точнее, просунуть, может, и можно, а вот оторвать мину — нет, мина массой 7 кг удерживается с усилием более сотни килограммов.И как, даже если иранцы и правда снимали мину, это доказывает их вину? Увидели подозрительный предмет, классифицировали, обследовали, приняли решение на снятие с объекта (хотя это и рискованно), сняли. На мине американцы увидели с борта своего летательного аппарата личный автограф Рахбара Ирана? А портрета Путина, скажем, на всякий случай, там не было? Пока что все эти американские утверждения находятся на том же уровне по доказательствам, как легендарное "Дело Скрипалей" с их "хайли лайкли". Даже выражение это используется.Такое ощущение, что американцы просто "шьют дело" Ирану. Да, Иран, конечно, заявлял, что готов и может перекрыть нефтяной трафик через Ормузский пролив. И он реально может это сделать, и не только диверсионными минами. У Ирана достаточно средств для этого — океанские большие ПЛ, малые и сверхмалые ПЛ, оснащенные и ПКР в том числе. Большое количество ракетных катеров с ПКР, многочисленные дивизионы береговых ПКР (пусть и дозвуковых, но их много) и баллистических противокорабельных ракет малой дальности. Большое количество средств минирования и самих мин. Авиация, ударные БПЛА, да мало ли. Да, есть и диверсионные подводные силы. Иранские водолазы-разведчики обучались в свое время еще у американцев и англичан, имели боевой опыт в ходе ирано-иракской войны, как на реках, так и на море, в том числе опыт успешных диверсий. Они очень неплохо оснащены и подготовлены, и даже на соревнованиях в ходе армейских международных игр это доказывали. Так, в прошлом году они в конкурсе "Глубина" АРМИИ-2018 и победили, правда, он проходил в Иране, что многое для них облегчало. Работали они и в Йемене, судя по многим сообщениям, и тренируя местных водолазов у хуситов, и не только. Тем более, что у берегов Йемена у Ирана есть постоянно действующая плавучая специальная база, судно специальных операций "Савиз", перестроенное из 23-тысячетонного сухогруза, оснащенное катерами разных типов, барокамерами, подводными средствами движения и средствами разведки. Этот "стационер" с 2017 г. не вылезает из Красного моря.Но зачем, скажите, иранцам минировать суда так, чтобы подрыв произошел в их же водах? Иранцы похожи на идиотов? На хуситов, то есть иранских "прокси", тоже не очень похоже. Те обычно берут на себя ответственность за то, что сделали: не имеет значения, удар это иранской БРСД по столице, ударными БПЛА по аэропорту или, как недавно, крылатой ракетой большой дальности иранского производства. А тут вдруг молчат как рыбы. К тому же суда шли из разных портов и разных стран, как их смогли заминировать? Возможно, минировали их, когда они отстаивались в очереди на вход в фарватер в проливе. И точно не иранцы. Скорее, можно подумать, что это сделали сами американцы, или, возможно, англичане с их подачи. Тем более что западного производства мины у иранцев могли остаться, и ничего даже придумывать и доставать не нужно. Прилепил допотопный "лимпет" из пыльных уголков склада — и обвиняй потом иранцев. Удобно! Популярную же в сети версию о причастности израильтян, скорее всего, стоит отвергнуть. Нет у ВМС Израиля возможностей действовать в Персидском заливе, а в скрытный переход израильской ПЛ с диверсантами через все Средиземноморье и в обход Африки (через Суэц бы этот проход был зафиксирован), всерьез поверить нельзя. Нет у этих ВМС опыта подобных походов, да и много чего другого нет. А действовать с каких-то зафрахтованных надводных платформ во все же враждебной среде арабских стран Залива тоже не получилось бы.А вот у американцев опыт на подобные провокации богатый, начиная с "самоподрыва" броненосного крейсера "Мэйн" на рейде Гаваны. Вспомним хоть "тонкинский инцидент", с которого началась вьетнамская война, закончившаяся для США проигрышем. Тогда, 2 августа 1964 г. устаревший уже эсминец "Мэддокс", вторгшийся (сами американцы это отрицают) в территориальные воды ДРВ, был атакован тремя северовьетнамскими торпедными катерами. В ходе боя, в котором участвовали и истребители "Крусейдер" авианосца "Тикондерога", эсминец виртуально утопил один катер, уклонился от виртуальных торпед и ушел мористее. Одного эпизода оказалось мало, и 4 августа, во время шторма, уже два эсминца, "Мэддокс" с его устаревшей аппаратурой, часто ловившей "глюки", и более современный "Тернер Джой", "увидели" атаку 10 катеров на экране РЛС и героически сражались с призраками, никого не потопив. При этом один из кораблей ничего не видел даже на экране, но все равно стрелял. Тем не менее, этого шитого белыми нитками эпизода оказалось достаточно о принятии решения о нанесении авиаударов по базам катеров ВМФ ДРВ и их нефтехранилищам, а затем была принята и "тонкинская резолюция" Конгресса, предоставившая режиму президента Линдона Джонсона правовые основания для войны в этом регионе без объявления войны ДРВ. Чем это кончилось — известно.Здесь же мы тоже видим, что первый эпизод не вызвал нужной реакции, и за ним последовал второй. Причем ему предшествовал пожар на иранской нефтяной платформе за сутки до этого. Уж не устроили ли его тоже американские "тюлени" из Navy SEALs?И все же, как кажется автору, нынешний "тонкинский танкерный инцидент", как минимум пока, не приведет к войне с Ираном. Уж слишком отличаются веса и возможности ДРВ (пусть и с СССР и КНР за спиной) и ИРИ, и американцы тоже уже не те, что раньше. Возможно, это лишь привычное уже шельмование Ирана любыми методами, в том числе и с целью склонить Тегеран к переговорам на своих условиях. Привычная уже "рэкет-дипломатия" от Трампа. Или, возможно, Болтона? Дедушка уже провалил и работу по КНДР, и по Сирии с Россией, и по Китаю, и по Венесуэле — теперь проваливает и по Ирану? Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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